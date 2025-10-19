MAI avertizează asupra pericolului filmulețelor generate cu AI. „Borcanele cu gem «fac rating», dar și noi avem bunici”

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a atras atenția asupra metodelor de dezinformare prin inteligența artificială. În postarea publicată pe rețelele de socializare, MAI a atașat o poză, generată cu AI, în care doi polițiști arestează o bătrână care vinde zarzavaturi pe stradă.

„Clipurile create cu inteligență artificială pot fi amuzante… dar devin periculoase atunci când manipulează adevărul. Trăim într-o lume în care realul și falsul se pot confunda ușor.

Protejați-vă de dezinformare:

Verificați sursa înainte de a distribui.

Fiți atenți la detalii care nu par naturale.

Urmăriți canalele oficiale pentru informații sigure”, transmitem ministerul.

De asemenea, MAI a afirmat că e simplu și autentic, fără filtre sau manipulări, și necesită oameni atenți și conștienți care să-l recunoască.

„Înainte să credeți, priviți cu atenție. Înainte să distribuiți, gândiți-vă dacă răspândiți adevărul sau o iluzie.

Știm că, în această perioadă, borcanele cu gem «fac rating» — dar să știți că și noi, cei care lucrăm în structurile MAI, avem bunici și ne amintim cu drag gustul acela simplu și adevărat al copilăriei.

Adevărul nu are nevoie de filtre. Nici de deepfake-uri. Doar de oameni care aleg să creadă cu mintea și cu inima.”

Recent, Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a solicitat preşedintelui României, Nicuşor Dan, includerea educaţiei media ca direcţie strategică distinctă în viitoarea Strategie Naţională de Apărare a Ţării.

Potrivit CNA, 55% dintre cetăţeni declară că au fost expuşi recent la ştiri false, iar 39% cred în teorii ale conspiraţiei. De aceea, CNA a propus: