Localitatea în care peste 1.700 de proprietari au fost amendați într-o lună pentru că nu au locuințele asigurate: „Sunt exact cei care o să-mi mulțumească”

Doar două din zece locuințe din România sunt acoperite de o poliță obligatorie, în condițiile în care aceasta protejează împotriva unor riscuri majore precum cutremurele, inundațiile sau alunecările de teren. În Corbeanca, județul Ilfov, autoritățile au aplicat peste 1.700 de amenzi doar în ultima lună pentru proprietarii care nu și-au făcut asigurarea obligatorie.

Polița de asigurare PAD vine în două variante, de 10 sau 20 de euro, și poate acoperi pagube de până la 20.000 de euro. În ciuda avantajelor evidente, doar 20% dintre români aleg să își protejeze locuințele.

„Dacă legea prevede o anumită procedură, ea trebuie respectată. Eu n-am făcut decât să trag un semnal de alarmă că această lege nu mai poate fi ignorată. Ne expunem unor pericole foarte mari prin faptul că alegem să o ignorăm. Cei care acum mă acuză sau sunt supărați pe mine, în cazul, Doamne ferește, al unui dezastru natural, sunt exact cei care o să-mi mulțumească”, a declarat Ștefan Adrian Apăteanu, primarul comunei Corbeanca, potrivit Antena 3 CNN.

Propuneri pentru o aplicare mai eficientă a legii

Autoritățile locale discută despre stimulente fiscale pentru cei care își fac asigurarea PAD și despre integrarea obligației în documentele administrative.

„Legea îți dă voie, la taxele locale, să oferi diverse bonificații, reduceri, tot felul. Nimeni nu s-a gândit la o variantă de genul extinderii reducerii, nu știu exact dacă se numește reducere de taxă, pentru cei care plătesc în primele trei luni. S-ar putea pune o condiție: ai reducerea respectivă dacă plătești în primele trei luni, dar să ai și asigurarea PAD plătită. Este o simplă condiționare”, explică Daniel Mario Soare, vicepreședinte al CJ Prahova.

Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, adaugă: „Înștiințarea de plată pentru impozitul pe clădiri să cuprindă și obligația de asigurare pentru locuință, căci nu pentru toate clădirile faci asigurare, doar pentru locuință. Și asta nu e greu de făcut”.

Nevoia protecției este evidentă

Exemplele recente, cum ar fi inundațiile din Galați, arată cât de vulnerabile pot fi comunitățile fără asigurări. „Pentru că și în Galați, la fel ca în toată țara, gradul de cuprindere al polițelor era și este în continuare destul de mic — undeva la 20%. Această poliță PAD nu trebuie privită doar ca o obligație legală, ci ca un instrument de protecție, de responsabilitate față de comunitate, dar și față de propria familie”, explică Andreea Anamaria Naggar, prefectul județului Galați.

„Este nevoie de un efort și mai mare, dar chiar și așa, noi suntem în contact direct și încercăm să aducem la masa discuțiilor toate părțile interesate, astfel încât să găsim cele mai bune idei, cele mai bune soluții, pentru a face din această lege una care să folosească, în primul rând, asiguraților și României”, a concluzionat Nicoleta Radu, director general PAID România, în cadrul conferinței.