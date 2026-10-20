„Justițiarul din Berceni”, reținut pentru 24 de ore. Un bărbat îl acuză că l-a bătut și sechestrat

Alexandru Constandachi, cunoscut în mediul online drept „Justițiarul din Berceni”, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de lipsire de libertate și loviri sau alte violențe. Măsura a fost luată după ce un bărbat a reclamat că a fost scos cu forța din mașină, bătut și sechestrat. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a lui Constandachi și a unui alt bărbat, George Daniel Bozieru, pentru 30 de zile.

Alexandru Constandachi, cunoscut drept „Justiţiarul din Berceni” Foto: FB/Arhivă personală

Alexandru Constandachi a fost dus la Secția 4 de Poliție Ploiești pentru audieri, în urma unor percheziții efectuate în cadrul anchetei. Ulterior, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, alături de George Daniel Bozieru, potrivit surselor judiciare citate de presa locală.

Cei doi urmează să fie prezentați în fața instanței, care va decide dacă admite propunerea procurorului de caz privind arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Ce a transmis „Justițiarul din Berceni” înainte de a fi reținut

Înainte de a fi dus la audieri, Alexandru Constandachi a anunțat pe canalul său de TikTok că polițiștii au venit pentru efectuarea unor percheziții și pentru a-l conduce la sediul poliției în baza unui mandat de aducere.

„Au venit de la Secția 4 Ploiești să ne facă percheziții și să ne aducă cu mandat de aducere în dosarul acelui posibil violator care a făcut plângere că l-am fi bătut și l-am fi sechestrat. O să fim duși acum la Secția 4 din Ploiești. Probabil vom fi reținuți”, a transmis acesta.

De la ce ar fi pornit conflictul

Potrivit unor surse citate de presa locală, dosarul ar avea legătură cu un bărbat de 25 de ani din Ploiești, acuzat că ar fi constrâns o adolescentă de 16 ani să întrețină relații sexuale cu el. Alexandru Constandachi ar fi intenționat să îl confrunte și să îl expună public.

Bărbatul a depus însă o plângere în care susține că „Justițiarul din Berceni” și o altă persoană l-ar fi scos cu forța din mașină și l-ar fi lovit.

Ancheta vizează acuzațiile formulate în urma acestei plângeri, iar împrejurările în care s-ar fi produs incidentul urmează să fie stabilite de către organele judiciare.

Potrivit acelorași surse, în dosar ar urma să dea declarații și două persoane care nu sunt părți în cauză, dar care ar avea procese cu Alexandru Constandachi.

Cine este „Justițiarul din Berceni”

Alexandru Constandachi a devenit cunoscut în mediul online prin campaniile sale de identificare și expunere a persoanelor suspectate de comportamente sexuale ilegale, inclusiv a celor despre care susținea că ar reprezenta un pericol pentru minori.

Acesta a publicat înregistrări și materiale despre persoane pe care le suspecta de astfel de fapte, activitatea sa atrăgând atenția publicului în mediul online.

În dosarul de la Ploiești, acuzațiile formulate împotriva sa urmează să fie analizate de procurori și de instanță. Reținerea pentru 24 de ore este o măsură preventivă și nu echivalează cu o condamnare.