Vineri, 14 Noiembrie 2025
Adevărul
Video Protest în fața ÎCCJ împotriva Liei Savonea: „Corupția ucide. Rușine, rușine să vă fie”. CSM susține că oamenii sunt manipulați de politicieni

Sute de oameni – între 200 și 300, potrivit Digi24 – s-au adunat vineri seară în fața sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), într-un protest față de tensiunile tot mai mari din sistemul judiciar. Manifestația a fost organizată de mai multe ONG-uri și mișcări civice, printre care Inițiativa România, Corupția Ucide, Inițiativa Timișoara, Rezistența și Declic.

Protestatarii au reacționat față de hotărârile controversate din ultima perioadă, în special cele privind încetarea proceselor penale prin prescripție și eliberările condiționate considerate discutabile.

„Corupția ucide”, „Rușine, rușine să vă fie!” – au scandat oamenii adunați în fața ÎCCJ, mulți dintre ei purtând pancarte cu mesaje precum „Vrem justiția corectă înapoi. Decizii greșite, cimitire ticsite”. Traficul din fața instanței supreme a fost complet blocat.

Reacția CSM: „Escaladare fără precedent”

Într-un comunicat dur, Consiliul Superior al Magistraturii a catalogat protestul drept „o escaladare fără precedent a campaniei împotriva sistemului judiciar”. Magistrații au susținut că situația creată de prescripția răspunderii penale ar fi fost mult diminuată dacă legislativul ar fi intervenit prompt după decizia CCR.

„În loc să-și asume consecințele propriilor inacțiuni, reprezentanții clasei politice manipulează opinia publică, instigând-o împotriva judecătorilor și generând riscul destabilizării grave a sistemului judiciar”, afirmă CSM în comunicat.

Organizatorii protestului: „Nu atacăm sistemul judiciar”

Cele cinci organizații civice care au anunțat protestul au respins interpretarea CSM, precizând că manifestația nu este un atac împotriva întregului sistem judiciar, ci vizează punctual conduita unor persoane aflate la vârful instituțiilor-cheie.

Pe treptele clădirii unde îşi desfăşoară activitatea Instanţa supremă au venit și opt avocaţi îmbrăcaţi în robe, având în mâini coli cu mesaje de susţinere pentru judecători, printre care: „Fără justiţie populară”,,, „Actul de justiţie nu se negociază", „Independenţa justiţiei protejează cetăţeanul”, „Alături de Înalta Curte”.

