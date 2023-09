Metoda prin care copiii învață valoarea banului. „Nu există lecție mai valoroasă“

Românii încep să aplice metodele considerate până acum apanajul occidentalilor, prin care copiii sunt învățați care e valoarea banului. Un român explică felul în care cei mici pot deprinde lecția cel mai ușor.

Copiii învață cel mai ușor valoarea banului atunci când sunt puși să cheltuie din micile lor economii. Cel puțin asta susține administratorul grupului de Facebook „Viața și Banii”, iar cei mai mulți internauți îi dau dreptate în această privință.

Ei spun că e necesar ca micuții să afle cât mai repede valoarea banului, încă de la vârste fragede, iar odată aflată această lecție le va fi de folos toată viața.

„Copiii învață despre bani în 2 feluri: 1. Văzând ce fac părinții și 2. (Mai bine) folosindu-și propriii bani. Când mergeți cu copilul la magazin sau mall, spuneți-i să-și ia 10-20 lei din banii LUI să-și cumpere ce-și dorește. Nu există lecție mai valoroasă!”, a explicat bărbatul.

Ceilalți membri ai grupului i-au dat dreptate atunci când și-au făcut cunoscută opinia în acest subiect.

Ce părere au românii

„Ceva de genul a făcut maică-mea cu mine în școala primară. În fiecare an mă trimitea într-o tabără de vară de vreo 7-10 zile cu școala. Îmi dădea la început o sumă de bani pentru toate zilele și mă lăsa să mă descurc. În primul an am cheltuit toți banii din prima zi și am «suferit» restul zilelor. În al 2-lea an aproape mi-au ajuns banii până la final. Din al 3-lea an mă întorceam cu niște bănuți înapoi. Aș zice că e extrem de important să lași copiii să dea fail în mediu controlat pentru că așa învață cel mai bine”, a spus cineva.

Acesta a adăugat: „Și aș mai zice ceva: un copil, cel puțin până prin adolescență, în general nu prea poate depăși condiția (educațională) a părinților, așa că părinții ar face bine să devină o versiune mai bună a lor, pentru copiii lor, zi de zi.”

„Adevărat. Adolescenta mea tocmai a renunțat la o achiziție de blugi și, dându-mi dreptate că are destule haine,... a pus banii în plic înainte să plece la mall s-a dus doar după cartelă de telefon (cu banii mei). Când este să cheltuie din bugetul lor, imediat constată că nu le mai trebuie”, a confirmat altcineva.

„Funcționează super! Când le dai bani și spui că e bugetul lor, nu mai vor nimic să își cumpere”, a adăugat alt internaut.