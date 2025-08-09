search
Sâmbătă, 9 August 2025
Adevărul
Video Val de ironii după ce Poliția Română a publicat un videoclip în care cere nuntașilor să spună „«nu» folosirii armelor la furatul miresei”

0
0
Publicat:

Un clip publicat de Ministerul Afacerilor Interne, în care românii sunt avertizați să nu meargă cu arme neletale la nunți, pentru furtul miresei, a stârnit un val de ironii pe rețelele de socializare.

FOTO: Captură Video
FOTO: Captură Video

În videoclip este prezentată simularea unei nunți, în care este reprodus dansul mirilor,  înconjurați de invitați, aruncatul buchetului de către mireasă, iar la un moment dat muzica se schimbă și intră pe scena de dans niște bărbați mascați, cu mitraliere în mână, pentru a fura mireasa.

Ulterior, participanții de la nuntă  își pun vestele de polițiști pe deasupra hainelor de eveniment și încep să le facă morală celor veniți să fure mireasa:

„Furatul miresei este o tradiție, însă folosirea armelor neletale nu este un joc”, spune mirele.

„Pe lângă faptul că sunt supuse autorizării, armele neletale pot pune în pericol viața și liniștea tuturor. Pentru o nuntă sigură și fără incidente, spune «nu» folosirii armelor la furatul miresei”, le adresează mireasa

Într-un final, cei doi bărbați se retrag de bună voie, iar pe ecran apare sigla MAI.

Videoclipul a fost șters de pe canalul oficial al Poliției Române sau al Ministerului Afacerilor Interne, dar scenele pot fi găsite în distribuirile mai multor utilizatori de ai rețelelor de socializare.

Reacția Poliției Române

Poliția Română a trimis o precizare către presă, ca urmare a articolelor apărute pe seama clipului cu furatul miresei. Forțele de ordine își asumă filmarea, dar nu explică de au șters-o. Redăm integral mesajul:

„Având în vedere referirile mass-media, privind un clip de prevenire a evenimentelor în care sunt folosite anumite arme, Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Române este abilitat să comunice următoarele:

Clipul respectiv a fost realizat și asumat la nivelul Poliției Române.

Poliția Română derulează constant campanii de prevenire, cu scopul de a atrage atenția publicului asupra unor comportamente, care pot pune în pericol siguranța persoanelor sau pot încălca legea.

În perioadele în care sunt organizate nunți, au fost primite mai multe sesizări de la cetățenii de bună credință, care au semnalat faptul că sunt oameni mascați și înarmați pe stradă, în spațiul public.

Clipul menționat a făcut parte dintr-o activitate de informare, privind utilizarea armelor neletale, în contextul unor tradiții și obiceiuri care, deși pot părea inofensive, pot genera situații periculoase sau pot genera o stare de temere, în rândul societății.

Regretăm dacă modul de prezentare nu a fost perceput conform intenției și a generat interpretări, în spațiul online.

Mesajul de fond rămâne însă unul important: folosirea oricărui tip de armă, fie ea letală sau neletală, în spații publice, în cadrul unor evenimente, este interzisă și poate atrage răspunderea penală sau contravențională”

Reacțiile internauților

Videoclipul, deși șters, a devenit viral pe rețelele sociale și a stârnit multe ironii.

„Cum zicea marele Confucius, what the fuck did I've just seen!? [ce naiba tocmai am văzut?]”

„Or fi ei prea subtili ṣi eu prea prost.”

„Pentru o nuntă sigură și fără incidente, spune NU. Atât.”

