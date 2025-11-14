search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Mărturii incredibile ale voluntarilor brazilieni din Ucraina. Poliția din Rio de Janeiro a acționat la un pont despre un traficant infiltrat în luptă

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Voluntarii brazilieni care luptă de partea Ucrainei au semnalat cazul unui lider local al unei bande de traficanți de droguri din Rio de Janeiro, care s-a infiltrat în rândurile armatei ucrainene pentru a câștiga experiență de luptă.

image

Philippe Marques Pinto s-a prezentat într-un video de recrutare al unui Canal de You Tube administrat de Ministerul Apărării din Ucraina drept „agent de securitate privat”.

Însă, potrivit poliției din orașul natal al lui Pinto, Rio de Janeiro, Pinto este un  lider local al Comando Vermelho (CV), Comandamentul Roșu, unul dintre cele mai puternice și notorii grupuri de crimă organizată și trafic de droguri din Brazilia și America de Sud.

Acesta are cazier în Brazilia. Totuși, potrivit mărturiilor brazilienilor care servesc în Ucraina și unor surse din Legiunea Internațională a Ucrainei, acesta a reușit să intre și să rămână în rândurile armatei ucrainene în pofida unui comportament care a stârnit suspiciuni în rândul comandanților și camarazilor săi.

Conform unei declarații trimise publicației Kyiv Independent, Poliția Civilă din Rio de Janeiro susține că Pinto, a călătorit în Ucraina pentru a primi instruire  de luptă și este anchetat pentru legăturile sale cu un șef al criminalității din Rio de Janeiro, Salgueiro, un grup de favele din zona metropolitană Rio, bastion al Comando Vermelho.

„Infractorul ar fi mers în Ucraina pentru a învăța tehnicile folosite în conflict. Au fost identificate cel puțin trei intrări în Europa, alături de imagini cu traficantul de droguri în Ucraina”, se arată în comunicat.

Îngrijorarea poliției din Rio cu privire la tehnologia militară - și cunoștințele necesare pentru a o utiliza cu efecte letale - este justificată, după cum o arată o razie recentă.

La sfârșitul lunii trecute, autoritățile din Rio au lansat ceea ce grupurile pentru drepturile omului și mass-media au descris ca fiind cea mai sângeroasă razie a poliției din istoria orașului - acesta a vizat favelele controlate de Comando Vermelho, iar operațiunea s-a soldat cu peste 100 de morți.

În timpul ciocnirilor, membrii bandelor ar fi folosit drone pentru a arunca explozibili asupra pozițiilor poliției.

Pinto a confirmat legătura cu banda într-un alt videoclip în care își declara loialitatea față de Comando Vermelho. Clipul circula pe grupurile WhatsApp ale soldaților brazilieni din Ucraina, iar e-mailurile prezentate publicației Kyiv Independent indică faptul că camarazii săi, soldați brazilieni, au fost cei care au anunțat poliția din Rio, ducând la declanșarea anchetei.

În înregistrare, Pinto, în uniformă militară, probabil undeva în Ucraina, ridică o pușcă de asalt, în timp ce îi aduce un omagiu unei presupuse figuri criminale pe care o numește „șeful etern” al unei comunități din Rio, înainte de a adăuga: „Indiferent în ce parte a lumii ne-am afla, suntem soldații lui eterni”.

Membrul bandei braziliene de traficanți de droguri ar fi schimbat mai multe unități de luptă

În înregistrarea video a Ministerului Apărării, el susține că a luptat lângă Herson, Kramatorsk și Harkov. Surse din cadrul Legiunii Internaționale au confirmat pentru Kyiv Independent că a servit pentru scurt timp în Batalionul al Doilea Internațional înainte ca comandanții să-l demită după ce a devenit suspect.

Soldații brazilieni care au servit alături de Pinto și au vorbit sub rezerva anonimatului din cauza pericolului reprezentat de Comando Vermelho pentru familiile lor, au declarat pentru Kyiv Independent că ulterior s-a alăturat unei brigăzi din cadrul Forțelor Teritoriale de Apărare , o unitate de rezervă a Forțelor Armate ale Ucrainei, formată în mare parte din voluntari pentru apărarea locală.

Unul dintre soldații brazilieni, cunoscut sub indicativul „Pokhan”, a declarat pentru Kyiv Independent că l-a întâlnit pe Pinto la o bază militară în vara anului 2023 și că l-a văzut pe acesta vorbind prin video cu bărbați înarmați.

„Da, acei oameni erau traficanți de droguri din Rio de Janeiro. În apelul video, povestea despre situații de luptă de aici. Asta se întâmpla în 2023 — nu-mi amintesc luna — dar, din câte se părea, tocmai sosise în Ucraina”, a spus el.

Îngrijorările legate de o posibilă infiltrare a armatei de către cartelurile de droguri nu sunt noi: Intelligence Online, o publicație franceză, a relatat pe 29 iulie 2025 că serviciile de contrainformații  ale Ucrainei investigau voluntari vorbitori de limbă spaniolă legați de cartelurile de droguri din America Latină, care se presupune că s-au alăturat Legiunii Internaționale pentru a învăța tactici de utilizare a dronelor FPV.

Mulți soldați din America Latină, precum Pokhan, au experiență anterioară în armată sau poliție și se opun vehement traficanților de droguri.

Pokhan a spus că Pinto nu a fost acceptat de conaționalii săi brazilieni.  „Într-un fel, mă simt ofensat. Asta dăunează reputației unei întregi naționalități. Dar nu sunt surprins că apar astfel de situații”, a spus el.

Everson Neves un brazilian în vârstă de 25 de ani din Santa Catarina, care  servește în Forțele Armate Ucrainene din 2023, povestește că a urmărit cazul îndeaproape și că, în opinia sa, problema este că acesta nu figura în nicio bază de date care să poate fi eventual verificată de Ucraina.

Brazilia nu a recunoscut aceste facțiuni criminale drept grupuri teroriste, ceea ce i-a facilitat intrarea în Ucraina: „întrucât nu era niciun mandat de arestare emis pe numele lui în Brazilia, putea intra legal. Aceasta este o mare greșeală și cred că asta trebuie schimbat”, a spus el.

Neves spune că a observat că instructorii ucraineni tind să fie reticenți în a-i învăța rapid pe sud-americani cum să opereze dronele și că a trebuit să câștige încrederea comandanților săi înainte de a fi acceptat ca operator de dronen după ce se înrolase ca medic.

El salută faptul că soldații brazilieni au colaborat pentru a depune plângerea la poliție cu privire la Pinto.

„Toți cei care sunt aici, luptă pentru cauză, pentru oameni, se tem că acest lucru ne-ar putea afecta pe noi, cei care muncim, facem treaba corect. Nu vrem pe nimeni din această lume criminală printre noi aici. Așadar, aceasta a fost o inițiativă importantă venită din partea brazilienilor, pentru, așa cum spunem în Brazilia, să tăiem problema de la rădăcină”, a spus el.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
digi24.ro
image
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București
stirileprotv.ro
image
Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să devină periculoși pentru sănătate
gandul.ro
image
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
mediafax.ro
image
La 64 de ani, Nadia Comăneci a făcut anunțul despre căsnicia ei de 29 de ani: ”Va fi un an plin de sărbători”
fanatik.ro
image
Condamnări grele în dosarul devalizării stațiunii Băile Herculane: un avocat a primit 10 ani și 4 luni de închisoare. Hoteluri renumite, confiscate și întoarse în patrimoniul statului român
libertatea.ro
image
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
digi24.ro
image
Cunoscuții vloggeri români au ajuns la câțiva pași de stadionul INTERZIS din cel mai misterios oraș al lumii: „Teoretic, trebuia să îl vizităm... nu se poate”
gsp.ro
image
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Demisia lui Daniel David, cerută de un profesor universitar doctor: "Minte, cenzurează ce nu-i convine"
observatornews.ro
image
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
prosport.ro
image
Cât gaz consumă o centrală termică într-o zi de iarnă. Calcul orientativ pentru o locuință de 80 mp
playtech.ro
image
Dinamo, pe scenă la Vocea României! Eva Nicolescu a debutat cu Ştefan Ştiucă: “A cântat cu noi fără repetiţie”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lucescu a auzit ce l-a întrebat o jurnalistă din Bosnia și nu i-a venit să creadă: "Spune-i ăsteia!"
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Fratele Vlăduței Lupău a fost reținut de polițiști! Bogdan Lupău a fost plasat sub control judiciar
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Primele rezultate ale autopsiei în cazul Sarei, fetița de 2 ani moartă pe scaunul stomatologic! Ceea ce s-a aflat acum e de-a dreptul șocant
wowbiz.ro
image
Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea lui Horia Moculescu. Reacția CIUDATĂ a fostei soții a marelui compozitor: Fiica defunctului deține dreptul exclusiv!
romaniatv.net
image
România, deja calificată la barajul pentru CM 2026! O veste bună înaintea meciului cu Bosnia
mediaflux.ro
image
Misterul tricourilor purtate de Gabi Tamaș și Dan Alexa în finala Asia Express! Cum au intrat în posesia echipamentului naționalei României
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Rezultatele autopsiei în cazul Sarei, fetița de doi ani care a murit pe scaunul stomatologului, arată probleme grave. Se schimbă datele problemei
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 14-20 noiembrie. Berbecii se confruntă cu pierderi financiare și tensiuni în relații
click.ro
image
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
click.ro
image
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Mariah Carey cu copiii ei foto Profimedia jpg
„Nu-i cunosc!”. Fiica lui Mariah Carey iese la atac împotriva celor 10 frați vitregi ai ei!
clickpentrufemei.ro
„Banda de Gropi” de pe Monte Sierpe (© C. Stanish; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0)
Misterul vechi de secole al celor 5.200 de gropi din Anzii peruvieni, rezolvat de cercetători?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Primele imagini cu fiica, Nidia, la priveghiul tatălui ei. Alexandra Velniciuc, nelipsită de lângă sicriul lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis Mariana?
image
Horoscop săptămâna 14-20 noiembrie. Berbecii se confruntă cu pierderi financiare și tensiuni în relații

OK! Magazine

image
Regina Camilla, în maiou și colanți la 78 de ani? „Imaginea” neașteptată cu soția Regelui Charles, care practică un sport neașteptat

Click! Pentru femei

image
„Nu-i cunosc!”. Fiica lui Mariah Carey iese la atac împotriva celor 10 frați vitregi ai ei!

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor