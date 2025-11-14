Prețurile la carburanți vor reveni rapid, susține șeful Consiliului Concurenței

Prețurile la combustibili vor reveni în scurt timp, pe măsură ce piața se va calma, iar efectul sancțiunilor asupra companiilor Lukoil și Rosneft nu va genera perturbări majore, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, vineri, în cadrul conferinței „Evoluția concurenței din sectoare cheie sub impactul tranziției energetice și digitalizării”.

„Am văzut într-adevăr că prețurile angro au crescut în Europa în ultima perioadă, probabil ca urmare a introducerii sancțiunilor, care au creat o anumită neliniște în piață. În același timp, barilul de petrol nu a crescut, iar prețul materiei prime determină în final prețul combustibililor. De aceea, mă aștept ca în foarte scurt timp prețurile să își revină. Cât timp prețul petrolului rămâne în zona 60-65 de dolari, nu există motive ca cotațiile la benzină și motorină să crească. Dacă piața se va calma, se va vedea că efectul sancțiunilor nu creează perturbări majore”, a explicat Chirițoiu.

Șeful autorității de concurență a mai subliniat că statul român va interveni pentru a menține funcționarea normală a operațiunilor economice afectate de sancțiuni.

„Ministerul Transporturilor a anunțat că pregătește măsuri legislative pentru a putea interveni dacă va fi cazul. Lukoil are rafinării și în alte țări, inclusiv Bulgaria, iar noi vom încerca să asigurăm funcționarea economică, astfel încât perturbările să fie minime. Rafinăria Lukoil din România este momentan închisă pentru mentenanță, deci impactul direct este redus. Sunt convins că pe termen mediu piața va fi stabilă și se vor găsi soluții pentru toate aceste situații”, a afirmat Bogdan Chirițoiu.

În ceea ce privește posibila vânzare a activelor Lukoil sau Carrefour, șeful Consiliului a explicat că, până în prezent, nu au fost primite notificări oficiale.

„La Lukoil n-am primit notificări, nici la Carrefour. Dacă se va decide vânzarea, compania care acceptă oferta va trebui să ne notifice. În funcție de natura tranzacției, aceasta poate fi analizată la nivel național sau european. De exemplu, dacă activele Lukoil se vând separat în România și Bulgaria, aprobarea poate fi națională, iar dacă este vorba de toate activele, atunci este de resortul Comisiei Europene. Momentan, nu există nicio notificare”, a adăugat Chirițoiu.