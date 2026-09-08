Lucrurile pentru care oamenii spun că ar fi plătit și mai mult. Le-au economisit ore întregi în fiecare lună

Uneori, o cheltuială în plus ne poate scuti de ore întregi pierdute cu treburile de zi cu zi. De la cumpărături și gătit până la curățenie, oamenii au împărtășit pe Reddit lucrurile pentru care au dat bani și care le-au făcut viața mai ușoară. Unele au costat foarte puțin, iar altele s-au dovedit atât de utile încât spun că ar fi fost dispuși să plătească mai mult pentru ele.

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Discuția de pe r/Frugal a pornit de la întrebarea ce cumpărături i-au ajutat pe oameni să câștige cel mai mult timp. În loc să caute soluții pentru a cheltui cât mai puțin, participanții au povestit pentru ce merită, în cazul lor, să dea bani ca să scape mai repede de anumite treburi. Printre răspunsuri apar atât obiecte ieftine folosite în casă, cât și electrocasnice sau servicii plătite lunar.

Două ore câștigate în fiecare săptămână

Unii spun că au câștigat timp renunțând la drumurile la supermarket. O persoană povestește că a ales livrarea cumpărăturilor acasă și că abonamentul lunar merită toți banii pentru orele pe care le economisește.

„Livrarea cumpărăturilor. Tocmai am renunțat la ridicarea comenzii și am trecut la livrare și am economisit enorm de mult timp. Ridicarea putea dura între 15 minute și o oră și jumătate”, spune aceasta.

Pentru aproximativ 12 dolari pe lună, estimează că economisește în jur de două ore pe săptămână. În plus, crede că alegerea produselor direct de pe telefon o ajută să evite cumpărăturile făcute din impuls, pentru că nu mai este influențată de promoțiile din magazin.

Un alt participant la discuție recunoaște că un drum la cumpărături îi lua, în total, cam o oră și jumătate. De când comandă acasă, susține că economisește aproximativ 12 ore pe lună.

Pentru cei care au dat astfel de exemple, economisirea nu înseamnă neapărat să alegi de fiecare dată varianta cea mai ieftină. Uneori merită să plătești puțin mai mult dacă astfel câștigi timp pe care altfel l-ai pierde cu drumurile, curățenia sau alte treburi de zi cu zi.

Aspiratorul robot: „Aș fi plătit și dublu”

Printre cele mai des pomenite achiziții se numără aspiratorul robot. Cineva povestește că a cumpărat unul la mâna a doua, cu aproximativ 50 de dolari, și îl folosește zilnic. Mai rămâne blocat și trebuie scos din câte un colț, dar, chiar și așa, spune că i-a ușurat mult curățenia.

Altcineva zice că și-a cumpărat aspiratorul robot la reducere, iar după ce a văzut cât de util îi este, a ajuns la concluzia că ar fi meritat chiar și un preț mai mare. „Am prins o ofertă bună, dar acum aș fi plătit și dublu”, spune acesta.

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Un alt comentariu vine de la o persoană care are pisici și pornește aspiratorul în fiecare zi. A plătit în jur de 100 de dolari pentru un model mai ieftin și mărturisește că este în continuare surprinsă de cât praf strânge zilnic.

Și aspiratorul de mână apare printre cumpărăturile care le-au făcut unora curățenia mai ușoară. Este folosit pentru a strânge firimiturile de pe canapea, murdăria de la intrare sau cea strânsă sub masă, fără să mai fie nevoie să scoată de fiecare dată aspiratorul mare.

Obiectele mici care scurtează treburile zilnice

Nu toate exemplele presupun aparate costisitoare. O persoană spune că un aparat ieftin de etichetat i-a economisit mai mult timp decât aproape orice altă achiziție. Etichetează cutii, cabluri, încărcătoare și alte obiecte din casă și astfel nu mai pierde minute întregi căutând prin sertare.

Și lucrurile foarte simple ne pot face viața mai ușoară. De exemplu, mai multe persoane amintesc de coșurile pliabile pentru cumpărături, pe care le folosesc pentru a duce produsele din mașină în casă. În loc să facă mai multe drumuri cu sacoșele, pot transporta mai multe cumpărături odată.

Și în bucătărie apar soluții simple. O persoană spune că folosește cuptor electric de mici dimensiuni, aparat pentru gătit orez și cuptor cu microunde, tocmai pentru că poate porni aparatele și apoi să-și vadă de alte lucruri. Gătește zilnic și recunoaște că acest mod de preparare îi economisește mult timp.

Când economisirea nu mai înseamnă doar să plătești mai puțin

Ideea că o cheltuială trebuie judecată doar după preț poate deveni înșelătoare atunci când nu luăm în calcul și timpul, confortul sau frecvența cu care folosim acel produs.

În România, presiunea asupra bugetelor rămâne importantă. Analistul economic Adrian Negrescu arăta anterior pentru „Adevărul” că puterea de cumpărare mai redusă îi determină inclusiv pe comercianți să găsească soluții pentru a continua să vândă, iar prețurile pot avea o evoluție oscilantă, cu perioade de scumpiri și ieftiniri.

Într-un asemenea context, tentația este să alegem mereu varianta cu prețul cel mai mic. Discuția de pe r/Frugal arată însă că unii consumatori fac un calcul mai larg: cât costă produsul, cât de des îl folosesc și, mai ales, cât timp le economisește.

Uneori este vorba despre câteva minute pe zi. Alteori, despre ore întregi într-o lună.

Iar una dintre ideile care apare în comentarii este că o achiziție nu trebuie să fie spectaculoasă pentru a merita banii. Dacă elimină o sarcină repetitivă sau face mai rapid ceva ce facem săptămână de săptămână, valoarea ei se poate vedea mai degrabă în timpul recuperat decât în prețul de pe bon.