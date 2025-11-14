Elevi medaliați internațional nu mai primesc burse sportive, după o decizie a Ministerului Educației. Părinții se revoltă

Elevii români care au obținut anul acesta 174 de medalii la Gimnaziada 2025, competiție sportivă școlară internațională, desfășurată în Serbia în perioada 4-14 aprilie nu vor fi premiați de Ministerul Educației, semnalează un grup de părinți ai acestor elevi.

Părinții elevilor care au obținut medalii la competiția internațională Gimnaziada, organizată în Serbia, au fost trimiși de Minister la Federația Școlară Sportivă Universitară să întrebe de premii, scrie Edupedu.ro.

Elevii care au reprezentat România la competiții internaționale sportive primeau burse de excelență olimpică II, dar anul acesta ministrul Daniel David a decis eliminarea acestor burse lunare, pentru a economisi bani la bugetul insuficient al Ministerului. Daniel David a justificat tăierile din Educație, ca necesare pentru a putea încheia anul cu salariile și bursele plătite și a precizat că toate bursele costă anual 7 miliarde de lei.

Ministrul a anunțat totuși că acești elevi olimpici, care nu mai primesc acea bursă, vor primi premii, din care „ca elev, îți permiți cu siguranță să-ți dai tu o bursă de merit în fiecare lună”, a precizat ministrul. Mai mult, pe 6 octombrie, ministrul a anunțat: „Mă bucur că, în condițiile măsurilor de criză fiscal-bugetară, după securizarea bugetului pentru premierea elevilor cu media 10 la evaluarea națională și la bacalaureat, putem continua, la fel ca în anii trecuți, premierea olimpicilor internaționali.”

„Săptămâna aceasta părinții au fost anunțați de școli că elevii olimpici internațional nu vor fi premiați”, a transmis mama unui elev care a obținut medalii de bronz la karate la Gimnaziada în 2025.

„Suntem în total 30 de părinți care ne-au strâns și am semnalat ministerului situația și vom da în judecată instituția. Am cerut lămuriri și am întrebat de ce nu mai premiază acești copii, iar ministerul a pasat responsabilitatea premierii acestor elevi către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar (FSSU), care poate premia copiii dacă are buget, dar nu îi obligă să o facă”, spune părintele.

Răspunsul Ministrului Educației

În răspunsul primit de Edupedu de la Ministerul Educației se precizează că „premierea menționată de dumneavoastră poate fi efectuată de către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar. (…)„F.S.S.U. asigură reprezentarea României la competiţiile oficiale organizate sub egida federaţiilor internaţionale ale sportului şcolar şi universitar, federaţii la care este afiliată, colaborând în acest sens cu federaţiile sportive naţionale şi asigură, în limita bugetului aprobat, premierea performanţelor deosebite obţinute la competiţiile internaţionale oficiale şcolare şi universitare”.

FSSU este o instituție care se află în subordinea ministerului Educației care „asigură cadrul necesar dezvoltării continue, organizării şi funcţionării performante a sportului şcolar şi universitar la nivelul tuturor elementelor sale de structură şi infrastructură. Elaborează şi susţine strategia organizării şi dezvoltării activităţii sportive şcolare şi universitare şi reprezintă interesele Ministerului Educației în raport cu federaţiile sportive naţionale”, mai notează publicația.

Delegația României la Gimnaziada

Anul acesta la Gimnaziada, delegația României a avut cu tot cu antrenori, 459 de reprezentanți (n. red cea mai numeroasă reprezentare) și a câștigat în total 174 de medalii, clasându-se pe primul loc, ca număr de medalii obținute în competiția care a durat 10 zile, între 4 și 14 aprilie. Elevii români au câștigat 44 de medalii de aur, 54 de medalii de argint și 76 de medalii de bronz.

Au participat copii între 11 și 14 ani la competiții de: tir cu arcul, atletism, badmington, basketball, volei, box, șah, dans sportiv, scrimă, judo, karate, orientare, tenis de masă, taekwondo, tenis, wresling.

Gimnaziada este o competiție sportivă școlară internațională recunoscută de Ministerul Educației prin Ordinul nr. 3025/ 2025 pentru aprobarea competițiilor ce se vor organiza și desfăşura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2024-2025.