„Micul Dhaka” sau „Dubai în mizerie”. Dezbaterea despre cum arată azi Bucureștiul care a încins internetul

Bucureștenii sunt tot mai critici cu propriul oraș, atunci când îl compară cu marile metropole europene sau chiar cu orașe precum Budapesta sau Varșovia. În viziunea multora, orașul devine tot mai oriental, iar marile probleme se accentuează în loc să se rezolve. Astfel, unii dintre ei nu se sfiesc să-l compare cu capitala statului Bangladesh, Dhaka.

Un bucureștean a ridicat mingea la fileu pe platforma Reddit și a provocat o adevărată dezbatere cu remarca sa, deloc măgulitoare la adresa orașului. Tânărul a remarcat că în pofida creșterii nivelului de trai, Bucureștiul bate pasul pe loc sau chiar este în regres din anumite puncte de vedere și vorbește despre „orientalizarea” orașului.

„I se mai pare cuiva că Bucureștiul devine mai oriental decât occidental în ultima vreme?”, a fost titlul postării sale, după care a dezvoltat ideea:

„Nivelul de trăi a crescut foarte mult față de acum 10-20 ani, dar mi se pare că gradul de civilizație merge înapoi în ultima perioada. Foarte multă nesimțire, de la ocupat scară de bloc cu toate vechiturile, la parcat pe trotuare, stilul bombardier, manelaristic și videochatist omniprezent. Apariția de ghetouri cu denumire de residents. Poluare ca la balamuc. Creșterea AUR în popularitate. Sunt doar eu și experiențele mele punctuale sau e o problema generală?”, a scris tânărul.

Ce nu le place bucureștenilor la propriul oraș

Postarea lui s-a viralizat, iar sute de internauți au răspuns, suficient pentru o dezbatere online în toată regula. Mulți dintre ei i-au dat dreptate, direct sau indirect, însă printre aceștia s-au găsit și oameni care s-au arătat mulțumiți de realitățile bucureștene.

Printre temele mari apărute în discuție s-au aflat haosul, lipsa de respect în spațiul public, dar și un anumit declin perceput al igienei și civilizației, cu mirosuri în transportul public, haine nespălate, flegme pe trotuare, și excremente de câine și chiar umană, pe străzile orașului. Poliția, pe de altă parte, este absentă sau indiferentă și refuză să aplice legea pentru a face ordine în oraș, cred mulți bucureșteni.

„Da. După pandemie s-a sucit ceva în mintea oamenilor. Toți au impresia că sunt personaje principale înconjurate de NPC-uri. Noua mea obsesie e cu oamenii care se izbesc în ține. Chiar azi eram prin Auchan, nu apucam să mă opresc la un raft să caut un produs că boom, cineva intra în mine. Aceeași problema în autobuz, metrou, pe stradă, la sala. Unii uită că și tu ești om cu nevoi, cred că doar ei contează și tu ești doar un obstacol în calea lor. Alta e că oamenii sunt mult mai nespălați. Intrați acum în metrou la ora 8 dimineață când e full și o să vezi că miroase a coș de rufe plin. Mie mi se pare inadmisibil ca într-un oraș civilizat, cu venituri totuși mari, tu să umbli cu același tricou trei zile și cu straturi de jeg pe blugi”, a scris cineva.

„Ieri s-a izbit unu de mine pe stradă, am crezut că vrea să-mi ia portofelul! Era doar un zombalău pe telefon”, i-a dat cineva dreptate.

„Mult prea puține amenzi se dau pentru orice. La Pipera Plaza se parchează în mijlocul drumului cu loc de parcare chiar lângă, cine le permite maimuțelor să facă asta? Poliția! Dacă tot îi vezi cu mașini de 100.000 de euro că nu știu să parcheze, bagă-le un 2-3 amenzi pe lună să vezi cum se caută de bani bombardierii. Normal că dacă le permiți orice la oameni o să profite, cât timp e ieftin să fii bombardier sau videochatistă în București, lumea o să se comporte așa. Amenzi de parcare, la turbularea liniștii cum bagă maneliada la 5 dimineață cu geamurile deschise, de făcut mizerie”, a fost o idee.

Cine e de vină

Alții, deși s-au pus de acord că lucrurile nu merg bine, s-au contrazis în privința vinovaților. Astfel, în timp ce unii dintre ei i-au considerat vinovați pe „noii” bucureșteni, cei care s-au mutat din alte localități, iar alții tocmai pe „vechii” bucureșteni.

„Gradul de civilizație a scăzut pentru că ducem lipsă de educație, iar mulți care vin în București o fac doar pentru bani și nu le pasă de comunitate”, a fost o părere, rapid contrazisă de altcineva: „Și asta, dar ai să fii mirat de gradul de «civilizație» pe care îl au unii concetățeni, cu o vârstă venerabila, care locuiesc aici «de când s-a construit blocul, maică»”.

„Eu am astfel de vecini de fumează în lift, de beau bere în fața blocului, și asta doar ce observ eu că nu prea îi bag în seama. Am mai și găsit flegme prin lift de la ei”, a intervenit altul.

„Pensionauții de București sunt cea mai abjectă rasă, mai ales aia din cartierele muncitorești care au ajuns în capitală că i-a mutat Ceașcă forțat”, a fost tușa radicală pusă de un alt internaut, care le-a dat dreptate.

„Toată țara din colțuri ignorate până acum, se mută în București. Nu e nimic oriental în asta, nici măcar în lipsa de civilizație. Oamenii au trăit în sărăcie zeci de ani, ignorați de guvern, într-o situație forțată de o dictatură. Lucrurile o să fie complicate o vreme. Asta nu înseamnă orientalism, asta e conflictul între zonele puțin educate, mici și izolate și cele mari cu acces ușor la informație. Se întâmplă peste tot în Europa într-un fel sau altul”, a fost opinia unui internaut.

„Vezi că Ceaușescu a mutat 8 milioane de oameni din rural în urban, asta când 80% din țară locuia la sate, o parte din cei 8 milioane au ajuns și în București, dacă populația orașului creștea natural crezi că azi Bucureștiul avea 2 milioane de locuitori ? Majoritatea sunt prima sau a două generație la oraș, acești oameni au venit cu anumte paternuri culturale după ei pe care le au implemntat în București, De aceea la suprafață Bucureștiul poate că puțin s a modernizat, dar în adâncul său de fapt s-a ruralizat, pentru că au fost aduși atâția oameni, forțat, care au venit cu comportamente de tip feudal, din evul mediu târziu”, a nuanțat altul.

„Ai 100% dreptate. Să vezi peste ce specimene am dat, te crucești” și „Gradul de civilizație era mai mare când?” au fost alte replici venite cel mai probabil din partea unor tineri recent mutați în București.

„Nu te contrazic. Eu personal, când am venit la București, venisem mai educat de fel (mai bine spus autoeducat, pentru că de la părinții mei țărani am moștenit doar bunele maniere, nu și disciplina sau ordinea, care mie îmi plac foarte mult). După ce am văzut cum e orașul, am știut de la bun început că nu am de gând să rămân mult, ci doar până îmi finalizez studiile. Nu mi s-a părut un oraș de viitor, nu din cauza veniturilor financiare – care erau ridicate (sau mă rog, acceptabile) – ci din cauza aglomerației și a problemelor de infrastructură și poluare, care sigur îi vor afecta pe locuitori în următorii ani. Pentru mine, orașul ăsta chiar nu l-am putut considera o casă. Cum îmi spunea un profesor la facultate: «Bucureștiul e un oraș tranzitoriu, oamenii vin, stau o perioadă și după pleacă». A cam avut dreptate. Eu sunt unul dintre oamenii ăia”, a fost altă idee.

Se „orientalizează” tot mai mult și Occidentul

Unul dintre internauți a avut o observație interesantă. „Însuși Occidentul devine oriental”, a punctat el, dar replicile la afirmațiile sale nu au întârziat.

„Eh, hai să nu ne mințim singuri. Au și ei AUR și problemele lor, dar multe din ce a enumerat OP nu le vezi prin Occident. Încearcă să parchezi pe trotuar sau să mergi cu manelele la maxim prin alte capitale de țări mai civilizate. Chiar și ai noștri devin de multe ori cățeluși cuminți pe acolo”, a fost o altă părere.

„Am văzut eu în Elveția, în centrul orașului Lausanne cu boxa după ei cu manele, mâncau parizer cu pâine și conserve. Erau din aia cu pălării și fuste, și era un jeg în urma lor. Noi luam liftul să coboram un nivel (lift afară) la restaurante și o doamnă a prins așa o viteză ca să nu cumva să rateze liftul și să rămână printre ei. Și noi am deschis ușile... și aia «oh, mon Dieu». Îmi era așa o rușine. În gândul meu - dacă ai ști că suntem din aceeași țară... Le e frică de ei și nu le zice nimeni nimic. Maică mea și-a pus mâinile în cap la tren, un bronzat lovea cu picioarele în bănci și urla «așa, să va fie frică de mine, să se știe că sunt din România». A făcut apoplexie maică-mea, în gândul ei...«taci și nu mai zi de unde ești, să ne faci pe toți de cacao»”, a fost o replică.

„Nu cred că București evoluează neaparat, ci se degradează Occidentul”, a fost o opinie. „Dacă zici tu... nici nu ne mai uităm la Occident, deja ne uităm în regiune la orașe precum Budapesta, Varșovia, Bratislava, Vilnius sau chiar Sofia în multe privințe care evoluează mult mai organic pe plan social, odată cu dezvoltarea economică. Bucureștiul pe plan economic evoluează chiar mai repede sau cel puțin similar cu multe orașe care au scăpat de mult de aspectul est-european subdezvoltat sau de bazar de anii 2000, dar social e mult sub. Populația la modul general nu îți lasă impresia că ești într-o țară ce face parte din UE de aproape 20 de ani deja”, a nuanțat cineva.

„Orașele mari (și nu numai) din Europa de Vest devin mai «orientale» la propriu prin imigranți. Cartierele predominant etnice au cel puțin zone care nu mai arată «vestic» - atât în sensul bun, cât și în sensul rău”, a revenit cel care a spus anterior că și Occidentul este tot mai orientalizat.

„Vezi Parisul”, a dat cineva exemplul unui oraș în care străinii veniți din alte țări sunt tot mai numeroși și contribuie la „orientalizarea” sa. „Am fost în martie în Paris și este un loc foarte curat și sigur”, a venit repede răspunsul.

„Te invit în orasele din vest să vezi că inclusiv acolo sunt probleme. Viena, Paris, Praga etc”, a scris altul.

„Da, Copenhaga e plină de mașini parcate pe trotuar, mizerie de caini nestrânsă și adolescenți gălăgioși care merg cu scuterul electric pe trotuar. Viena la fel. De Amsterdam nici nu mai zic”, a fost o altă observație.

București, între „Dubai-în-mizerie” și „Micul Dhaka”

Altcineva le-a dat dreptate celor care au vorbit despre „orientalizarea” Bucureștiului. „Da, ai observat bine. Și eu simt asta de câțiva ani. Nu e doar vorba de chestii tipice lipsei de civilizație. Asa era și în anii 90. Dar chiar s-a schimbat vibe-ul într-unul la propriu oriental. Mult kitsch grotesc, efectiv plin de bombardieri și panarame (unde pe vremuri lumea era mai diversă), foarte multă poluare fonica pe stil "oriental" - claxoane, manele etc. Daca înainte Bucuresti avea un skin sovietic, acum are unul... nici nu știu cum să-l numesc. Dubai-în-mizerie? Micul Dhaka? În nici un caz nu este european, poate doar în cateva petice”.

„Cred că cuvântul căutat era balcanic”, a încercat cineva să mai îndulcească tonul.

„De fapt, Bucureștiul e un oraș «de frontieră culturală»: are o structură balcanică-orientală, dar și un strat occidental (în arhitectura interbelică, în cultura artistică, în businessul modern). Percepția că devine mai oriental decât occidental vine probabil și din faptul că partea occidentală e mai greu de menținut fără o infrastructură solidă și fără instituții puternice”, și-a dat cineva cu părerea. „Arhitectura nu înseamnă mare lucru, ai clădiri cu arhitectura mișto în Mogadishu de pe vremea italienilor”, l-a contrat altul.

„Sincer, cam ai dreptate. Am sesizat chestia asta încă din timpul pandemiei. În primul rând, au apărut foarte mulți boschetari, dimineața observi foarte mult gunoi căzut din coșuri fiindcă ei caută în ele dupa sticle seara. Apoi, mizerie de câini lăsată pe trotuare, foarte multi și-au luat animăluțe de companie în acea perioadă, dar nu s-au și responsabilizat odată cu pasul făcut. Mașini pe trotuare au fost mai tot timpul, aici să știi că sunt multe zone unde s-au mai eliberat și lățit trotuarele. Despre ghetto residence, era oarecum logic să apară, s-au anulat puz-urile și s-a construit în zonele limitrofe ale orașului. Însa, overall, față cu ultimii 5 ani, orașul mi se pare mai murdar și oamenii din ce în ce mai necivilizați”, a scris cineva.

Excremente de câini și de oameni și în zona de lux a orașului

„Stai să vezi la mine în Dorobanți, în parc dorm boschetari, și dimineață când mă duc cu câinele, am teroare... M-am albit la față când m-am dus să strâng și am observat lângă rahatul lui mulți rahați umani”, a spus altul.

„Și în vest e la fel deoarece ăia cu educație tac și îi lasă pe ăia needucați să facă orice mizerie posibilă, oricât de minoră este”, a fost o replică. „Nu că la noi nu ar fi la fel. Că și la noi cei educați nu se pun la mintea bombardierilor și altor dubioși care cred că e orașul lor”, i-a răspuns altul.

„M-am pus eu, au dat să sară la bătaie de mai multe ori. Never again, nicio educație nu merită să mă pun eu în pericol, mai ales că pe poliție nici nu o interesează”, a intervenit altcineva în discuție.

„Să vezi ce civilizați sunt occidentalii în vacanțe în Ibiza/Mallorca/Tenerife după 2 găleți de alcool”, a spus cineva.

„Eu aș zice că e chiar invers, București devine și el ceea ce au devenit și orașele mari cunoscute ca Londra, Paris, Madrid, Roma etc. În centru e plin de de alde ugabunga, iar spre periferie se refugiază oamenii mai ok”, a scris altul. „Din contră, așa a devenit și Occidentul”, a întărit altul.

Alții însă vorbesc despre o evoluție și sunt chiar mulțumiți de felul în care arată orașul. „Mie mi se pare că a evoluat foarte mult. În sectorul 4 se ridică mașinile la greu. Central sunt multe străzi unde nu mai poți parca. Multe clădiri reabilitate pe calea Victoriei, centrul vechi și pe Magheru. Merge lent, dar e departe de ce spui tu”, a scris cineva.

„În zona mea din sectorul 6, în Drumul Taberei e bine, e frumos, e curat”, a spus altcineva.