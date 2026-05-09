Platforma care simplifică relaţia dintre stat şi oamenii de afaceri. Ministrul Economiei: „Fiecare dosar poate fi urmărit în timp real”

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, a anunţat sâmbătă, 9 mai, lansarea platformei PMAT, un instrument digital care simplifică relaţia dintre stat şi mediul de afaceri şi aduce mai multă transparenţă în procesul decizional.

"Ştim cu toţii că, de multe ori, antreprenorii din România încă interacţionează cu administraţia publică prin proceduri complicate şi consumatoare de timp. PMAT - acronimul pentru "Platforma pentru stimularea competitivităţii mediului de afaceri, asigurarea transparenţei legislative, debirocratizare şi simplificare procedurală" - vine să facă viaţa mai uşoară pentru toţi cei care trebuie să interacţioneze cu statul, digitalizând integral 4 procese cheie", a scris ministrul pe pagina sa Facebook.

Unul dintre procese vizează iniţiativele legislative şi testul IMM: când o autoritate publică pregăteşte un proiect de act normativ care poate afecta mediul de afaceri, aceasta poate lansa prin PMAT un chestionar (Testul IMM) prin care consultă direct IMM-urile. Răspunsurile sunt colectate şi consolidate pe platformă, dosarul este transmis membrilor Grupului de Evaluare a Impactului Economic al Actelor Normative (GEIEAN) care votează electronic, iar rezultatul - avizul favorabil, nefavorabil sau de balotaj - se emite digital, direct din platformă.

Cel de-al doilea se referă la incubatoarele de afaceri: operatorii economici care doresc să obţină titlul de incubator de afaceri pot depune cererea, încarcă documentele justificative şi urmăresc parcursul dosarului - de la depunere la evaluare, raportare anuală şi emiterea actelor - totul 100% online.

Reprezentanţele firmelor româneşti în străinătate reprezintă alt domeniu ce va fi digitalizat. Astfel, companiile româneşti care doresc să deschidă, să prelungească, să modifice sau să închidă o reprezentanţă în afara ţării pot gestiona întregul proces de autorizare fără deplasare la ghişeu: depunere cerere, încărcare documente, semnare digitală şi descărcare autorizaţie - integral din platformă.

De asemenea, digitalizarea va viza şi Consiliul Consultativ pentru Antreprenoriat (CCA): membrii CCA au un canal digital dedicat prin care pot transmite propuneri, primi şi răspunde la comunicări pe teme de politică antreprenorială, iar MEDAT poate gestiona complet fluxul intern asociat, de la lansarea invitaţiei până la finalizarea comunicării.

"De acum încolo, utilizatorii vor interacţiona cu un singur portal, folosind un singur cont. Dosarele se depun digital, cu semnătură electronică, iar platforma trimite notificări automate la fiecare etapă - termene limită, solicitări de clarificări, emitere de documente. Fiecare dosar poate fi urmărit în timp real din contul propriu. Platforma e realizată cu fonduri europene prin PNRR (Componenta 9 - Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare). Muncim în fiecare zi pentru a absorbi sumele din PNRR. Şi avansăm în ritm alert pentru a atinge jaloanele", subliniază Darău.