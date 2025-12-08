search
Mesajul președintelui CCR de Ziua Constituției: „Legea fundamentală este un pact al încrederii între cetăţeni şi instituţii”

0
0
Publicat:

Preşedintele Curţii Constituţionale, Elena-Simina Tănăsescu, afirmă, în mesajul transmis de Ziua Constituţiei că Legea fundamentală nu este ”un text îndepărtat, ci un contract viu”, care cere permanent bună credinţă, implicare şi devotament.

Simina Tănăsescu, președinte Curtea Constituțională FOTO: Mediafax
Simina Tănăsescu, președinte Curtea Constituțională FOTO: Mediafax

Preşedintele Curţii Constituţionale a României, Elena-Simina Tănăsescu, a arătat, în mesajul transmis de Ziua Constituţiei, că data de 8 decembrie este ”un reper pentru conştiinţa civică, un moment care ne permite tuturor să reafirmăm sensul profund al legământului nostru constituţional”. 

”La data intrării sale în vigoare, în urma referendumului organizat pe 8 decembrie 1991, Constituţia României a reprezentat, în bună măsură, un document aspiraţional, o promisiune făcută fiecărui cetăţean că tranziţia democratică va fi realizată cu demnitate şi responsabilitate. Bazată pe valori şi principii generale de natură profund democratică, Constituţia României s-a dorit a fi expresia maturităţii politice a statului şi a solidarităţii membrilor care compun societatea românească. În acest scop ea garantează drepturi fundamentale şi reglementează instituţii publice a căror funcţionare are ca ultimă finalitate protecţia cetăţenilor”, a adăugat Tănăsescu, potrivit News.

Potrivit preşedintelui CCR, în cei 34 de ani care au trecut, Constituţia s-a dovedit a fi ”măsura a ceea ce suntem şi proiecţia a ceea ce ne dorim să devenim, un document viu care a stimulat, cu rigoare calmă, progresul autorităţilor statului şi prosperitatea cetăţenilor”.

”Constituţia României a reuşit să fie în egală măsură un pact încheiat de toţi cetăţenii pentru o convieţuire paşnică, un angajament comun de a stabili şi respecta limitele necesare pentru ca puterea să rămână permanent în slujba cetăţeanului, o pavăză invincibilă pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. Aplicarea sa, în fiecare zi, ne aduce pe toţi mai aproape de realizarea aspiraţiilor prefigurate pe 8 decembrie 1991”, a subliniat Tănăsescu.

Ea a adăugat că, în acelaşi timp, Constituţia României este ”o ancoră pentru apartenenţa la valorile euroatlantice şi pentru rezilienţa democratică, un puternic stimulent în favoarea toleranţei şi pluralismului, precum şi cel mai important instrument pentru a combate tendinţele totalitariste sau extremiste”.

De asemenea, în contextul exercitării de către Curtea Constituţională a României a Preşedinţiei Asociaţiei Curţilor Constituţionale Francofone, Constituţia României asigură şi legătura cu spaţiul juridic francofon, în care cultura dialogului şi respectul pentru drepturile omului se conjugă într-o comunitate bazată pe limbă şi tradiţii democratice.

”Mesajul pe care îl adresez tuturor cu această ocazie este unul al încrederii, responsabilităţii şi speranţei. Constituţia nu este un text îndepărtat, ci un contract viu, care ne cere permanent bună credinţă, implicare şi devotament. Este un pact al încrederii - între cetăţeni şi instituţii, între prezent şi viitor, între libertatea individuală şi binele comun. În această zi dedicată Constituţiei României, îmi exprim încrederea că vom continua să cultivăm împreună valorile care ne definesc şi să întărim instituţiile care ne garantează democraţia şi libertăţile fundamentale”, a transmis Tănăsescu.

Societate

