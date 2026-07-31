România, în top 3 cele mai periculoase țări din Europa pentru șoferi. Cine completează clasamentul

Un studiu arată că trei țări din Europa de Est se numără printre cele mai periculoase state din Europa pentru șoferi. La polul opus, țările nordice continuă să ocupe primele locuri în clasamentele privind siguranța rutieră.

Potrivit unui studiu realizat de Vignette Switzerland, companie care comercializează online vigneta electronică elvețiană pentru plata taxelor de drum, publicat de Euronews, Serbia, Bulgaria și România sunt cele mai periculoase țări europene pentru șoferi.

Serbia a înregistrat 74 de decese rutiere la un milion de locuitori, cu 72% peste media Uniunii Europene. Pentru al doilea an consecutiv, țara ocupă primul loc în clasament, deși cele mai recente date arată o ușoară scădere a numărului de accidente mortale față de anul trecut.

Bulgaria se află pe locul al doilea, cu 71 de decese la un milion de locuitori, iar România pe locul al treilea, cu 68 de decese la un milion de locuitori.

Printre cele mai periculoase zece țări europene pentru șofat se regăsesc și destinații turistice importante, precum Portugalia, Grecia, Italia și Franța, potrivit studiului.

La polul opus, țările nordice continuă să domine clasamentele privind siguranța rutieră. Norvegia și Suedia au înregistrat doar 19 decese rutiere la un milion de locuitori, fiind de aproape patru ori mai sigure decât Serbia.

Studiul mai arată că Lituania a redus cu 43% numărul deceselor rutiere în ultimul deceniu. Și Letonia, Bulgaria, Grecia și Ungaria au înregistrat progrese importante în protejarea șoferilor și pietonilor, cu scăderi ale numărului de victime de 37%, 36%, 35%, respectiv 30%.

În schimb, în unele destinații turistice populare, progresele au fost minime. În Portugalia, numărul deceselor rutiere a scăzut cu doar 1% din 2015, iar în Franța, în aceeași perioadă, reducerea a fost de numai 6%.

Experții recomandă celor care vor călători cu mașina în această vară să se informeze despre regulile de circulație din fiecare țară, să își planifice cu atenție traseul și să fie deosebit de atenți pe drumurile necunoscute, pentru a reduce riscul de accidente.