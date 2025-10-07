Fake-news despre un presupus spectacol controversat al Operei Naționale București. Directorul Daniel Jinga: „Lăsăm Poliția Română să-și facă treaba”

A fost readus în atenție un fake news care a circulat intens și în 2024, legat de Opera Națională București. La fel ca anul trecut, manipularea a fost lansată odată cu deschiderea stagiunii, sugerând în mod mincinos că instituția ar prezenta o premieră controversată.

Mai exact, pe o rețea de socializare a fost publicat un clip video ce ar prezenta o scenă dintr-un spectacol al Operei Naționale București. În imagini apare un bărbat dezbrăcat pe o scenă unde se cântă operă. Informația este însă complet falsă. Niciun spectacol al ONB nu a conținut o astfel de scenă în 2025, la fel cum nu a conținut nici în 2024, relatează impact.ro.

Postarea a generat multiple reacții și comentarii violente, în special din partea unor persoane care, potrivit tonului discuțiilor, nu sunt familiarizate cu viața culturală. Furia s-a revărsat asupra conducerii instituției, ministrului Culturii, premierului și chiar președintelui, transformând subiectul într-o armă de atac politic.

Contactat telefonic de publicația impact.ro, directorul general al Operei Naționale București, dirijorul Daniel Jinga, a anunțat că va sesiza autoritățile:

„Îi rog frumos pe iubitorii operei, în special ai spectacolelor ONB, să se informeze doar de pe site-ul instituției și din comunicatele oficiale. Avem premiere interesante anul acesta, ca și anul trecut, și poate aceasta îi deranjează pe promotorii fake-news-urilor. În rest, lăsăm Poliția Română să-și facă treaba!”, a declarat Daniel Jinga.