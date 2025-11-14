Jeffrey Epstein s-a oferit să furnizeze rușilor informații despre Trump

E-mailurile făcute publice recent arată rețeaua extinsă de contacte peste hotare ale defunctului infractor sexual condamnat, cu care a discutat inclusiv despre deciziile politice ale lui Donald Trump, relatează Politico.

Cu aproape o lună înainte ca Donald Trump să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin la Helsinki, în 2018, Jeffrey Epstein a încercat să transmită un mesaj unui înalt diplomat rus: Dacă vrei să știi cum e Trump, vorbește cu mine.

„Cred că i-ați putea sugera lui Putin că Lavrov poate obține informații vorbind cu mine”, a scris Epstein într-un e-mail din 24 iunie 2018 către Thorbjorn Jagland, fost prim-ministru al Norvegiei, care conducea Consiliul Europei la acel moment. Serghei Lavrov este longevivul ministru de externe al Rusiei.

În schimbul de e-mailuri, printre sutele publicate miercuri de anchetatorii Congresului, Epstein a indicat că a discutat anterior despre Trump cu Vitali Ciurkin, ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite, înainte de moartea acestuia în 2017.

„Churkin a fost grozav”, a scris Epstein. „L-a înțeles pe Trump după conversațiile noastre. Nu este ceva complex. Trebuie să fie văzut pentru a obține ceva, atât este de simplu.”

Aceste mesaje ilustrează rețeaua extraordinară de asociați internaționali ai lui Epstein, cu care acesta a corespondat adesea despre deciziile politice ale lui Trump din primul mandat.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării de a comenta cu privire la aceste e-mailuri specifice. În schimb, secretara de presă Karoline Leavitt a făcut miercuri, într-o conferință de presă, o declarație privind aceste emailuri în general: „nu dovedesc absolut nimic altceva decât că președintele Trump nu a făcut nimic greșit”.

Trump a postat ulterior pe Truth Social: „Democrații încearcă să aducă din nou în discuție farsa Jeffrey Epstein pentru că ar face orice pentru a distrage atenția de la cât de prost s-au descurcat în ceea ce privește închiderea guvernului.”

În e-mailurile cu pricina, Jagland a scris că se întâlnește cu asistentul lui Lavrov a doua zi și că va sugera luarea legăturii cu Epstein. Nu este clar dacă a rezultat vreodată ceva din acest demers.

Epstein a scris despre întrevederea Trump-Putin la Helsinki

Însă Epstein avea să-și exprime ulterior opinia despre întâlnirea dintre Trump și Putin, care a fost criticată în întreaga lume pentru o aparentă cedare în fața dictatorului rus.

„Au rușii informații despre Trump? Ziua de azi a fost oribilă chiar și după standardele sale”, a scris Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei în administrația Clinton și consilier economic în administrația Obama, într-un e-mail către Epstein pe 16 iulie 2018, în ziua summitului de la Helsinki cu Putin.

„E-mailul meu este plin de comentarii similare. Uau”, a răspuns Epstein a doua zi. „Sunt sigur că, din punctul lui de vedere, totul a mers nemaipoment. Crede că și-a fermecat adversarul... Trebuie să recunosc că nu are nicio idee despre simbolism. Nu are nicio idee despre majoritatea lucrurilor.” De asemenea, a calificat modul în care Trump a gestionat summitul cu Putin „previzibil”.

Epstein apela adesea la contactele sale din străinătate pentru a afla opiniile lor despre Trump, în timp ce urmărea obsesiv acțiunile noului președinte.

Cu un an înainte de a-l contacta pe Jagland pentru a oferi ajutor relația cu rușii, Jagland i-a cerut lui Epstein să-l viziteze la Strasbourg, Franța, pentru ca acesta să-l ajute „să înțeleagă mai multe despre Trump și ce se întâmplă în societatea americană”.

Printre conexiunile internaționale ale lui Epstein s-a numărat Sultan Ahmed bin Sulayem, un om de afaceri stabilit în Emiratele Arabe Unite. Sulayem l-a întrebat pe Epstein cu două săptămâni înainte de prima învestire a lui Trump dacă ar trebui să „accepte invitația” asociatului lui Trump, Tom Barrack, care a supravegheat evenimentul.

Epstein a răspuns că va fi „foarte aglomerat”, dar că ar putea merita să să-și facă legături la Washington sau New York înainte și după festivități.

„Credeți că va fi posibil să dau mâna cu Trump?”, a răspuns Sulayem. Nu este clar dacă Epstein i-a dat vreun răspuns.