Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”

0
0
Publicat:

Numeroși români se arată mai puțin îngrijorați de austeritatea anunțată de statul român și spun că reușesc să pună lunar bani deoparte, fără a face sacrificii, chiar și în condițiile unor salarii pe care le consideră mici.

Banii puși de-o parte sunt o provocare pentru mulți români. Foto: Freepik.com
Pentru a face economii, unii recurg însă la sacrificii ori adoptă o disciplină financiară de la care nu se abat.

Salariile ridicate și obișnuința de a evita cheltuielile impulsive îi ajută pe alți români să diminueze impactul scumpirilor și al inflației care afectează o mare parte din populație.

Banii puși de-o parte în ziua salariului

Unii dintre ei au relatat cum reușesc să facă economii din salariu, iar una dintre soluțiile propuse de aceștia este schimbul valutar.

„Pui banii deoparte la început de salariu, nu la sfârșit, și nu te atingi de ei decât în situații foarte urgente. Dacă știi că nu te poți abține, mergi și schimbi lei în euro, așa o să fie rezistența mai mare la a te atinge de ei”, afirmă un român, pe platforma Reddit.

Disciplina este extrem de importantă în privința economiilor, dar și nevoia de a fi chibzuit, adaugă altcineva. Un român spune că a învățat să își planifice cheltuirea banilor, astfel încât să nu fie nevoit să cheltuie mai mult decât își permite.

„Indiferent de cuantumul veniturilor, trebuie să trăiești din mai puțin. Noi facem un meniu săptămânal din ce văd că o să fie la ofertă prin magazinele mari, nu dăm bani pe sucuri sau dulciuri (dar avem în casă pentru pofte), nu avem mașină pentru că deocamdată nu avem nevoie, iar dacă avem de mers mai departe apelăm la transport public și ieșim net mai ieftin comparat cu întreținerea unei mașini. Haine cumpărăm când sunt solduri la final de sezon și investim să fie mai de calitate, să le putem purta câțiva ani. Dacă plecăm din oraș luăm trenul, de exemplu, pentru că ne este mai comod și mai odihnitor. Iarna nu pornim centrala decât rar, pentru că am luat două pături, iar dacă am da drumul la căldură ne-am topi. Ținem termostatul pornit dar la 19 grade. Din două salarii, unul îl investim la bursă, iar din celălalt ne plătim facturi și traiul de zi cu zi”, afirmă cineva.

Fără produse de lux și cu cheltuieli plănuite din timp

Hainele sunt privite de alți români ca un accesoriu funcțional și în niciun caz o nevoie de a fi la modă, astfel că, pentru a face economii, aceștia spun că evită cumpărăturile din mall-uri. În schimb, adaugă unii români, sunt motivați să facă economii din dorința de a investi în bunuri imobiliare și în propriul confort.

„Recent am cumpărat casă și mașină fără niciun ajutor de nicăieri, așa că plătim rata la casă și tot ce avem extra investim în mobilă, electrocasnice, mici proiecte necesare, încă mai este nevoie până ne stabilizăm. Nu mergem în vacanțe și rar ieșim în oraș, dar dăm bani pe benzină, mâncare la animale, mâncăm ce dorim. Am avea de unde să tăiem drastic, dar nu simțim nevoia deocamdată până nu terminăm ce este necesar la casă. Aspirăm să punem un 10 la sută deoparte în următoarele luni și să creștem pe parcurs”, povestește un român.

Citește și: Bani albi pentru zile negre: Mulți români n-ar rezista nici măcar o săptămână cu ce au pus deoparte

Altcineva le recomandă românilor un „truc” care le poate aduce economii: să își facă o listă cu toate cheltuielile estimate, pe care să încerce să nu le depășească.

„Lunar eu am aceleași cheltuieli, indiferent ce lună este. Plătesc în avans utilitățile, în fiecare lună aceeași sumă, indiferent dacă consum sau nu, pentru că se compensează. La utilități sunt foarte atentă și am trecut la cei mai ieftini furnizori și mereu urmăresc oferte la portare. Pentru vacanțe am două abordări: fie pun o sumă lunară timp de mai multe luni, fie plătesc cu cardul de credit și plătesc ulterior ratele. Asta pentru că rezerv foarte din timp, cu minim șase luni în avans de plecare, așa că până la plecarea efectivă am plătit deja cheltuielile importante precum avionul, cazarea, mașina de închiriat. În luna în care plec aloc o sumă de bani pentru cheltuieli și micșorez celelalte categorii. Pentru că mereu plătesc în avans, nu este o problemă dacă o lună nu plătesc întreținerea, spre exemplu”, afirmă o româncă.

Mâncarea de acasă ori pe bonuri de masă

Un român susține că familia sa are venituri de 13.000 de lei, dar lunar reușește să pună deoparte circa jumătate din sumă.

„Mâncarea este făcută în casă, iar cumpărăturile la piață. Ieșim în weekend, cel puțin de două ori pe lună, la munte, cu grupuri organizate, la cazări decente, unde avem multe lucruri aduse de acasă sau luate de la magazin”, afirmă acesta.

Altcineva spune că primul lucru pe care îl face atunci când îi este virat salariul este să transfere o parte din bani în conturi de economii.

„Mâncarea o cumpărăm în mare parte din bonurile de masă. Gătim foarte mult și încercăm să nu irosim mâncare. Haine ne cumpărăm rar și călătorim doar când se strâng destui bani în fondul de călătorii. În felul ăsta, nu cheltuim bani aiurea pentru că nu avem acces la ei pentru cheltuieli zilnice, ei fiind automat transferați la economii”, adaugă acesta.

Un român enumeră la rândul lui lucrurile care îl ajută să rămână cu bani în cont înainte de ziua de salariu: stabilirea unui buget lunar, monitorizarea zilnică a cheltuielilor, manual, în Excel (nu automat, ca să simți lucrurile), disciplină, găsirea tiparelor de cumpărat impulsiv, trai auster, analizarea cheltuielilor lunare pentru a observa spărturile, o mentalitate de reducere a costurilor, fără vacanțe, fără călătorii, fără nunți.

„Nu fac nicicum, pur și simplu pun în ziua salariului banii deoparte (îi schimb în valută) și aia a fost, nu mă mai uit la ei. Eu pot trăi lejer în București cu 2.500–3.000 de lei pe lună, dar realist, cu tot cu cheltuielile nelunare și vacanțe, cu 4.000–5.000 de lei poți trăi super bine”, crede un tânăr din Capitală.

Economie

