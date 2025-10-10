search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Președintele CCR, despre echilibrul dintre libertate și securitate: „Constituția ne permite să evităm extremele”

Președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a declarat vineri, în cadrul unei mese rotunde organizate de Asociația Română de Drept Constituțional, că libertatea și securitatea trebuie privite ca elemente complementare, nu opuse, subliniind că doar aplicarea riguroasă a Constituției poate evita „tirania” sau „haosul”.

Simina Tănăsescu a participat la Masa rotundă anuală a Asociaţiei Române de Drept Constituţional (ARDC), dedicată temei „Securitatea şi Constituţia - Dimensiuni juridice naţionale, europene şi internaţionale”. În discursul său, președintele CCR a explicat că noțiunea de securitate s-a extins mult dincolo de apărare și ordine publică.

„Conceptul de securitate nu mai este de mult doar o problemă a sabiei şi scutului», cum spun istoricii. El traversează economia şi finanţele, reţelele cibernetice şi spaţiul informaţional, sănătatea publică, energia, mediul şi, fireşte, apărarea şi ordinea publică”, a declarat Tănăsescu, potrivit unui comunicat al Curţii, citat de Agerpres.

Ea a apreciat că această diversitate de sensuri permite o abordare interdisciplinară a temei, în acord cu provocările lumii actuale.

„Securitatea națională este integrată în Constituție”

Președintele CCR a explicat că securitatea națională este parte esențială a ordinii constituționale românești, fiind prezentă în mai multe dimensiuni.

Deşi Constituţia nu defineşte exhaustiv noţiunea de «securitate naţională», ea o proiectează în mai multe planuri: ca valoare ce susţine ordinea constituţională, ca raţiune expresă de restrângere a exerciţiului unor drepturi şi ca infrastructură instituţională. Din acest motiv se vorbeşte astăzi tot mai mult despre constituţionalizarea noţiunii de «securitate naţională» şi de includerea sa în «blocul de constituţionalitate»”, a explicat Simina Tănăsescu.

Echilibrul dintre libertate și protecția statului

Simina Tănăsescu a subliniat că statul de drept trebuie să disciplineze modul în care este exercitată securitatea națională, astfel încât aceasta să nu devină un pretext pentru abuzuri.

În paradigma contemporană a securităţii democratice, protecţia statului şi protecţia drepturilor nu sunt antagonice, ci complementare: statul apără drepturile apărând ordinea constituţională; iar ordinea constituţională apără securitatea, impunând legalitate, proporţionalitate şi garanţii procedurale efective”, a arătat președintele CCR.

Ea a adăugat că o societate cu instituții solide și legi respectate „declanşează mai rar stări de urgenţă tocmai pentru că arhitectura obişnuită a dreptului funcţionează”.

Decizia CCR privind securitatea cibernetică

În contextul noilor provocări, Tănăsescu a menționat și decizia CCR nr. 70/2023, referitoare la legea securității și apărării cibernetice. Aceasta a confirmat că domeniul cibernetic face parte din sfera securității naționale moderne, iar adaptarea legislației la „dinamica tehnologică” trebuie să respecte în continuare principiile legalității și protecției drepturilor fundamentale.

„Constituția ne ajută să evităm extremele”

În încheiere, președintele CCR a propus ideea unui „pact pentru securitatea constituțională”, care să asigure echilibrul între libertate și siguranță.

Securitatea fără libertate este tiranie, iar libertatea fără securitate este haos. Constituţia este instrumentul care ne permite să evităm ambele extreme; trebuie doar să avem curajul să o aplicăm cu rigoare şi cu convingere”, a subliniat Simina Tănăsescu.

