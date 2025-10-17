Președintele CCR, Elena-Simina Tănăsescu: Prioritățile mandatului meu se concentrează pe câteva direcții esențiale pentru dezvoltarea și modernizarea instituției

Președintele CCR, Elena-Simina Tănăsescu, a detaliat, într-un interviu publicat vineri, prioritățile mandatului său. Printre acestea se numără digitalizarea dosarelor, claritate în comunicarea deciziilor și reducerea stocului de dosare și consolidarea cooperării internaționale.

Președintele CCR a detaliat, într-un interviu acordat portalului Juridice.ro, principalele direcții ale mandatului său: digitalizarea dosarelor pentru a asigura rapiditate și acces facil la informație, comunicarea publică inteligibilă a deciziilor Curții și reducerea stocului de dosare, pentru o justiție echitabilă și realizată într-un termen rezonabil.

„Trebuie să ne adaptăm cu toții la noile realități, pentru că trăim într-o lume în care viteza și accesul facil la informația corectă pot face diferența”, a explicat președintele CRR.

Ea a subliniat că transparența și claritatea în comunicare construiesc încredere: „Fără o comunicare accesibilă publicului larg deciziile și hotărârile noastre pot genera confuzie sau nemulțumire. Cred că transparența și claritatea în comunicare construiesc încredere și ajută la înțelegerea soluțiilor și argumentelor în fiecare caz în parte”.

Președintele CCR a menționat și importanța cooperării internaționale: „Consolidarea cooperării internaționale este o prioritate strategică, fapt care permite poziționarea Curții Constituționale într-un context global inovativ. În perioada 2025-2028 CCR deține președinția Asociației Curților Constituționale Francofone, o organizație internațională de prestigiu care reunește 51 de instituții similare din Europa, Africa, America și Asia”.

De asemenea, aceasta a atras atenția asupra limitărilor infrastructurale și a rolului judecătorului constituțional: „Spațiul în care instituția își desfășoară activitatea este mai mult decât limitat și este folosit dincolo de capacitatea pe care o poate oferi. Nu cred că mai sunt posibile optimizări în interiorul acestor coordonate” și „Menirea judecătorului constituțional nu se limitează la aplicarea strictă a legii; el este arhitectul stabilității instituționale, custodele valorilor democratice și apărătorul drepturilor fundamentale”.

În final, președintele CCR a subliniat importanța criticilor: „Criticile sunt o parte inevitabilă din viața oricărei instituții publice și trebuie privite ca o oportunitate pentru a reflecta și a îmbunătăți activitatea”.

Cine este Elena Simina Tănăsescu

Elena-Simina Tănăsescu a fost aleasă, la 13 iulie 2025, de Plenul Curţii Constituţionale a României, preşedintă a acestui for. Ea este absolventă a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (1991). A obţinut titlul de doctor în drept constituţional la Facultatea de drept şi ştiinţe politice, Universitatea „Aix-Marseille III”, Franţa (1997) şi a absolvit studii postdoctorale la Universitatea din Bucureşti (2011), conform CV-ului publicat pe drept.unibuc.ro

A deţinut funcţiile: judecător la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti (1991-1993), responsabil de proiect în cadrul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţii, Bucureşti (1994), responsabil de proiecte şi Consilier preaderare la Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti (2000-2006), reprezentantul României în Grupul de experţi independenţi pentru respectarea Cartei autonomiei locale de pe lângă Consiliul Europei, Strasbourg (2001-2017) şi în Consiliul de Administraţie al Agenţiei pentru drepturile fundamentale a Uniunii Europene cu sediul la Viena (2007-2012), formator (şef de catedră) - Institutul Naţional al Magistraturii (2004-2019); formator - Institutul European din România (2005-2019), potrivit www.presidency.ro şi https://www.ccr.ro/.

La 14 ianuarie 2015 a fost numită Consilier Prezidenţial, iar la 20 iunie 2018 a demisionat din această funcţie. La 6 mai 2019, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind numirea în funcţia de judecător la Curtea Constituţională a României (CCR) a Siminei Tănăsescu, pentru un mandat de 9 ani, începând cu 9 iunie 2019, anunţa Administraţia Prezidenţială.