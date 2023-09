Cum își pot înmulți românii banii în pofida devalorizării cauzate de inflație. Variantele cel mai des folosite

Românii sunt cei mai expuși dintre europeni riscului de sărăcie și excluziune, iar inflația continuă să-i sărăcească și mai mult. Există însă și români care reușesc să mai pună un ban deoparte, dar prea puțini știu ce să facă apoi cu ei.

Cifrele Eurostat arată că românii sunt cei mai expuși dintre europeni riscului de sărăcie și excluziune socială, asta într-o Uniune Europeană în care nivelul de trai al populației scade de la o zi la alta, iar inflația le dă mari bătăi oamenilor. Mai mult de o treime dintre români se confruntă cu sărăcia, iar la acest capitol stăm mai rău și decât bulgarii.

Totuși, mai există și români care pot pune lunar o sumă oarecare deoparte. Este și cazul unui bărbat care a cerut un sfat pe grupul de Facebook Viața și Banii. El vrea să știe ce ar putea face cu cei aproximativ 200 de euro pe care îi pune lunar deoparte.

„Bună seara! Am nevoie de câteva sfaturi de la dumneavoastră. Sunt o persoană trecută de 50 de ani, am o mică afacere care îmi aduce un venit onest... un salariu, să zicem, mediu. Familia mai are și un venit pasiv dintr o pensie. Avem asigurări de viață, de înmormîntare, fond de siguranță, asigurări private de sănătate, inclusiv eu cotizez pentru o pensie privată. Din venitul lunar al familiei, de puțin timp economisesc aproximativ 200 de euro lunar. Ce mă sfătuiți să fac cu acești bani, că îi țin într-un cont care nu îmi dă nimic, decât bătăi de cap? Mulțumesc anticipat”, a scris bărbatul.

Sfaturi și idei

Reacțiile nu au întârziat, iar mai mulți membri ai grupului au venit cu idei și cu sugestii. „Titlurile de stat pot fi o opțiune bună pentru dumneavoastră, dar în același timp puteți investi și în acțiuni”, i-a recomandat cineva.

„Aveți depozite cu 8,5% și 8% la Garanti. Acum, dacă pentru dumneavoastră 8% este nimic, aia e. Presupun că vreți 50-90% profit, nu?”, a întrebat altul.

„Eu am spus ca economisesc 200 euro lunar. Dacă îmi da cineva 8% dobânda la euro mâine zbor spre România”, a răspuns autorul postării inițiale.

A primit imediat un alt răspuns: „Am recitit postarea dumneavoastră, nu scrie de unde sunteți, se înțelege de la sine că sunteți în România, de asta cereți sfaturi de la români. Dacă sunteți în altă țară sfaturile de aici nu se aplică. Așa că, nu am nici un sfat bun pentru dumneavoastră. Căutați metode în țara unde sunteți și unde aveți rezidența fiscală. Lucrurile diferă, de la țară la țară. Și atenție de la cine primiți sfaturi «bune».”

„Recomand numai ETF (exchange traded fund - fond tranzacționat pe bursă - n.r) este un coș de valori mobiliare — acțiuni, obligațiuni, valute, mărfuri, indici, chiar criptomonede sau o combinație a acestora — pe care îl puteți cumpăra sau tranzacționa printr-un broker.6 iul. 2023și doar atât, până ce înțelegi mai bine alte lucruri”, a fost altă opinie. „Investește pe bursa. Dar studiază înainte cum”, a sugerat un alt internaut.

Alte opinii

Evident, au existat și alte opinii. Unii au recomandat titluri de stat, care în general oferă dobânzi mai mari decât cele ale băncilor și au avantajul de a nu fi impozitate, cel puțin până în prezent.

„Titluri de stat Tezaur cumpărate de la Poșta Română (ca să fie cât mai simplu), se lansează lunar câte o nouă emisiune. Le păstrați până la scadență ca să beneficiați de dobânda lor. Sau vă faceți un cont la un broker și cumpărați un ETF, fie unul pe un indice global gen S&P 500 sau MSCI World, fie TVBETETF pe BVB. E cea mai simplă soluție pe termen lung”, a intervenit altcineva.

Alții i-au recomandat să înceapă să joace la bursă, dar i-au atras atenția și că trebuie să învețe de la zero acest domeniu. „Simplu, XTB! Pentru început cont pentru învățare (nu real) cont demo. Ulterior EUNL.DE etf 26 țări dezvoltate. Cca 7 % pe an, în 10-12 ani suma se dublează la pensie, un venit suplimentar.”

„Poți investi în fonduri de investitiții la nivel global în companii de top (lei sau euro) din orice domeniu alături de o companie de top mondial alături de specialiști de top. Te pot ajută cu detalii”, a fost alt sfat.

Și pentru că mulți cred încă în crypto, au existat și astfel de sugestii. „Bună ziua! Dacă sunteți interesat de investițiile cu risc minim vă stau la dispoziție! Sunt și mine crypto! Unde se poate investi eficient!”, a intervenit alt internaut.