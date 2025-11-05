La 31 de ani, Markus Villig conduce una dintre cele mai mari platforme de transport alternativ care domină piaţa din România. Într-un interviu acordat „Adevărul”, fondatorul Bolt vorbește despre cum va arăta orașul viitorului, de ce reglementările țin Europa pe loc și cum România a devenit una dintre cele mai dinamice piețe pentru companie.

ADEVARUL: Care orașe europene credeți că se apropie cel mai mult de viziunea dumneavoastră în care să nu mai fie nevoie obligatoriu de o maşină personală?

Markus Villig: Copenhaga și Amsterdam sunt exemplele cele mai clare. De zeci de ani, ele inversează tendința de a deține o mașină personală și construiesc orașe concepute pentru oameni, nu pentru mașini. Majoritatea celorlalte orașe europene abia recuperează decalajul, dar direcția este clară. Rolul nostru este să accelerăm această tranziție, oferind oamenilor alternative convenabile și accesibile la deținerea unui automobil.

Cum caracterizați piața în care activați în România și cum diferă de alte state?

Markus Villig: România este una dintre cele mai puternice piețe ale noastre. Bolt este cea mai descărcată aplicație de mobilitate din țară, ceea ce arată că atât clienții, cât și șoferii apreciază calitatea și fiabilitatea platformei noastre. Pentru șoferi, Bolt oferă flexibilitatea și oportunitățile de câștig de care au nevoie. Pentru clienți, timpul scurt de sosire, prețurile corecte și calitatea bună a mașinilor sunt constant factorii cei mai importanți în feedbackul primit.

De asemenea, e impresionant istoricul de siguranță: șoferii români de pe platforma Bolt au una dintre cele mai scăzute rate de incidente la nivel global, ceea ce vorbește despre profesionalismul comunității locale de șoferi.

Bolt s-a extins mult dincolo de ride-hailing, spre livrări, trotinete și logistică. Care dintre aceste direcții va defini următorul deceniu al companiei?

Markus Villig: Mobilitatea partajată va continua cu siguranță să crească, dar Vehiculele Autonome (AV) vor fi transformatoare. Poate nu chiar în următorul deceniu, dar AV-urile vor schimba fundamental modul în care oamenii se deplasează prin orașe.

Pentru Europa, acesta este un moment definitoriu. AV-urile nu sunt doar un produs nou, ci o schimbare care va remodela industrii, locuri de muncă și viața urbană. SUA și China avansează rapid, iar dacă Europa vrea să rămână competitivă, trebuie să creeze condițiile potrivite pentru ca această tehnologie să poată fi scalată.

Suntem o companie europeană mândră de rădăcinile sale și singura rețea europeană de ride-hailing cu capacitatea reală de a concura la nivel global. Operăm deja mii de vehicule în flotele noastre de ride-hailing și car-sharing și avem peste un deceniu de experiență în îmbunătățirea transportului în 23 de state membre, în conformitate cu standardele europene de siguranță. Cu investițiile și reglementările potrivite, putem deveni partenerul european de încredere care ajută această tehnologie revoluționară să se extindă pe întregul continent.

Cum vedeți echilibrul dintre reglementare și inovație în Europa de Est? E mai greu sau mai liber să construiești aici decât în Vest?

Markus Villig: Privind în urmă, am avut noroc să încep Bolt în Estonia. Era o comunitate mică și un guvern care lua digitalizarea în serios și menținea birocrația la minimum. Acest mediu a făcut mai ușor să testezi idei și să construiești. Rezultatele se văd – Estonia are acum una dintre cele mai mari densități de „unicorni” pe cap de locuitor din lume.

Astăzi, reglementarea este de departe cea mai mare barieră pentru creștere în Europa. Legislația privind ride-hailingul diferă de la o țară la alta și chiar de la un oraș la altul. Asta înseamnă că trebuie să pornim de la zero de fiecare dată când intrăm pe o nouă piață, iar clienții nu pot avea un serviciu uniform în UE.

Jumătate dintre piețele europene sunt practic închise ride-hailingului din cauza regulilor depășite. Multe țări nu au emis licențe noi pentru șoferi profesioniști de zeci de ani, în ciuda lipsei de ofertă și a cererii uriașe. De exemplu, Italia are în total mai puține licențe de ride-hailing decât Lisabona sau Varșovia, și doar o cincime din numărul Londrei.

În cele din urmă, clienții sunt cei care pierd: jumătate dintre cererile de cursă rămân neacoperite, iar în orașe precum München sau Milano, o cursă de la aeroport la centru costă mai mult decât zborul în sine. Mesajul nostru este simplu: Europa are nevoie de o reglementare mai armonizată a transportului. O piață unică a mobilității ar facilita operarea eficientă a companiilor precum Bolt, ar ajuta orașele să își atingă obiectivele de transport și ar oferi clienților serviciile pe care le așteaptă.

Platformele de ride-hailing sunt adesea acuzate că generează insecuritate profesională. Cum răspundeți celor care spun că Bolt transferă riscurile asupra șoferilor?

Markus Villig: Modelul nostru de afaceri se bazează pe oferirea de oportunități și pe o flexibilitate autentică. Noi furnizăm o platformă care susține antreprenoriatul independent. Partenerii noștri șoferi aleg când, unde și cât de des lucrează. Această flexibilitate este beneficiul central pe care îl apreciază cel mai mult, pentru că le permite să-și gestioneze programul, să-și conducă propria activitate și să-și urmărească alte scopuri.

Rolul nostru este să fim un partener tehnologic responsabil, care oferă oportunități sustenabile de venit pentru șoferi și curieri și, în același timp, servicii de calitate pentru clienți.



Cum ați evoluat personal de la un fondator adolescent la liderul unei companii globale de tehnologie?

Markus Villig: Cred că cel mai mare progres pentru mine a fost legat de felul în care lucrez. În primii cinci ani, Bolt a fost viața mea – lucram 24/7. Pe deasupra, făceam totul pentru prima dată: primele angajări, primele interviuri cu presa, primele extinderi internaționale. Poți face asta o vreme, mai ales când ești tânăr – eu am început la 19 ani, deci am rezistat o perioadă. Dar, în timp, am realizat că trebuie să-mi găsesc un ritm sustenabil pe termen lung. Dacă vrei să construiești o afacere care să reziste 10 sau 20 de ani, nu poți merge în același ritm tot timpul.

Acum am un ritm mai echilibrat. Lucrez tot multe ore, dar de obicei îmi iau weekendurile libere. Nu fac lucruri tactice atunci – petrec timpul relaxându-mă, făcând sport, citind și gândindu-mă la direcția strategică a companiei.

Bolt s-a angajat să atingă neutralitatea climatică completă până în 2040. Este realist sau va necesita o reinventare totală?

Markus Villig: Vedem deja progrese reale. Proporția vehiculelor electrice de pe platforma Bolt este de aproximativ 2,5 ori mai mare decât media flotelor auto naționale, iar categoria noastră Electric & Green - care include vehicule electrice, hibride și plug-in hibride - operează acum în peste 70 de orașe din Europa și Africa, și adăugăm constant altele noi.

Din discuțiile cu șoferii știm că principalii factori pentru trecerea completă la emisii zero sunt accesul la vehicule electrice și la stații rapide de încărcare. Acolo ne concentrăm eforturile: să facem mai ușor pentru șoferi să treacă la electric și să continue să câștige.

Dacă reușim să îmbunătățim aceste două aspecte, credem că până în 2030 peste jumătate dintre cursele Bolt ar putea fi realizate cu emisii zero. Suntem pe drumul cel bun.

Credeți că antreprenorii din Europa de Est sunt construiți diferit (mai rezilienți și mai pragmatici) decât cei din Silicon Valley?

Markus Villig: Cu siguranță există diferențe. Fondatorii din Europa de Est pornesc de obicei cu mult mai puține finanțări, iar asta modelează totul: modul de conducere, felul în care rezolvi problemele, cultura organizațională. În cazul nostru, în primii patru ani – când alții strângeau miliarde – noi am funcționat cu aproximativ 1 milion de euro, de la câțiva angel-investitors estonieni. Faptul că am reușit să facem acei bani să dureze ani de zile a creat baze solide și unice, care au fost motorul creșterii companiei până astăzi. Cu resurse limitate, am fost obligați să fim extrem de creativi și să ne concentrăm obsesiv pe eficiență și pe fiecare euro cheltuit.

Am construit compania fără bani, așa că, atunci când am început să avem capital, eram mult mai eficienți în modul de alocare decât alte companii crescute în medii de abundență. Acea cultură a eficienței a fost un factor major în succesul nostru actual.

Ce urmează pentru Bolt în următorii cinci ani: o listare la bursă, servicii noi sau investiții în infrastructura orașelor inteligente?

Markus Villig: Astăzi, Bolt este liderul mobilității partajate în Europa și Africa. Avem un volum brut anual de peste 10 miliarde de euro, majoritatea provenind din poziții de lider de piață. Compania este acum la o dimensiune la care doar piețele mari pot produce o schimbare semnificativă, deci ne uităm firesc spre ele.

În zona de ride-hailing, asta înseamnă piețe dominat de duopoluri sau competiție redusă, care sunt pregătite pentru o schimbare. De exemplu, am lansat recent Bolt în Canada și suntem foarte entuziasmați de oportunitățile din Asia de Sud-Est, unde am început activitatea în Malaezia și Taiwan. De asemenea, vrem să operăm cât mai multe dintre serviciile noastre în cât mai multe piețe, continuând expansiunea în livrări și consolidând poziția noastră de cel mai mare operator de micromobilitate din Europa.

În paralel, investim în vehicule autonome: o componentă esențială a strategiei noastre pe termen lung. Va mai dura până când AV-urile vor fi complet comercializate în Europa, dar suntem convinși că Bolt trebuie să joace un rol central în scalarea lor pe continent.

Care a fost cea mai mare greșeală de business pe care ați făcut-o?

Markus Villig: În primele zile de antreprenoriat am făcut multe greșeli de recrutare. Am angajat oameni care arătau excelent pe hârtie, dar nu erau potriviți din punct de vedere cultural. Atunci am învățat importanța de a angaja misionari, nu mercenari.

Ca fondator, vrei oameni care cred cu adevărat în ceea ce construiești, nu doar pe cei care vânează următoarea oportunitate. Mai ales la început, un mic grup de adevărați credincioși face toată diferența. Ei stabilesc standardele, formează cultura și creează energia care propulsează compania înainte.