Joburile în care românii simpli câștigă cât un director la stat: „Cel mai bine plătit ia 11.000 de euro pe lună, iar cel mai prost 6.000”

Româniii sunt printre europenii cu cele mai mici salarii și cu un nivel de trai scăzut, dar asta nu înseamnă că nu există conaționali care sunt plătiți regește. Iar pentru asta nu trebuie să fie fotbaliști, politicieni sau staruri de cinema.

Un tânăr român a vrut să afle pe platforma Reddit care ar fi cele mai bine plătite joburi și cum se poate ajunge la ele. „La ce joburi se câștigă 8.000 de euro pe lună sau mai mult?”, a fost titlul comentariului, iar sub el a postat următoarele rânduri: „Sunt curios, dacă ar fi să mă reprofilez cum aș ajunge cel mai repede la suma din titlu? Ați auzit de astfel de salarii? Sau și mai bine dacă cunoașteți personal oameni care câștigă atât. Pot să încep eu. Din auzite: pilot de avion sau navigator.”

Postarea a provocat o adevărată dezbatere printre internauți, iar mulți dintre ei au venit cu câteva idei interesante. Și dacă unii dintre ei chiar se îndoiesc că ar exista astfel de locuri de muncă, alții au venit cu propriile exemple sau cu cele alea unor rude sau apropiați și au depus mărturie că românii pot avea acces la joburi ccu venituri chiar mai mari de atât. Și asta fără să fie directori de bănci, fotbaliști sau vedete.

Salarii pe măsură la NATO

„Spre exemplu poți opta pentru un job la instituții europene. În funcție de experiența, situația familială și tipul jobului ajungi lejer la peste 8.000 de euro lunar. Fă-ți profilul pe EPSO și susține toate testele. Vei intra într-un reserve list/ talent pool și instituțiile europene mai întâi vor căuta acolo, după publică anunțuri. Mai multe detalii aici: https://eu-careers.europa.eu/ro. Poți căuta și la NATO, au multe poziții deschise și unele chiar interesante. https://www.nato.int/cps/en/natohq/recruit-wide.htm”, a scris cineva.

A fost imediat contrazic de un alt internaut. „Nu e chiar asa. 8.000 doar în gradațiile superioare după 15+ de experientă. La majoritatea joburilor entry level iei 3-4 k. Daca ai deja vechime și experiență și aplici pe un mediu, iei 4-5k. Deși nu ai taxe către guvernele locale, plătești pensie, taxa de solidaritate și încă o taxă pe venit către instituția europeană. Se câștigă bine, dar 8k nu e ceva frecvent sau ușor de obtinut, deși nu imposibil”, a venit replica.

„Purul si crudul adevăr că există doar noroc chior”

„E o întrebare foarte greu de răspuns pentru că majoritatea oamenilor trăiesc într-o bulă de oameni cu același venit, iar oamenii cu asemenea salarii nu tind în general să piardă vremea pe Reddit sau să divulge cât fac pentru că sunt luați la mișto”, a scris altul.

Un alt internaut a apreciat și a lăudat comentariul. „Unul din cele mai bune comentarii pe care le-am văzut, mă refer la partea cu bula de oameni cu același venit. Same, lucrez remote ca și dev pentru o companie din SUA, aproximativ 7.300 de euro brut, 4 ani jumătate experiență. Din păcate nu am neapărat sfaturi pentru a ajunge în poziții de genul, eu am avut norocul să cunosc persoanele potrivite la momentul potrivit și am ajuns natural în poziția asta, nu a fost doar skill”, a mărturisit el.

„Nu există niciun truc, catch, schemă ca să găsești un job din ăsta. Purul si crudul adevăr că este doar noroc chior. Eu am avut noroc să prind un contract ridicol de bun în pandemie cu o firma din UK prin Upwork. Nici măcar nu foloseam Upwork, aveam doar cont, am primit un mesaj random și aia a fost. Odata ce ai lucrat o dată pentru firme din afară ai șanse de 10 ori mai mari să găsești un contract, am schimbat 4 până acum. Dar primul e pur și simplu noroc chior”, a întărit altcineva.

„Lucrez remote prin SRL în IT pentru o firma din Anglia, 6 ani experiență. Am mulți prieteni și cunoștințe care fac același lucru, unii pentru SUA, alții Irlanda, cam țările astea. Probabil cel mai bine plătit face 11.000/lună, iar cel mai prost 6.000. Vorbim de job full-time stabil, nu contract limited. Am văzut contracte scurte, de 6 luni, cu 25.000 pe lună”, a spus cineva.

La fel ca directorii români de la stat

Nu au lipsit nici ironiile. „Director CFR...11.000 de euro”, a scris cineva. „Director RATB – 12.000”, a continuat altul. „Fotbalist la FCSB”, „Videochatistă” și „Europarlamentar”, au fost doar câteva dintre numeroasele replici ironice.

Alții și-au exprimat îndoiala că e posibil ca un om simplu să găsească un job atât de bine remunerat.

„Să ai banii ăștia la un job gen angajat, trebuie să fii cel puțin extraordinar și excepțional în aceelasi timp și bătrân în Europa / Asia / Africa / America de Sud. În America de Nord și poate Canada mai faci rost de ei și dacă eșți un pleb conștiincios. Cred că șansele să devii milionar selfmade sunt mai mari decât să ai un job cu 8k+. Și ca să-ți răspund, mută-te oriunde în America de Nord și fă-te tirist, cel mai simplu drum de a ajunge la 8k lunar”, a fost un alt comentariu.

Evident, alții văd cu totul altfel acest lucru. „Salarii de 8k+, cel puțin în Londra, sunt destul de des întâlnite. Da, evident îți trebuie background, nu îți dă nimeni banii ăștia pe nimic, dar nu e neapărat pe rol de mare director etc. Se pot lua banii ăstia și chiar semnificativ mai mult (fără să ai 2 joburi)”, a fost altă opinie.

Ce idei au românii

„Am niște prieteni care lucreaza printr-o firmă franceză în Marea Britanie în constructii cu risc mai mare (construcție centrală nucleară) și au un salariu stabil de 6k+ acum după cativa ani. Abia vorbesc engleza și nici mare experienta nu au, lucrează fier. Cu ore extra și de noapte ajung spre 10k”, a scris cineva.

„Navigator. Dar îți trebuie cam 10 ani să ajungi la salariul acela. But keep in mind, când eram eu student (2014-2016) pe acolo, cadetul de mergea în practică facea 500 euro atunci”, a spus altul. „Am colegi cu 2-3 ani experiență și au 6.000-7.000, lucrează la motoare”, i-a răspuns cineva.

„Am lucrat ca shadow author o perioadă pentru mai mulți indivizi din SUA. Făceam și 38.000 lei/lună”, a scris altcineva.

„Depinde dacă vrei constant 8k pe lună. În vânzări pe IT am avut și mai mult, dar nu constant. Cel mai mult am avut 16k într-o lună. Dar alte luni... Greu. Oricum, chiar dacă te reprofilezi pe vânzări, o să-ți meargă 1 an sau maxim doi. După aceea ți se măresc KIPs și obiectivele de vânzări și se asigură angajatorul că nu vei mai pupa salarii prea mari”, a scris altul.

„Pilot, sau faci câteva mii mai puțin dacă ești „mecanic” de avioane (contract freelancer pe afară)”, a fost alt comentariu.

„Cunosc mai mulți programatori care au pe b2b 2-3 clienti în paralel și fac peste 8k cumulat din asta. Unul din ei chiar are studii la Facultatea de Geografie, s-a reprofilat și a învățat foarte mult, iar acum la 28 de ani face suma asta. Dar pe CIM, in IT nu cunosc personal pe cineva să facă 8k net. 6-7k da”, a scris cineva.

„Medic Germania, Austria, Belgia, Olanda, Elveția etc. În Franța mi-a zis o doamnă de la recrutare că dermato/ofta a plasat de curând la privat (la stat au salarii mici) cu peste 20k euro. În SUA au salarii obscene efectiv”, a fost altă idee.

„Am ajuns cam la aproape 8k pe lună ca arhitect software, dar era genul de job pe lângă care nu am mai avut viață, am rezistat un an și ceva până am zis că nu mai pot”, a scris cineva.

„Cunosc personal pe cineva care câștigă peste 10k/lună, dar avea PFA și își căuta singur contracte până i s-a luat și s-a angajat ca tot omul de rând. Omul e programator și e foarte bine pregătit. Într-o firma rar se ajunge la salarii din astea și numai pentru cei extraordinar de buni cu funcții mari. Cei mai mulți care câștigă sume din astea sunt plătiți la negru”, a fost altă părere.

Bani mulți pe vapoare și în industria petrolieră

„Pe vessel, de preferat ceva în industria petrolieră. Lansare de tubulatură în mare/ocean, navigație marină etc, dar stai plecat de la 50 de zile în sus cu 28 acasă. Mai poți căuta ca și exemplu industria petrolieră, indiferent de departament ai servicii ca și contractor, angajat pe zi cum s-ar spune sau pe proiect”, a fost o altă sugestie.

„Cunosc notari care fac 10k lejer și un avocat care face 7-8k, dar ca să ajungă la sumele astea a slugarit pe 3.000 lei mulți ani, a muncit enorm până a ajuns să lucreze la cea mai mare și respectată firmă din România. Nu e un salariu realist, nu e ușor de obținut, nu îți garantează nimeni că muncind o să ajungi la el”, a punctat cineva.

„Program director pe navă de croazieră pe râu, 500 de euro pe zi, 4 săptămâni cu 4 săptămâni. Inclusiv croazieră Budapesta-București, deci nu trebuie plecat departe. Contract Elveția, turiști americani, predominant”, a scris altul. „Eu sunt navigator, ofițer junior, 27 de ani. Pentru poziția asta iei 3- 4 -5 mii de dolari pe lună, în funcție de tipul vaporului. Pentru ofițer senior salariile pleacă de la 7 mii până la 22 de mii, dar la fel în funcție de vapor. Pontul meu e facultate de electrician la Constanța, pleci pe vapoare ce transportă gaz lichefiat și ai 14 k pe luna navigată”, a fost alt sfat.

„Programator b2b pentru client din Europa. 65eur/h, ajungi brut 11k. Ia statul vreo 2k și de la anul o să mai ia încă 2k, că trec pe profit. Îl închid, nu-mi mai bat capul, mă întorc la corporație și îmi iau medical un an pentru burnout”, a scris altcineva.

„În programare se poate ajunge destul de ușor la suma asta dacă lucrezi pentru o companie care îți da stock compensation (și îl iei în considerare la calcul). Eu personal sunt manager în domeniu 35+ ani și câștig mai mult de 8k € net pe lună, în România. Dar nu vreau să vorbesc despre mine. Vă dau exemplu de un senior software developer, cu experiență. 5.000 de euro salariu net + stock în valoare de 250.000 de euro pe 4 ani. Dacă împărțim 250/48 =5,208. Asta înseamnă 10.200 € de euro pe luna. La asta se adaugă bonus anual ~10.000 € net. Nu vreau să dau nume de companii care dau asta în România, dar sunt câteva. În SUA este ceva normal să se primească asta. Puteți căuta pe google”, a scris altul.