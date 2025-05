„Am devenit călugări seculari. Ne-am sălbăticit”. Mărturiile tinerilor afectați de singurătate

„Am devenit călugări seculari” sau „cred că am devenit sălbatic” sunt câteva dintre concluziile trase de tineri despre modul în care socializează în viața reală, în contrast cu prezența online. Mulți dintre ei au povestit modul în care s-au refugiat în singurătate.

Tot mai mulți tineri din România își exprimă îngrijorarea că s-au „sălbăticit” și că preferă să facă o mulțime de activități singuri, fără prea multe interacțiuni cu cei din jur.

Unii spun că situația s-a agravat după pandemia de Covid, alții dau vina pe statul excesiv în fața calculatorului sau pe timpul petrecut pe telefon. Mulți și-au găsit refugiu pe platformele sociale, unde povestesc în detaliu experiențele personale trăite în izolare voluntară.

„Cred că am devenit sălbatic. Anul ăsta n-am apucat să socializez deloc. Și prin socializat nu mă refer la dat bună ziua paznicului când ies din bloc, ci la o conversație reală, față în față, cu o altă ființă umană”, a scris un utilizator al platformei Reddit.

Acesta i-a provocat pe ceilalți români să își împărtășească experiențele și să îi ofere sfaturi, iar răspunsurile nu au întârziat să apară.

Tinerii, tot mai obișnuiți cu singurătatea

În viață este nevoie de echilibru și moderație în toate. Este sănătos să mai ieși din casă din când în când, la o cafea cu prietenii, crede un alt român, adăugând că a ajuns și el să se simtă mai bine singur.

„Eu sunt genul de om care se simte bine singur. Îmi place să călătoresc singur, să explorez, să încerc lucruri noi și tot așa. Dar îmi face plăcere și să ies la o bere cu băieții, doar că nu prea des, fiindcă mă cam obosește”, povestește acesta.

O tânără spune că socializează doar online și cu rudele apropiate.

„Cea mai frumoasă experiență de socializare a fost cu un amic cu care puteam vorbi despre absolut orice. De exemplu, stăteam ore întregi într-un pub și discutam despre educația în Grecia antică sau despre diverse subiecte din știință. Din păcate, omul meu s-a însurat și acum are alte priorități”, relatează ea.

„Ne-am sălbăticit cu toții”, afirmă un alt tânăr. „Social media și promovarea agresivă, chiar și involuntar, a superficialității ne-au distrus. Eu am noroc că mai socializez cât de cât prin prisma meseriei, că în rest... bate vântul. Un «salut-salut» cu unul, cu altul, și cam atât. Dacă schimb mai mult de zece cuvinte cu un vecin, deja mi se pare ciudat”, recunoaște el.

Cum descriu tinerii singurătatea

Un alt tânăr atrage atenția că ieșitul afară ajută la tot: fizic, psihic, somn, vitamina D, digestie, vedere. Se declară introvertit, dar conștient de nevoia de contact uman.

„Sunt introvertit sută la sută și oamenii mă obosesc teribil, dar tot nu aș putea rezista mai mult de șase luni fără contact real cu alți oameni. Secretul echilibrului mental, pentru un introvertit, nu este izolarea, ci reîncărcarea bateriilor în solitudine. Trăim cu impresia falsă că socializăm la muncă, pe net, în așa-zise comunități online cu oameni pe care, în realitate, nici nu-i cunoști. Dar nu formezi o comunitate cu cineva de pe internet, nu-l suni când ai o problemă. În epoca asta, avem o grămadă de relații false cu oameni care nici măcar nu știu că existăm”, spune acesta.

„Toți avem, la un moment dat, nevoie ca măcar o persoană să știe că existăm”, continuă autorul mesajului.

El îi încurajează pe cei care simt că au pierdut contactul cu lumea exterioară să nu se izoleze complet și să încerce cât mai multe activități în afara casei, locului de muncă și rutinei zilnice.

„Călugări seculari, din cauza muncii”

Un alt român oferă o explicație mai filosofică fenomenului de însingurare și îi numește pe cei care ocolesc socializarea „călugări seculari”.

„Sunt oameni care trăiesc într-o izolare demnă de un călugăr, dar nu din motive religioase, ci din cauza muncii și a obsesiei pentru „wellness” personal. Asta a dus la creșterea numărului de persoane singure, însă nu și la o creștere proporțională a sentimentului de singurătate — paradoxal, dar real”, notează acesta.

El mai adaugă că orice studiu serios arată că oamenii sunt mai fericiți atunci când interacționează cu alți oameni, chiar și superficial.

„Eu nu am mai avut conversații de calitate de când m-am mutat la Brașov și, sincer, mă simt mai singur ca niciodată. Mi-au scăzut considerabil așteptările de la oameni, dar simt o foame incontrolabilă pentru viața socială pe care o aveam cândva”, mărturisește tânărul.

Izolarea prelungită duce la diverse probleme mentale, avertizează un alt român.

„Peste cinci ani o să postezi că ai 35 de ani și nu înțelegi de ce n-ai niciun prieten, ai vrea să ieși, dar n-ai cu cine, ai vrea o iubită, dar nu găsești”, scrie altcineva.

Un alt român oferă un sfat mai direct:

„Hai să ne întâlnim, fraților, și față în față! Nu trebuie să „socializați” în sensul acela forțat, ci pur și simplu să vorbiți despre lucruri simple, fără interes, să vă bucurați unii de alții, de soare și de tot ce e în jurul vostru. Asta au făcut oamenii de sute de ani. Noi ce vrem, de fapt? Nu zice nimeni că trebuie să-l iei în brațe pe X sau Y, să-l pupi și să-l iei de suflet. Dar un pic de prezență reală nu strică”, concluzionează acesta.

Sfaturi pentru alungarea anxietății

Psihologii atrag atenția că anxietatea socială este, la început, o reacție firească de disconfort sau teamă, care poate fi depășită prin pași mici și constanți.

„Câștigi încredere făcând lucruri înainte să fii pregătit, în timp ce încă ești speriat. Mergi mai departe, iar încrederea ta te va ajunge din urmă. Dacă aștepți să fii pregătit ca să faci lucrurile care te sperie, pentru că simți că nu ești gata, s-ar putea să nu le faci niciodată. Căpătăm confort și încredere trecând prin disconfort”, afirmă psihologul Ellen Hendriksen în cartea sa How to Be Yourself: Quiet Your Inner Critic and Rise Above Social Anxiety (Cum să fii tu însuți – Redu la tăcere criticul interior și învinge anxietatea socială).

Ieșirea din casă reprezintă, potrivit specialiștilor, unul dintre cei mai importanți pași în combaterea izolării sociale. Studiile arată că oamenii se simt mai fericiți și mai conectați chiar și după interacțiuni aparent banale cu străini, cum ar fi conversațiile în mijloacele de transport.

„Navetiștii dintr-un tren care mergea spre centrul orașului Chicago au raportat o experiență semnificativ mai plăcută atunci când au interacționat cu un străin, comparativ cu atunci când au stat în tăcere — deși anticipaseră exact contrariul. Același fenomen a fost observat și în taxiuri, autobuze, săli de așteptare și alte locuri unde, de regulă, străinii se ignoră”, arată studiul Mistakenly Seeking Solitude (Tendința greșită de a alege singurătatea), realizat de Nicholas Epley și Juliana Schroeder de la Universitatea din Chicago.

Ascultarea activă, conversațiile simple, precum și reluarea legăturilor vechi cu prieteni sau cunoștințe pot fi de mare ajutor celor care vor să depășească anxietatea socială.

„Ascultarea empatică este fundamentul oricărei relații autentice. Nu trebuie să strălucești, ci să fii prezent”, afirma terapeutul Carl Rogers, unul dintre fondatorii psihologiei umaniste.

Un studiu, publicat în 2018 de Universitatea din Pennsylvania, a descoperit că reducerea timpului petrecut pe rețelele sociale la 30 de minute pe zi duce la scăderea nivelului de depresie și al sentimentului de singurătate, în special în rândul tinerilor.