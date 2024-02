Incursiune în Transnistria, „cea mai săracă zonă din Europa“. „Urăsc România de mici, dar au pașapoarte românești“ VIDEO

Curățenie și prețuri mici, pe de o parte, iar pe de altă parte, sărăcie, o mare frică de a vorbi și o ură față de România învățată încă de la școală - sunt câteva dintre lucrurile constatate de vloggerul Cosmin Avram în vizita sa în Transnistria.

„Astăzi ne aflăm în capitală, în Tiraspol, o fâșie de pământ extrem de disputată și controversată. Un loc unde Rusia și-a pus amprenta. Un loc unde Rusia face legea” - și-a început vloggerul de călătorii Cosmin Avram clipul în care prezintă aventura sa din Transnistria, țară pe care a vizitat-o la finalul anului trecut.

Vloggerul a vorbit despre intrarea în Transnistria. „Mai întâi am trecut pe lângă postul „pacificatorilor” ruși. Chișinăul cere insistent ca misiunea rusească de pacificare de la Nistru să fie înlocuită cu una civilă sub mandat internațional. Militari ruși dotați cu arme s-au uitat la noi prin geamurile mașinii și cam atât. Nu ne-au oprit. La aceste posturi de pacificatori nu mai sunt de mult ruși din Rusia, ci locuitori ai Transmisiei cu cetățenie rusă, care fac parte din armata rusă rămasă ilegal aici, în Transnistria, după destrămarea URSS”, explică Avram.

Acești „pacificatori” fac parte din districtul militar de vest al armatei ruse.

Cât de greu i-a fost să intre în Transnistria

„După ce ai trecut de acel control, ești pe cont propriu, nu ne mai apără nimic, nicio lege. Noi nu am avut probleme. Trecerea a fost foarte, foarte simplă. Ne-au verificat pașapoartele, mi-a dat o viză, un fel de viză, s-au uitat puțin în mașină, a trebuit să așteptăm undeva la 10 minute pentru asigurare și cam atât”, a explicat românul.

Nu le-au fot controlate bagajele. Au fost întrebați unde merg și care este scopul vizitei. Și cam atât.

„Zonele turistice sunt îngrijite, arată bine, cel puțin din câte am văzut până acum. Nu știu cât de multe zone turistice o să găsim în acest loc, dar vom vedea. Peste tot scrie în limba rusă”, a povestit Cosmin Avram.

A aflat că este o problemă cu filmatul în Transnistria. „De câteva luni, jurnaliștii și bloggerii nu sunt bine veniți în această țară. Nu știu de ce, pentru că dacă nu ai nimic de ascuns, nu ar trebui să existe acest lucru. Sunt curios dacă o să întâmpinăm probleme. Sunt foarte multe persoane care organizează tururi din Chișinău spre Tiraspol, dar noi am ales să venim pe cont propriu pentru că așa este cel mai bine. Din punctul meu de vedere, ai parte de o experiență reală. În cazul în care vii cu un ghid, vii cu un tur, vezi strict ce vor ei să-ți arate. Mergi în zonele frumoase și cam atât”, explică el.

Una peste alta, bloggerul susține că nu au întâmpinat probleme în a ajunge în Transnistria, deși majoritatea celor care oferă tururi susține că este foarte greu să ajungi în „mica Rusie”.



Cum a apărut Transnistria

Avram susține că există și o comunitate de români în Transnistria.

„Din cei aproape jumătate de milion de locuitori, 30% se declară moldoveni, 30% ruși și 28 % ucraineni, iar restul este alcătuit din celelalte minorități”, a precizat el.

Vloggerul a trecut în revistă un pic de istorie a zonei: „Din 1991, când Moldova și-a declarat independența față de URSS, Transnistria a refuzat să accepte schimbarea. În acel moment a izbucnit un război civil între moldoveni și transnistrenii separatiști, soldat cu cel puțin 2.000 de morți. Conflictul s-a încheiat printr-un armistițiu catalogat drept catastrofal, care a permis instalarea unui regim separatist prorus aici, în Tiraspol, capitala Transnistriei”.

Același acord a permis menținerea a câtorva mii de soldați ruși în această regiune, cu scopul de a menține pacea. Regiunea are propria monedă, Constituție, Parlament, steag, imn.

„Rusia sprijină această regiune cu asistență financiară, dar are o reputație proastă când vine vorba de corupție, crimă organizată și contrabandă. Bineînțeles, când vine vorba de ilegalități, Rusia neagă totul”, relatează Cosmin.

El a mai spus că Transnistria va aproviziona Republica Moldova cu 90% din necesarul de energie electrică până la sfârșitul anului 2024. Restul este importat din Ucraina și România.

Joncțiunea Rusiei cu Transnistria?

„De drept, Transnistria este a Republicii Moldova și beneficiază de toate avantajele oferite Chișinăului de Uniunea Europeană (...) Comunitatea internațională nu-i recunoaște statutul de stat autoproclamat, iar guvernul de facto, care rămâne în conflict cu Republica Moldova, este susținut politic, economic și militar de către Rusia”, explică Avram.

El susține că pentru prima dată în ultimii 32 de ani, Chișinăul controlează tot ce intră în Transistria, după ce din 24 februarie 2022 Ucraina a închis ermetic cu tancuri segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainiene.

Prin urmare, nu mai este posibilă rotația celor circa 1.500 de soldați ruși din Transnistria.

„Joncțiunea cu Transnistria, pe care Putin planifica să o realizeze în prima săptămână de război, nu s-a produs nici după aproape 2 ani de la invazie, iar situația de pe front arată că planul Kremlinului a eșuat datorită rezistenței și contra-ofensivei ucrainiene”, explică Cosmin.



Viața în Transnistria: „E bine și nu prea”

Chișinăul a scutit de orice taxă toate mărfurile care ajung în Transnistria, în consecință, la Tiraspol, unele produse sunt cu 30-40% mai ieftine decât în Chișinău. „Din acest motiv, foarte mulți moldoveni aleg să vină aici la cumpărături, pentru că este mult mai ieftin”, spune bloggerul.

Plata în Transnistria se poate face doar cu bani cash. „În momentul în care schimbați banii în această regiune, trebuie să fiți atenți și să schimbați exact cât vă trebuie, pentru că rublele de aici nu au valoare în afara Transistriei și riscați să rămâneți cu bani pe care nu o să-i puteți folosi”, spune el.

Avram a vizitat piața centrală a Tiraspolului.

„Prețurile sunt în ruble transnistrene. 8 ruble kilogramul de morcovi, 8,50 de cartofi. Momentan nu-mi dau seama de prețuri, dar în teorie ar trebui să fie cu 30% mai mici ca în Republica Moldova. 6-7 ruble kilogramul de mere”, spune călătoril.

Ceea ce l-a impresionat la piață este curățenia. „Zona este curată, îngrijită, nimic de zis. Am fi vrut să găsim pe cineva care vorbește românește pentru a întrebat cum este viața aici, dar este foarte dificil, pentru că marea majoritate a oamenilor, chiar dacă vorbesc românește, evită să o facă”, a completat el.

În zona unde se vând brânzeturi, el a exclamat: „Totul arată perfect, e imaculat. Atâta curățenie nu a mai văzut într-o piață. Nu exagerez. Priviți și voi - curățenie de spital.”

Avram a purtat un scurt dialog cu o vânzătoare care vorbea română.

„Cum e viața aici?” -a întrebat-o.

„E bine...”, a spus femeia nehotărâtă.

„E bine între ghilimele. Am înțeles, bine, mulțumim mult”.

„Ați auzit și voi. Este bine și nu prea. Oamenii se feresc să vorbească, motiv pentru care evit să discut cu oamenii, să le cer părerea pentru a nu le crea probleme. În momentul în care oamenii sunt întrebați pe stradă despre libertate și drepturi, aceștia spun că nu se simt persecutați, dar evită să vorbească despre ceea ce-i nemulțumește și nu vor să fie filmați sub nicio formă”, a concluzionat el.

„Cel mai sărac loc din Europa pe care l-am vizitat”

Cosmin Avram a ieșit din zonele turistice și s-a aventurat în zona din spatele unor blocuri de locuințe comuniste.

„Nu este atât de șocant, pentru că sunt oarecum obișnuit cu astfel de imagini. Pot să spun că am văzut și mai rău, am văzut zone mult mai sărace. Dar da, cred că acesta este cel mai sărac loc pe care l-am vizitat, cel mai sărac loc din Europa pe care l-am vizitat”, a explicat el.

Imaginile blocurilor gri din Tiraspol l-au făcut pe vlogger să remarce: „Sunt norocos că nu am trăit în comunism, nu am cunoscut comunismul în adevăratul sens al cuvântului. Iar din câte am văzut astăzi aici nu mi-aș fi dorit să trăiesc în acele vremuri. Știu că vor fi persoane în comentarii care nu vor fi de acord cu mine, dar aceasta este părerea mea. Dacă este să greșesc, nu aveți decât să mă contraziceți în comentarii. Comunismul nu este pentru mine, doctrina comunistă nu este pentru mine, mai bine zis”.

Totuși, el a precizat că pe lângă zonele turistice sunt și anumite cartiere care arată bine. „Pe lângă asta este curățenie în tot orașul”, a arătat el.

În plus, fiind aproape luna decembrie, multe zone verzi nu arată prea bine. „Vara, primăvara, locul cred că ar arăta mult mai frumos. Nu știu ce să zic, mă așteptam la mai rău.”



Învățați să urască România

Avram a încercat să intre în vorbă cu persoane de pe stradă care vorbeau română, dar acestea au fost reținute. „În momentul în care vrei să-i filmezi nici nu se pune problema. Nu se poate. Le e frică să vorbească. Aceasta este concluzia pe care am tras-o până acum”.

De fapt, toți oamenii cu care au încercat să vorbească au fugit de cameră. „Spre deosebire de Republica Moldova, aici lumea fuge de cameră. Pe lângă asta, când ne aud că vorbim de românește, se uită urât la noi. Se uită cu un fel de ură. Cel puțin așa percep eu lucrurile”, a mai explicat el.

Avram susține că în perioada petrecută în Transnistria a aflat foarte multe informații interesante cu privire la felul în care oamenii de aici sunt manipulați.

„Practic acestor oameni le este implementată o ură către România și Europa de mici. Știți ura din filme pe care o au rușii față de americani. Ei bine, același lucru se întâmplă și în situația de față. Cei mici sunt învățați cum că România este răul, România vrea să cucerească Moldova, să cucerească Transnistria, să le fure teritoriul. Practic, acești copii cu asta cresc, sunt spălați pe creier într-un fel sau altul sunt”, a precizat el.

„Dacă ești împotriva unui sistem, de ce mergi acolo”

Cu toate că sunt anti-România, anti-UE și pro-Rusia, foarte multe persoane din Transnistria lucrează în Europa.

„Multe persoane de aici au pașapoarte românești, cu toate că sunt contra României, sunt pro-ruși, dar au pașapoarte românești. Acest lucru se întâmplă și în Republica Moldova, foarte multe persoane pro-ruse au pașapoarte românești pentru că, cu ajutorul lor, pot ajunge mult mai ușor în Europa”, a precizat el.

Cosmin Avram are o nedumerire în legătură cu aceste persoane: „Nu înțeleg de ce în momentul în care ești împotriva unui sistem, de ce alegi să mergi acolo? De ce alegi să lucrezi acolo? De ce alegi să-ți cumperi tehnologie din acea zonă? Nu știu. Poate reușiți să mă lămuriți voi”.

Vizita sa în Tiraspol s-a petrecut fără incidente. Nici la ieșire nu au avut probleme la „graniță“. Le-au fost verificate pașapoartele, actele mașinii și cam atât. Nu le-au fost controlate bagajele. În 10 minute au trecut de așa-zisa frontieră.