Marea provocare a renunțării la rețelele sociale: „Ajunsesem să am un timp de ecran de opt ore, irosit pe clipuri la întâmplare”

Renunțarea la rețelele de socializare a devenit o provocare, într-o epocă în care oamenii petrec zilnic tot mai multe ore „absorbiți” de telefoanele mobile. Cei care au încercat să își testeze rezistența la folosirea acestor platforme au oferit observații interesante despre experiențele lor.

Timpul îndelungat petrecut în fața ecranelor îi determină pe tot mai mulți oameni să caute soluții pentru a scăpa de această dependență.

Provocarea renunțării la rețelele de socializare

Unii utilizatori spun că platformele le provoacă anxietate, iritare, neliniște și disconfort, dar recunosc că le este extrem de greu să se oprească.

„Am mereu blestemata asta de unealtă în mână (telefonul). N-am avut niciodată TikTok (din fericire), dar Reels-urile de pe Instagram mă storceau de energie și așa am șters contul și aplicația în noiembrie, acum doi ani. Apoi au introdus Reels și pe Facebook… începutul sfârșitului. Acum chiar am dezactivat contul și am șters aplicația. Ajunsesem să am un timp de ecran de opt ore, doar dând scroll și deschizând WhatsApp-ul chiar și fără mesaje noi. Aș vrea să mă forțez să mă concentrez pe studiu sau măcar să nu-mi mai irosesc viața pe clipuri la întâmplare”, povestește o tânără de 26 de ani, pe Reddit.

Aceasta adăuga că pe lângă doomscrolling, adică obiceiul de a derula compulsiv pe telefon, lucru care a determinat-o să elimine rețelele sociale a fost anxietatea.

„Eram bombardată continuu cu informații despre care simțeam că trebuia să am o opinie. Nu mai vreau să deschid Facebook-ul imediat ce mă trezesc și să-mi otrăvesc sufletul cu știri groaznice și postări despre tot felul de nenorociri”, adaugă tânăra.

Altcineva relatează că, deși nu a reușit să renunțe definitiv la rețelele de socializare, a dezactivat câteva dintre aplicațiile care îi consumau cel mai mult timp și a încercat să renunțe treptat la tehnologia „smart”, preferând telefoane mai simple.

„E nevoie de niște sacrificii, dar pe termen lung renunțarea la astfel de platforme aduce doar avantaje. De exemplu, am devenit imună la plictiseala zilnică: dacă sunt într-o sală de așteptare fără semnal, nu înnebunesc, mă descurc. Sau chiar la restaurant, la masă, nu mai țin smartphone-ul la îndemână și aproape că nu-l mai iau în mână, decât dacă trebuie să răspund la mesaje sau e nevoie să căutăm ceva informații pentru toți. Simt și ochii mai puțin obosiți, în general. Iar seara, dacă pot, prefer să citesc în loc să mă lipesc de un ecran. Deocamdată mă împac foarte bine cu stilul ăsta de viață și, până la urmă, chiar dacă unii se miră, am 30 de ani, nu-mi pasă absolut deloc. Important e să fac asta pentru mine”, afirmă o altă tânără.

Un alt utilizator al platformei Reddit spune că a avut experiențe similare, dar în cele din urmă a reușit să își reducă timpul petrecut pe platformele sociale dedicându-se unor hobby-uri și încercând să își creeze un program zilnic bazat pe obiceiuri sănătoase.

„Amintește-ți că scopul final nu este neapărat să fugi de aceste lucruri, ci să înveți să le dozezi. Poți trăi o viață liniștită, echilibrându-ți obiceiurile. Eu, de exemplu, înainte pierdeam ore pe Instagram dimineața, astăzi îl folosesc mult mai puțin și mai conștient. Dar a fost mult de lucru”, recunoaște acesta.

Renunțarea la rețelele de socializare reduce stressul

Dezactivarea conturilor de pe rețelele sociale poate duce la mai puțin stres, dar și la mai multă singurătate, arată specialiștii citați de platforma Psychology Today.

Aceștia au ajuns la această concluzie după ce au testat renunțarea, pentru o perioadă, la folosirea marilor platforme digitale. Indiferent de experiențele prin care au trecut, cei care au încercat această opțiune au rămas cu impresia că absența aplicațiilor de comunicare a fost o misiune dificilă, într-o societate în care oamenii tind să petreacă tot mai mult timp „lipiți” de telefoane.

„Rețelele sociale creează dependență datorită recompenselor variabile, care întăresc comportamente precum scroll-ul și verificarea telefonului. Dacă renunțarea la social media este făcută impulsiv, ea poate duce și la singurătate sau la scăderea satisfacției”, afirmă educatorul Clay Drinko, specialist în psihologie, pe site-ul Psychology Today.

Acesta a relatat experiența trăită după ce a renunțat, pentru anumite perioade, la folosirea unor platforme ca Instagram, Friendster, MySpace, Twitter, Facebook și TikTok. Primul lucru pe care l-a observat, confirmat, potrivit acestuia, și de cercetări științifice, a fost faptul că oprirea folosirii rețelelor sociale i-a adus mai puțin stres. Potrivit specialistului, rețelele sociale funcționează pe același mecanism ca jocurile de noroc.

„În social media, comportamente precum verificarea notificărilor sau a feed-ului sunt întărite de recompense precum faptul că cineva ți-a dat like la o postare sau a comentat ceva de apreciere despre tine. Ceea ce le face extrem de adictive este că aceste recompense comportamentale nu sunt constante. Nu știu dacă o să primesc zero like-uri sau o mie, și tocmai această întărire variabilă ne face să revenim mereu pentru mai mult”, a explicat educatorul.

Un studiu citat de Psychology Today a descoperit că pauzele scurte de la Facebook reduc nivelul de stres, mai ales în rândul utilizatorilor excesivi de social media.

„Atunci când oamenii devin atât de dependenți și atașați de rețelele sociale, reducerea stresului nu pare să fie singurul rezultat posibil. Am văzut studenți extrem de stresați doar pentru că li s-a cerut să-și lase telefoanele înainte de un examen. Dar acest studiu este un mic indiciu că un detox digital te-ar putea ajuta să te simți mai puțin stresat și s-ar putea să aibă legătură cu renunțarea la acele recompense variabile. O pauză de la aceste suișuri și coborâșuri pare să reducă nivelul de stres, în linii mari”, notează publicația.

Singurătatea, accentuată de lipsa „notificărilor” telefonice

Un alt studiu, citat de aceeași publicație, a arătat că renunțarea la social media crește sentimentul de singurătate.

„În acest studiu, care a inclus 68 de participanți, unii au renunțat la social media, iar alții nu. Rezultatele au arătat că abținerea de la social media nu doar a crescut singurătatea, ci a și redus satisfacția vieții și a amplificat emoțiile negative (furie, tristețe, frică și vinovăție)”, explică specialistul.

Participanții la studiu au fost selectați aleatoriu, ceea ce înseamnă că nu au decis singuri dacă vor face parte din grupul care renunță la rețelele sociale sau din cel care continuă să le folosească. Iar propria voință contează mult în acest caz, menționează publicația, care oferă și o serie de sfaturi pentru cei care vor să reducă timpul petrecut pe platformele de socializare fără a fi afectați de singurătate.

Recomandări pentru cei care vor să lase telefonul din mână

Primul lucru pe care îl pot face oamenii pentru a diminua consecințele negative ale despărțirii de rețelele sociale este să își consolideze legăturile sociale reale.

„Eu am început să le scriu mai des mesaje prietenilor și să stabilesc mai multe întâlniri la cafea. Umple-ți calendarul social înainte să faci pasul, ca să nu pară atât de singuratică renunțarea la rețelele sociale”, recomandă educatorul pasionat de psihologie.

Un alt lucru care trebuie luat în seamă de cei care vor să renunțe la rețelele sociale este să reflecteze la motivele pentru care le folosesc și la ce schimbări le va aduce detașarea de acestea. Nu trebuia să ia decizii impulsive, atunci când se gândesc să își dezactiveze conturile on-line.

„Dacă social media este esențială pentru afacerea ta sau reprezintă una dintre puținele modalități prin care rămâi conectat cu ceilalți, poate că nu are sens să renunți complet. În schimb, ar putea fi mai logic să faci detox-uri intermitente (n.r. pauze) pentru a-ți reduce nivelul de stres și dependența de rețelele sociale. Pe de altă parte, dacă reflectezi la relația ta cu social media și descoperi că îți face mai mult rău decât bine, sau dacă ești entuziasmat de o lume fără ea – așa cum am fost eu – poate că are mai mult sens să te retragi definitiv”, arată specialistul.

Întreruperea folosirii platformelor sociale poate fi utilă ca mod de reflexie asupra acestora. Dacă pauzele sunt compensate de folosirea timpului într-un mod productiv și dacă le aduc oamenilor sentimentul că nu se simt singuri și nefericiți, aceștia ar putea să ajungă în final la punctul în care renunțarea definitivă la conturi să li se pară alegerea potrivită, notează publicația.

În medie, oamenii petrec peste două ore pe zi pe rețelele sociale, arată statisticile citate de Psychology Today, astfel că decizia renunțării la ele ar însemna, cu siguranță, mai mult timp la dispoziție pentru alte activități.

„Acum că am renunțat la social media, am timp să învăț o a doua limbă, să merg zilnic la sală, să scriu un roman, să corectez lucrări și să creez planuri de lecții, să planific o călătorie în jurul lumii pe care poate n-o voi face niciodată, să visez și timp să gândesc. Două ore pe zi înseamnă o lună în plus în fiecare an. Și faptul de a ști asta ar putea fi cel mai bun motiv pentru a te deconecta definitiv”, concluzionează specialistul.