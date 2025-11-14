Video Momentul în care o focă sare pe o barcă pentru a scăpa de balene ucigașe. Imagini spectaculoase: „Ești în siguranță, doar rămâi acolo, prietene”

O fotografă de natură aflată într-o excursie de observare a balenelor, în largul orașului Seattle, Washington, SUA, a surprins momentul dramatic în care o focă s-a salvat din calea unui grup de orci (balene ucigașe), urcându-se pe platforma din spatele bărcii.

Sursa video: x/ @ABC

Fotografa Charvet Drucker se afla pe o barcă închiriată de aproximativ șase metri, în apropierea insulei unde locuiește, în Salish Sea, la circa 40 de mile nord-vest de Seattle, când a observat un grup de cel puțin opt balene ucigașe. Coordonarea impecabilă dintre animale și loviturile lor cu coada sugerau că sunt în plină vânătoare, relatează Independent.

Folosind teleobiectivul, Drucker a reușit să identifice prada: o focă de port care încerca disperată să scape. Într-una dintre fotografiile sale, foca apare proiectată în aer deasupra valurilor agitate de orci, iar fotografa a crezut pentru o clipă că asistă la ultimele ei clipe.

Refugiu neașteptat pe barcă

Pe măsură ce orcile se apropiau de ambarcațiune, Drucker și cei aflați cu ea au realizat că vânătoarea continua chiar lângă barcă. Conform regulilor privind observarea faunei marine, au oprit motorul pentru a evita orice pericol pentru animale. Atunci, foca s-a strecurat prin apă și s-a urcat pe platforma de înot din spatele bărcii, transformând-o într-un colac de salvare improvizat.

Regulile interzic și atingerea sau interferarea cu animalul, așa că Drucker s-a limitat să filmeze scena. În înregistrare, se aude spunând: „Săracul de tine”, în timp ce foca se uită la ea. „Ești în siguranță, doar rămâi acolo, prietene”.

Orcile încearcă să răstoarne situația

Balenele ucigașe nu au renunțat imediat. În schimb, au început să creeze valuri pentru a destabiliza barca și a face foca să cadă înapoi în apă. Imaginile filmate cu telefonul surprind momentul în care orcile se aliniază și se apropie cu scufundări succesive, o tehnică cunoscută sub numele de „wave-washing”, documentată de cercetători încă din anii 1980, potrivit NOAA.

Foca a alunecat înapoi în apă cel puțin o dată, dar a reușit să se urce din nou pe platformă. După aproximativ 15 minute, orcile au renunțat și s-au îndepărtat.

O întâlnire care schimbă tabăra fotografei

Drucker a mai fotografiat foci moarte în fălcile orcilor și, în general, spune că se bucură când acestea reușesc să se hrănească.

„Sunt cu siguranță în echipa orcilor (Team Orca), toată ziua, în fiecare zi. Dar din momentul în care foca a ajuns pe barcă, m-am cam transformat în susținătoarea focilor (Team Seal)”, a declarat ea pentru Associated Press, joi.

Orcile Bigg’s, prădători versatili

Orcile care vânează foci și o varietate de alte animale marine în această zonă sunt cunoscute sub numele de orci Bigg’s sau „transiente”. Sunt mai bine hrănite decât cele „rezidente”, orientate aproape exclusiv către somon, și care se află pe lista speciilor pe cale de dispariție, potrivit NOAA.