Cum și-a găsit un român un loc de muncă bine plătit, într-un timp scurt. „Cu salariul meu de aici angajezi jumătate de echipă în altă parte”

Un tânăr a povestit cum a reușit să-și găsească un loc de muncă bine plătit, într-un timp relativ scurt. Sfaturile sale au devenit virale pe rețelele de socializare, iar mulți dintre cei care aflați în căutarea unui job spun că îi vor urma pașii.

Gabriel a relatat pe platoforma social-media Reddit experiența sa de succes în căutarea unui job excelent plătit, stârnind interesul internauților. În postarea sa, a descirs felul în care au decurs lucrurile și a venit cu o serie de sfaturi și de exemple din experiența proprie.

„Salutare, de-a lungul ultimelor 2 luni am căutat de lucru. Am obținut mai multe oferte și am acceptat una. Pentru a nu fi catalogat ca și reclamă îmi puteți vedea experiența pe Linkedin, același nume. Aș vrea să va scriu câteva gânduri despre ce am încercat și ce a funcționat: mi-am activat Linkedin premium pentru cursuri și cetificări. Inutil, i-am dat cancel în a 3-a săptămână. Am încercat să aplic la poziții «ușoare» pentru nivelul meu de experiență. De 2 ori am fost respins după ce am trecut interviul tehnic pe motiv că nu mi se poate oferi nimic motivant la acel proiect. O a 3-a oară am fost respins deoarece am încercat să fondez un startup iar în acea instituție bancară lucrurile se mișcă lent, deci n-aș fi un »good fit»”, și-a început el postarea.

În continuare, a explicat și câteva „trucuri” care i-au fost de folos și l-au ajutat ca finalmente să-și găsească jobul dorit. Inclusiv câteva detalii tehnice.

„CV-uri personalizate pentru fiecare poziție în funcție de tehnologiile folosite cel mai bun rezultat. De departe. De exemplu, dacă poziția cere Selenium, am evidențiat la ce am folosit Selenium în fiecare companie. Restul de tool-uri le-am lăsat la final pentru keywords, cu virgulă. Mi s-a întâmplat să unul din intervievatori să vină cu CV-ul printat și cu cele care îl interesau incercuite. În Elveția se aplică conceptul de scrisoare de intenție și referințe. Am aplicat aceași idee că la #3 și a fost foarte bine. Video call fără zgomot de fundal, ecou, par zbârlit, tricou etc. Nu cred că e nevoie chiar de costum pentru programare dar un smart casual aranjat oferă încredere. Voce clară, atenție, dicție. A făcut mare diferență în felul în care intervievatorul pune întrebări și ce trece cu vederea. P.S. am trecut acest punct deoarece pe acest subredit am văzut unele discuții unde îmi e greu să disting între lipsa de cultură și ironie”, a mai spus el.

De asemenea, tânărul s-a referit la faptul că a folosit în mai multe situații același proiect și că și-a arătat disponbilitatea pentru relocare sau pentru un sistem de muncă hibrid. Iar sfatul său este ca cei care își caută de muncă, cel puțin în domeniul său, să aibă pregătit un proiect serios.

„Pregătește un proiect personal relevant pentru poziție. Multe interviuri tehnice au fost trecute foarte ușor pentru că am venit cu un proiect în care propuneam o idee de rezolvare pentru ceva din poziția pentru care aplicam. Nu mi s-a cerut așa ceva, nu am avut «teme pentru acasă», doar am considerat că dacă le arăt că înțeleg ce se vrea va fi mai ușor. Proiectele se pot refolosi. De exemplu cel de devops îl foloseam peste tot unde eram întrebat de CI/CD. Chiar dacă era testare, dezvoltare sau devops. Predispus la relocarea și/sau hybrid. Nu cred că se aplică majorității se aici însă la început am plecat cu ideea de full remote și am pierdut mai multe poziții”, a adăugat el.

Nu în ultimul rând, el a explicat că pentru a obține rezultatele așteptate, trebuie ca cei aflați în căutarea unui loc de muncă să aplice pentru domenii care îi sunt pasionate. Un alt sfat a fost ca nimeni să nu se bazeze pe CV-urile făcute de inteligența artificială.

Printre altele, el a amintit și că „este util că înainte de interviul de HR să recitești pentru ce ai aplicat, ce ai trimis, și să accentuezi ce se cere”, a mai scris el. La final, tânărul a menționat și că s-a reprofilat și că „nu mai este că acum 10 ani când îmi puteam găsi de lucru în București în câteva ore.”

Postarea sa a devenit virală în scurt timp, iar peste 750 de oameni i-au apreciat-o. De la rândurile sale a pornit apoi o adevărată dezbatere pe această temă. Cei mai mulți internauți au apreciat efortul său, în timp ce alții au cerut detalii și sfaturi. În fine, alții au venit cu observații și cu propriile sfaturi.

„Niciun job serios nu se obține într-o oră de interviu”

„Un post util, respect. Niciun job serios nu se obține într-o oră de interviu unde mergi cu mindset de «hai că poate iese de o saorma în plus pe lună». Ce ai scris e mai greu de aplicat la început de drum, când nu ai experiență și toate astea par BS corporatist. Dar, realitatea e că astea fac de multe ori diferența când sunt zeci de oameni pentru aceeași poziție”, a observat cineva.

„Sute* :) zeci sunt în prima oră. Probabil prima sută e de la companii de outsource și nearshore, iar a doua sută de la boți și companii care oferă soluții software care ar acoperi acel post. Știu asta pentru că am primit și eu așa ceva pentru propriul startup, și am și trimis la rândul meu. Am primit inclusiv bani «gratis» pe gofundme pentru că dacă îmi atingeam goal-ul trebuia să contractez resurse de la acel sponsori. De aceea peste 80% din CVs a trebuit să le trimit de pe alte website-uri decât Linkedin deoarece pe Linkedin nu exsita «Easy apply» pentru ele”, a intervenit autorul postării inițiale. Și tot el a revenit și cu altă observație, atunci când i s-a spus că nu ar trebui să fie atât de greu de găsit un loc de muncă serios. „Depinde și de țară. Cu salariul meu de aici angajezi o jumătate de echipă în altă parte. Este normal ca procesul să fie puțin mai dur ca să justifice investiția”, a explicat Gabriel.

„Sunt convins că la Profi e mai simplu”

Alții, deloc puțini, au ales să glumească: „Omul acesta trăiește visul umed românesc”, a scris cineva. Au existat și voci care au spus că nu toate locurile de muncă sunt atât de greu de obținut. „Depinde de job. Sunt convins că la Profi la casierie procesul e mai simplu. Vezi dacă vrei să te angajezi ca doctor la un spital prin ce trebuie să treci. Ca arhitect la o firmă de arhitectură, ca avocat la casă de avocatură, și multe multe alte meserii”, a comentat altcineva.

Printre cei care au comentat s-au numărat și amici sau foști colegi. „Felicitări, Gabi! Să știi că chiar mă gândeam la tine zilele astea, cum ți-ai legat piatră de moară la gât cu tool-ul ăla de test automation... Road to hell is paved with good intentions (Drumul spre iad e pavat cu intenții bune). Sper să ai parte de un viitor glorios în Elveția, îl meriți!”, i-a scris un cunoscut.

„Nu recunosc numele, dar recunosc sfatul. Mersi”, a revenit Gabriel. „Am lucrat împreună undeva acum 14 ani. Dacă mă întrebai la momentul respectiv n-aș fi zis că e o idee proastă. Nu e o chestie care poate fi prevăzută - pentru că la mijloc se află o doză serioasă de ipocrizie. Când apuc să termin de construit mașina timpului, vin să te salvez și după mergem împreună să-l căsăpim pe Hitler”, a glumit autorul sfatului.

Cât de importante sunt cursurile și specializările

Ce înțelegi prin cursuri la companiile X/Y ? Te referi la cursuri in-house al companiei X?, a întrebat altul. „Nu, mă refer la cursuri plătite sau gratuite oferite de diverse companii private în care te învață să programezi, testezi etc”, a venit replica.

„Și zici tu că acele cursuri pe Linkedin valorează ceva? Uhm, eu zic așa: toate cursurile și certificările care se iau ușor, nu valorează nimic, pentru că toți arabii și indienii te vor concura la acest capitol. Certificările professional, de la marile companii americane, no alea da, nu-s chiar pentru oricine, pregătirea durează, sunt destui care pică examenele etc. Deja la cele associate vei avea iar concurență”, a intervenit alt internaut.

„La Linkedin nici măcar nu trebuie să fii la PC ca să bifezi cursurile. Plătește pentru premiu, du-te la Learn, alege ce vrei tu și dă play la primul video. Pune viteză 2x și nu interacționa cu tab-ul când sunt întrebări (are auto-play). Dă-l pe mute. Când te-ai întors acasă de la bere ai diplomă de junior java developer. În interviul de la Bergbauer AG, nenea Floriano Giudice mi-a explicat că viața mea ar fi mult mai ușoară dacă aș urmă cursurile oficiale sau cele ale facultăților pentru că ei au intern o fișă cu ce anume acoperă acele cursuri. Și o parte din ranking se da în funcție de keywords. Apoi în interviu vine cu ele incercuite pe CV și știe până unde să meargă cu întrebările. Însă în cazul meu a trebuit să discutăm crescător”, a revenit cu explicații autorul postării.