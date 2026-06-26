Cât costă un coș de cumpărături în țările din Europa. Unde se situează România în clasamentul prețurilor de consum

Prețurile de consum din Europa variază dramatic de la o țară la alta, iar aceeași „coș de cumpărături” poate costa de aproape patru ori mai mult în funcție de locul în care este achiziționat. O analiză bazată pe datele Eurostat arată diferențe majore între statele europene, de la cele mai scumpe piețe din nordul continentului până la cele mai accesibile din sud-est.

Potrivit Eurostat, indicele nivelului prețurilor compară costul bunurilor și serviciilor de consum din fiecare țară cu media Uniunii Europene. Dacă media UE este 100, valorile peste acest prag indică prețuri mai ridicate, iar cele sub 100 arată niveluri mai scăzute.

Pentru comparații, Eurostat utilizează două tipuri de indicatori, însă analiza extinsă se bazează pe „consumul individual efectiv” (AIC), considerat mai relevant deoarece include nu doar cheltuielile directe ale gospodăriilor, ci și serviciile finanțate public, precum educația și sănătatea.

Datele arată că Luxemburg este cea mai scumpă țară din Uniunea Europeană, în timp ce România înregistrează cele mai scăzute prețuri de consum din blocul comunitar. Diferența dintre cele două este de aproximativ 2,5 ori.

Extinzând analiza la statele candidate și la țările AELS, Islanda devine cea mai scumpă țară din Europa, în timp ce Macedonia de Nord ocupă ultimul loc, ceea ce înseamnă o diferență de aproximativ 3,7 ori între extremele continentului.

În Europa Occidentală și de Nord se înregistrează, în general, cele mai ridicate niveluri de preț, în timp ce Europa Centrală și de Est rămâne semnificativ mai ieftină.

Islanda este cu 83,7% peste media UE, iar Elveția cu 81%. De asemenea, Danemarca, Irlanda și Norvegia se numără printre cele mai scumpe țări, cu niveluri de preț cu aproximativ 40% peste media europeană. Suedia și Finlanda urmează același trend, dar cu valori ușor mai reduse, de 28,4%, respectiv 26,1% peste media UE.

În Țările de Jos, același coș de bunuri și servicii costă echivalentul a 120,4 euro raportat la media de 100, în Austria 119 euro, iar în Belgia 118,1 euro.

În marile economii ale Uniunii Europene, Germania este cea mai scumpă, cu prețuri cu 9,1% peste media UE, în timp ce Spania este cu 8,9% mai ieftină. Franța se situează ușor peste medie (106,4), iar Italia ușor sub aceasta (98).

La polul opus, sud-estul Europei rămâne semnificativ mai accesibil. În Macedonia de Nord, un coș de consum evaluat la 100 de euro în media UE ar costa doar 49,7 euro. În Turcia, nivelul este de 52,2 euro, în Bosnia și Herțegovina 55,7 euro, în România 58,9 euro, iar în Bulgaria 60 de euro.

Și alte state din regiune rămân sub media europeană: Muntenegru (61), Serbia (62,5), Albania (65,7), Polonia (71,1) și Ungaria (71,6). De asemenea, Croația (76,3), Slovacia și Lituania (81,4), Cehia (82), Grecia (84) și Portugalia (85,3) sunt mai ieftine decât media UE.

Economiștii subliniază însă că aceste diferențe trebuie interpretate în context. Profesorul Robert Inklaar de la Universitatea din Groningen arată că nivelul prețurilor nu reflectă singur nivelul de trai, ci trebuie corelat cu veniturile și puterea de cumpărare.

„Ceea ce contează pentru standardul de viață nu este dacă prețurile sunt mari, ci ce poate cumpăra un salariu local — puterea de cumpărare, nu eticheta de preț”, a explicat acesta.

El a subliniat că diferențele de preț sunt strâns legate de productivitate și salarii: acolo unde munca este mai productivă, salariile sunt mai mari, iar acest lucru se reflectă direct în prețurile bunurilor și serviciilor locale — de la restaurante și servicii medicale până la chirii sau educație.

De asemenea, chiar și produsele aparent „globalizate”, precum alimentele sau îmbrăcămintea, includ costuri locale importante, precum transportul, retailul, salariile angajaților și chiriile spațiilor comerciale.

Un alt expert, profesorul Rainer Maurer de la Universitatea din Pforzheim, a arătat că există o corelație clară între nivelul prețurilor și PIB-ul pe cap de locuitor: în general, țările mai scumpe sunt și cele mai bogate.

Astfel, deși România se află pe ultimul loc în UE la nivelul prețurilor, specialiștii atrag atenția că acest indicator trebuie analizat împreună cu veniturile și puterea de cumpărare pentru a reflecta corect nivelul real de trai.