Video Cum își găsesc adolescenții încrederea în sine. Ghid practic cu Daniel Ifrim, psiholog

Despre adolescenți și problemele lor, într-o nouă ediție din Interviurile Adevărul de parenting sănătos cu cu Daniel Ifrim, psiholog

Împreună cu Daniel Ifrim, psiholog, consilier parental, terapeut relațional IMAGO discutăm despre cum părinții, educatorii îi pot ajuta pe adolescenți să-și găsească încrederea în sine, pornind de la cartea ”Harta magică a sinelui, pentru preadolescenți”, ghidul preadolescentului prin gânduri și emoții.

