Mărturii incredibile ale voluntarilor brazilieni din Ucraina. Poliția din Rio de Janeiro a acționat la un pont despre un traficant infiltrat în luptă

Voluntarii brazilieni care luptă de partea Ucrainei au semnalat cazul unui lider local al unei bande de traficanți de droguri din Rio de Janeiro, care s-a infiltrat în rândurile armatei ucrainene pentru a câștiga experiență de luptă.

Philippe Marques Pinto s-a prezentat într-un video de recrutare al unui Canal de You Tube administrat de Ministerul Apărării din Ucraina drept „agent de securitate privat”.

Însă, potrivit poliției din orașul natal al lui Pinto, Rio de Janeiro, Pinto este un lider local al Comando Vermelho (CV), Comandamentul Roșu, unul dintre cele mai puternice și notorii grupuri de crimă organizată și trafic de droguri din Brazilia și America de Sud.

Acesta are cazier în Brazilia. Totuși, potrivit mărturiilor brazilienilor care servesc în Ucraina și unor surse din Legiunea Internațională a Ucrainei, acesta a reușit să intre și să rămână în rândurile armatei ucrainene în pofida unui comportament care a stârnit suspiciuni în rândul comandanților și camarazilor săi.

Conform unei declarații trimise publicației Kyiv Independent, Poliția Civilă din Rio de Janeiro susține că Pinto, a călătorit în Ucraina pentru a primi instruire de luptă și este anchetat pentru legăturile sale cu un șef al criminalității din Rio de Janeiro, Salgueiro, un grup de favele din zona metropolitană Rio, bastion al Comando Vermelho.

„Infractorul ar fi mers în Ucraina pentru a învăța tehnicile folosite în conflict. Au fost identificate cel puțin trei intrări în Europa, alături de imagini cu traficantul de droguri în Ucraina”, se arată în comunicat.

Îngrijorarea poliției din Rio cu privire la tehnologia militară - și cunoștințele necesare pentru a o utiliza cu efecte letale - este justificată, după cum o arată o razie recentă.

La sfârșitul lunii trecute, autoritățile din Rio au lansat ceea ce grupurile pentru drepturile omului și mass-media au descris ca fiind cea mai sângeroasă razie a poliției din istoria orașului - acesta a vizat favelele controlate de Comando Vermelho, iar operațiunea s-a soldat cu peste 100 de morți.

În timpul ciocnirilor, membrii bandelor ar fi folosit drone pentru a arunca explozibili asupra pozițiilor poliției.

Pinto a confirmat legătura cu banda într-un alt videoclip în care își declara loialitatea față de Comando Vermelho. Clipul circula pe grupurile WhatsApp ale soldaților brazilieni din Ucraina, iar e-mailurile prezentate publicației Kyiv Independent indică faptul că camarazii săi, soldați brazilieni, au fost cei care au anunțat poliția din Rio, ducând la declanșarea anchetei.

În înregistrare, Pinto, în uniformă militară, probabil undeva în Ucraina, ridică o pușcă de asalt, în timp ce îi aduce un omagiu unei presupuse figuri criminale pe care o numește „șeful etern” al unei comunități din Rio, înainte de a adăuga: „Indiferent în ce parte a lumii ne-am afla, suntem soldații lui eterni”.

Membrul bandei braziliene de traficanți de droguri ar fi schimbat mai multe unități de luptă

În înregistrarea video a Ministerului Apărării, el susține că a luptat lângă Herson, Kramatorsk și Harkov. Surse din cadrul Legiunii Internaționale au confirmat pentru Kyiv Independent că a servit pentru scurt timp în Batalionul al Doilea Internațional înainte ca comandanții să-l demită după ce a devenit suspect.

Soldații brazilieni care au servit alături de Pinto și au vorbit sub rezerva anonimatului din cauza pericolului reprezentat de Comando Vermelho pentru familiile lor, au declarat pentru Kyiv Independent că ulterior s-a alăturat unei brigăzi din cadrul Forțelor Teritoriale de Apărare , o unitate de rezervă a Forțelor Armate ale Ucrainei, formată în mare parte din voluntari pentru apărarea locală.

Unul dintre soldații brazilieni, cunoscut sub indicativul „Pokhan”, a declarat pentru Kyiv Independent că l-a întâlnit pe Pinto la o bază militară în vara anului 2023 și că l-a văzut pe acesta vorbind prin video cu bărbați înarmați.

„Da, acei oameni erau traficanți de droguri din Rio de Janeiro. În apelul video, povestea despre situații de luptă de aici. Asta se întâmpla în 2023 — nu-mi amintesc luna — dar, din câte se părea, tocmai sosise în Ucraina”, a spus el.

Îngrijorările legate de o posibilă infiltrare a armatei de către cartelurile de droguri nu sunt noi: Intelligence Online, o publicație franceză, a relatat pe 29 iulie 2025 că serviciile de contrainformații ale Ucrainei investigau voluntari vorbitori de limbă spaniolă legați de cartelurile de droguri din America Latină, care se presupune că s-au alăturat Legiunii Internaționale pentru a învăța tactici de utilizare a dronelor FPV.

Mulți soldați din America Latină, precum Pokhan, au experiență anterioară în armată sau poliție și se opun vehement traficanților de droguri.

Pokhan a spus că Pinto nu a fost acceptat de conaționalii săi brazilieni. „Într-un fel, mă simt ofensat. Asta dăunează reputației unei întregi naționalități. Dar nu sunt surprins că apar astfel de situații”, a spus el.

Everson Neves un brazilian în vârstă de 25 de ani din Santa Catarina, care servește în Forțele Armate Ucrainene din 2023, povestește că a urmărit cazul îndeaproape și că, în opinia sa, problema este că acesta nu figura în nicio bază de date care să poate fi eventual verificată de Ucraina.

Brazilia nu a recunoscut aceste facțiuni criminale drept grupuri teroriste, ceea ce i-a facilitat intrarea în Ucraina: „întrucât nu era niciun mandat de arestare emis pe numele lui în Brazilia, putea intra legal. Aceasta este o mare greșeală și cred că asta trebuie schimbat”, a spus el.

Neves spune că a observat că instructorii ucraineni tind să fie reticenți în a-i învăța rapid pe sud-americani cum să opereze dronele și că a trebuit să câștige încrederea comandanților săi înainte de a fi acceptat ca operator de dronen după ce se înrolase ca medic.

El salută faptul că soldații brazilieni au colaborat pentru a depune plângerea la poliție cu privire la Pinto.

„Toți cei care sunt aici, luptă pentru cauză, pentru oameni, se tem că acest lucru ne-ar putea afecta pe noi, cei care muncim, facem treaba corect. Nu vrem pe nimeni din această lume criminală printre noi aici. Așadar, aceasta a fost o inițiativă importantă venită din partea brazilienilor, pentru, așa cum spunem în Brazilia, să tăiem problema de la rădăcină”, a spus el.