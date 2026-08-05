Rusia, zguduită de un scandal al compensațiilor de război: „văduvele negre” intră în vizorul autorităților

Compensațiile generoase acordate de statul rus familiilor soldaților uciși în războiul din Ucraina au dat naștere unui fenomen care provoacă indignare în Rusia. Presa și unii oficiali vorbesc despre apariția așa-numitelor „văduve negre”, femei acuzate că se căsătoresc cu militari cu puțin timp înainte ca aceștia să fie trimiși pe front, pentru a revendica despăgubirile în cazul morții lor.

Cazurile, unele ajunse deja în instanță, au alimentat o amplă dezbatere despre fraude, vulnerabilitatea recruților și costurile tot mai mari ale războiului pentru societatea rusă.

Când a fost anunțată de armata rusă că tatăl ei, Iuri, în vârstă de 59 de ani, fusese împușcat pe front în Ucraina și murise ulterior din cauza rănilor, Maria a fost cuprinsă de durere și, în același timp, de un șoc dublu. Nu doar că nu știa că tatăl ei se înrolase în armată, dar a mai aflat și că acesta se căsătorise cu doar două zile înainte de a fi trimis pe front.

„Sunt încă în stare de șoc și tot nu pot accepta ce s-a întâmplat”, a spus, jurnaliștilor CNN, Maria, plângând, la masa din bucătăria apartamentului ei mic din Sankt Petersburg. „La început mi s-a părut un vis. Chiar și acum, uneori mă trezesc crezând că am visat totul. Dar chiar se întâmplă”, a adăugat ea, cu lacrimi în ochi.

Mireasa, pe care Maria susține că nu a cunoscut-o niciodată și despre care tatăl ei nu-i pomenise vreodată, era cu 22 de ani mai tânără decât el și a devenit, în urma căsătoriei, rudă legală de gradul întâi, având astfel dreptul la despăgubirile oficiale.

„Nu am vorbit niciodată cu această femeie”, a spus Maria, în vârstă de 37 de ani (CNN folosește doar prenumele ei, din motive de confidențialitate). „Nu știu ce să-i spun, pentru că am bănuit imediat că este o înșelătorie.” CNN a încercat să o contacteze pe văduva lui Iuri pentru un punct de vedere, fără succes.

Compensații de milioane de ruble

Atunci când un soldat rus este ucis în luptă, rudele sale de gradul întâi primesc din partea armatei sume forfetare începând de la 5 milioane de ruble (aproximativ 64.000 de dolari) — o compensație menită să asigure recruții că, dacă (și adesea când) se întâmplă cel mai rău, cei dragi le vor fi protejați financiar.

Există însă în Rusia îngrijorări tot mai mari legate de faptul că acest beneficiu este exploatat de escroci fără scrupule, denumiți de oficialii și presa de stat ruse „văduve negre”. Acestea ademenesc bărbați vulnerabili în căsătorii fictive înainte ca ei să plece pe front, pentru ca apoi, dacă noii soți mor, să solicite despăgubirile, excluzând astfel alte rude.

Nunți pe patul de moarte

În ultimele luni, opinia publică din Rusia a fost șocată de mai multe cazuri în care recruți ar fi fost atrași în capcane matrimoniale înainte de a muri pe front, unii dintre ei căsătorindu-se chiar pe patul de moarte.

Într-un caz amplu mediatizat anul trecut, o asistentă medicală care lucra într-un spital militar a fost concediată după ce a fost acuzată că s-a căsătorit cu cinci soldați aflați în îngrijirea ei, chiar înainte ca aceștia să moară din cauza rănilor, pentru a putea încasa despăgubirile.

Acest tip de abuz a atins un punct sensibil într-o societate tot mai îngrijorată de modul în care războiul din Ucraina — pe care Kremlinul continuă să îl numească „operațiune militară specială” — își pune amprenta asupra vieții de acasă. Pe fondul unei economii tot mai fragile, al penuriei de combustibil, al costului uman în continuă creștere și al atacurilor ucrainene tot mai frecvente pe teritoriul rus, criticile la adresa escrocilor devin tot mai puternice, iar cererile publice pentru o intervenție oficială se înmulțesc.

„Familiile participanților la operațiunea militară specială au nevoie de protecție împotriva unor infractori fără rușine, așa-numitele «văduve negre», dar și împotriva escrocilor financiari și telefonici care vizează persoanele ce au primit despăgubiri bănești”, a declarat Leonid Sluțki, un parlamentar rus, adăugând că astfel de „infracțiuni” au ajuns acum la „proporții serioase”.

Un sfat cinic

După invazia rusă la scară largă a Ucrainei, din februarie 2022, Kremlinul a încurajat activ recruții să se căsătorească, posibil pentru a consolida sprijinul familial sau pentru a le oferi o motivație suplimentară de a lupta. Campania favorabilă căsătoriilor s-a înscris și în promovarea de către președintele rus Vladimir Putin a așa-numitelor „valori tradiționale”, pe fondul declinului demografic din Rusia.

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Autoritățile au facilitat căsătorii rapide pentru soldații nou-înrolați, eliminând perioada obișnuită de așteptare, în timp ce televiziunea de stat a difuzat imagini cu nunți colective organizate de autoritățile locale, menite să simplifice și mai mult procesul.

Căsătoria cu un soldat — mai ales cu un recrut aflat pe punctul de a fi trimis pe front, unde speranța de viață în așa-numita „mașină de tocat carne” a devenit catastrofal de scurtă — a ajuns chiar să fie prezentată drept o metodă de a intra în posesia unei locuințe.

Într-un podcast video înregistrat anul trecut în orașul siberian Tomsk, o agentă imobiliară a oferit un sfat de un cinism uluitor unor potențiali cumpărători de locuințe.

„Sunt o femeie de 30 de ani, dar dacă vreau să cumpăr un apartament, de unde să iau banii?”, a întrebat moderatoarea emisiunii, Daria Cerdanțeva.

„E simplu”, i-a răspuns agenta, Marina Orlova. „Găsești un bărbat care participă la operațiunea militară specială, iar când este ucis, primești 8 milioane de ruble (aproximativ 102.000 de dolari)”, a spus ea, râzând.

„Multe femei își cumpără în ziua de azi apartamente ieftine în felul acesta. E o afacere”, a adăugat Orlova.

Ambele femei au fost în cele din urmă trimise în judecată, condamnate la muncă în folosul comunității pe perioade lungi și obligate să își ceară public scuze soldaților și soțiilor acestora.

Indignare publică

Instanțele rusești au fost nevoite să intervină și în alte cazuri de răsunet, precum disputa mediatizată dintre mama unui soldat rus din Reazan și o femeie pe care acesta a cunoscut-o și cu care s-a căsătorit în timpul unei scurte permisii de pe front.

Soldatul, Gheorghi Kostîrko, a cunoscut-o online pe Angelina Variuhina și s-a căsătorit cu ea la doar 10 zile de la prima întâlnire, înainte de a se întoarce la unitatea sa militară.

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Potrivit mamei lui Kostîrko, noua soție a început curând să publice pe rețelele de socializare fotografii și înregistrări video alături de alți bărbați, iar fiul ei a depus actele de divorț. Acesta a fost însă ucis în luptă înainte ca procedura să fie finalizată, ceea ce a lăsat-o pe soție drept beneficiara legală a despăgubirilor.

Variuhina a oferit o versiune diferită a evenimentelor, susținând că acuzațiile legate de scurta lor căsătorie reprezintă o încercare de a-i „păta” reputația și că ea și Gheorghi s-au împăcat după o perioadă de tensiuni. Femeia a explicat că imaginile publicate alături de alți bărbați aveau scopul de a-l face gelos pe soțul ei.

Calitatea de rudă de gradul întâi a Variuhinei a fost în cele din urmă anulată de instanță, însă scandalul a stârnit un val amplu de indignare publică.

Au existat însă și cazuri șocante în care membri ai structurilor de securitate ruse par să fi fost implicați direct în organizarea unor astfel de scheme, conspirând cu femei pentru a trimite proaspeții lor soți în misiuni periculoase, în schimbul unei părți din despăgubirile ce urmau să fie încasate în cazul morții acestora.

Într-un caz relatat anul trecut de presa rusă, o anchetă desfășurată în ținutul Primorski, în Orientul Îndepărtat al Rusiei, a vizat un plutonier, un sergent și un contabil militar, acuzați că au recrutat bărbați vulnerabili — printre care orfani și persoane fără rude apropiate — și au aranjat căsătorii pentru aceștia. Recruții ar fi fost ulterior trimiși în poziții de mare risc de pe front, unde șansele de a fi uciși în luptă erau considerabil mai mari. Nu au existat, până în prezent, informații publice suplimentare privind evoluția acestui caz.