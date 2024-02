Cum trăiesc rușii de rând după doi ani de război și sancțiuni economice. Paradoxul din orașele unde Putin e nepopular VIDEO

Un vlogger român a vrut să vadă cu ochii săi cum o duc în realitate rușii și a mers pentru asta până în Rusia. Curios, vloggerul Cosmin Avram a intrat în mai multe supermarketuri din Moscova și a făcut un video în care prezintă prețurile alimentelor și le compară cu cele din România.

Federația Rusă este una dintre cele mai sancționate țări din lume, iar un vlogger român a vrut să afle cum trăiește rusul de rând.

Vloggerul Cosmin Avram a vrut să vadă cu ochii lui cum se trăiește în Ucraina și în Rusia și cum sunt afectați oamenii de rând din cele două țări de război. După ce a străbătut Ucraina, românul a ales să meargă și în Rusia. Acest lucru i-a atras critici din partea unora care nu au înțeles demersul său și faptul că dorea pur și simplu să prezinte lucrurile așa cum le vedea el, dincolo de cele două propagande, pro-rusă și anti-rusă.

Unul dintre cele mai apreciate clipuri a fost cel în care a intrat în diverse supermarketuri și hipermaketuri pentru a lua direct informația și a o prezenta la prima mână celor peste 100.000 de oameni care îi urmăresc contul de You Tube.

Imaginile au fost filmate într-un hipermarket din Moscova, dar vloggerul a ajuns în călătoria lui și în Sankt Petersburg, iar ulterior în „Rusia profundă”, departe de cele două mari orașe.

Interesant este că la Moscova și Sankt Petersburg președintele Vladimir Putin nu este deloc popular și e votat de mai puțin de jumătate din populație, dar tocmai în cele două metropole se trăiește cel mai bine. Moscova și Sankt Petersburg sunt singurele orașe mari din Rusia unde nivelul de trai se apropie sau este chiar la fel de ridicat ca în unele orașe din Vestul Europei.

„De aici mergem în Sankt Petersburg, după care o să mergem într-o altă destinație, la aproximativ 700 de kilometri depărtare de Moscova, dar în direcția opusă, nu spre Sankt Petersburg, pentru că ni s-a promis că în acea zonă vom vedea Rusia adevărată”, a spus el, în introducerea clipului.

A revenit apoi în prezent și s-a adresat din nou urmăritorilor: „Salutare prieteni și bine v-am pregăsit, bine ați revenit în Rusia. Azi vom discuta despre prețuri, salarii, pensii, costul vieții. Însă la țară, nu mai suntem în centru, ne aflăm undeva la 5-6 km depărtare. Am găsit un hipermarket aici, așa că o să mergem acolo pentru a vedea care sunt prețurile la raft. Pe lângă asta, în centrul Capitalei, prețurile sunt mult mai mari, iar oamenii nu cred că merg acolo pentru a-și face cumpărăturile zilnice.”

La periferia Moscovei

A străbătut apoi o zonă mai spre periferia Moscovei, unde a găsit apartamente cu chirii similare celor din București.

„O chirie într-o zonă mai la periferia Moscovei este undeva între 250 și 350 de euro. Contează foarte mult tipul apartamentului, numărul de camere”, a mai spus el.

Apoi, a venit cu câteva date statistice despre salariul minim și pensia minimă din Rusia. „Salariul minim în Rusia este de 16.000 de ruble. Asta pentru că în 2023 a crescut undeva la 160 de euro. Pensia minimă oficială este de 17.000 de ruble, pentru că în mod neoficial sunt persoane care au o pensie de 13.000 de ruble. Dacă luăm în considerare cursul valutar de astăzi, 17.000 sunt 170 de euro. Iar 13.000 sunt 130 de euro. Așa că sunt pensii de 130 de euro în Rusia”, a adăugat el.

Moscova și Sankt Petersburg, altceva față de restul Rusiei

Evident, în Moscova salariile sunt mai mari decât în restul Rusiei, la concurență cu Sankt Petersburg.

„În drumul nostru spre supermarket o să vă vorbesc despre prețuri. În mod oficial, acum cine știe ce mai este oficial în ziua de astăzi, salariul minim este de 26.000 de ruble. Cel mediu de 100.000. Iar cel mai mare salariu ar fi de 460.000 de ruble. Undeva la 4.600 de euro”, susține el.

Cosmin Avram a vorbit și despre salariile din Rusia, menționând că circa jumătate din populația țării câștigă mai puțin de 900 de euro.

„Salariul median este de aproximativ 90.000 de ruble. Ceea ce înseamnă că 50% din populația țării câștigă mai puțin de 90.000. Mai puțin de 900 de euro pe lună. Așa că, în mod oficial, salariul median reprezintă valoarea salarială de mijloc. A nu se confunda cu salariul mediu. În concluzie, peste 70.000.000 de oameni câștigă mai puțin de 90.000. Asta în mod oficial, pentru că în realitate oamenii câștigă mult mai puțin. Așa s-a întâmplat peste tot, în fiecare țară unde am făcut acest gen de clip m-am întâlnit cu această situație”, susține el.

În Rusia, la fel ca în România, există companii care caută să fenteze taxele: „Ca o paranteză, sunt foarte multe companii care preferă să ofere un salariu mic pe hârtie și să vină cu bonusuri sau prime. Pentru că acestea nu sunt impozitate sau mai bine zis sunt greu de monitorizat. Aceste bonusuri sau prime sunt de obicei în plic. Așa ceva făceam și noi pe vremuri în România.”

Discrepanțe uriașe între bogați și săraci

În același timp, discrepanțele sunt foarte mari, pentru că Rusia este o țară cu foarte mulți oameni bogați.

„O statistică din 2021 arată că în timp ce aproximativ 15 milioane de locuitori trăiau sub pragul sărăciei, Rusia se clasa pe locul 12 la nivel mondial în ceea ce privește numărul de persoane cu avere extrem de mare. Cei mai bogați 20% dintre ruși au contribuit cu aproximativ 47% din totalul veniturilor monetare ale populației în 2021. Acest lucru sugerează o mare disparitate în distribuția veniturilor, unde un procent relativ mic din populație deține o proporție semnificativă din veniturile totale ale țării”, adaugă el.

Potrivit datelor oficiale, din ianuarie 2024, salariul minim în Rusia a fost majorat cu 18,5%, depășind 19.200 de ruble (circa 187 de euro).

„Rusia este atât de mare încât este imposibil să discutăm despre salarii și pensii la modul general. Iar diferențele între regiuni sunt foarte, foarte mari. Pe lângă asta, trebuie să ținem cont că, în momentul în care filmez, rubla nu și-a revenit complet. Ea s-a depreciat foarte mult din cauza restricțiilor, din cauza războiului. Acum este în creștere, dar după cum ați văzut și în clipurile trecute, oamenii spuneau că nu își permit să iasă în afară cu banii câștigați aici. Aici trăiesc bine din spusele lor, dar în momentul în care vor să iasă, este ceva mai greu pentru că nu își permit să cumpere euro sau dolari”, a revenit el cu explicații.

A adăugat apoi: „Într-o piață am dat peste o doamnă din Republica Moldova care ne spunea că nu își permite să meargă acasă, să meargă în Republica Moldova cu banii pe care îi câștigă aici.”

A trecut apoi la alte informații de statistică. „Despre chirii, v-am spus ceva mai devreme. Internetul costă în jur de 10 euro pe lună. Apa, gazul, lumina nu sunt scumpe comparativ cu restul țărilor pe care le-am vizitat. Ar fi fost culmea ca în Rusia gazul să coste mult! Impozitul pe venitul personal este de 13%, ceva mai mare ca în România. În timp ce corporațiile sunt impozitate cu 20%. Și aici este ceva mai mare, pentru că în România impozitul pe venit este de 10%, în timp ce corporațiile sunt impozitate cu 16%”, mai arată el.

Ce prețuri sunt în hipermarketuri

Într-un hipermarket obișnuit, Cosmin a găsit o mulțime de branduri italiene. „Am ajuns și la hipermarket. Văd foarte multe branduri din Italia, foarte multe branduri din Europa. Poate că o să vină și un clip cu și despre brandurile care într-adevăr au plecat din Rusia. Brandurile care au ales să sancționeze Rusia și brandurile care au ales să nu o facă”.

Prețurile nu sunt deloc mari pentru rusul din clasa mijlocie, însă sunt imense pentru cei care trăiesc din salariul minim sau pensia minimă. Sunt mai ieftine ca în România, în condițiile în care salariile în Moscova și Sankt Petersburg sunt ca în România. „50 de cenți o pâine. Undeva la 88 de ruble kilogramul. Foarte multe produse de patiserie. Două cornulețe cât sunt? 50 de cenți. 46 de ruble. Mult mai ieftin față de supermarketul de lângă noi din centru. 1 euro. Nu, de fapt sunt 76 de cenți. Bagheta 33 de ruble, 40 de cenți. Cornuri, cornulețe, prăjituri. 25 de ruble, 30 de ruble bucata. 65 de ruble acestea, arată, arată bine. Nimic de zis.”

Prăjiturile și produsele de patiserie în general, sunt la fel, au prețuri decente pentru moscoviții care trăiesc din salariul mediu. „Foarte multe prăjituri chiar la intrare. Acestea sunt la rece. 138 de ruble. Câte puțin din fiecare. De arătat arată bine. 5 euro, iar acestea sunt 10 euro. Tiramisu, 449 de ruble. Și aici arată bine. Un tort tăiat sau sunt mai multe bucăți de tort unite, 3 euro. Redus de la 750 de ruble la 300 de ruble.”

La fel stau lucrurile și în cazurile mezelurilor: „Mezeluri, salamuri. Arată a parizer, costă 44 de ruble. Cremvurștii 200 de ruble, 470 de grame. Toate au consistența unui parizer. Cam așa arată în interior, nu știu câtă carne au sau din ce carne este făcută. 800 de ruble kilogramul. Șuncă de toate tipurile. 70 de cenți suta de grame. Costă de porc, pare afumată - 42 de ruble 100 de grame. Cremvurști cât cuprinde, de toate dimensiunile, de toate tipurile. Aceștia sunt în ofertă. 139- 485 de ruble kilogramul. Aici avem un kilogram, 5 euro, 20 de lei.”

Mai ieftin ca în România

Iar unele dintre acestea sunt la prețuri sensibil mai mici decât în România, uneori la mai puțin de jumătate. „Aceștia sunt ceva mai ieftini, la 3 euro, 314 de ruble kilogramul. Carne tocată, 149 de ruble kilogramul. 1,5 euro kilogramul de carne tocată. Scăriță, coastă de porc, 505 ruble kilogramul. 300 de ruble kilogramul de pulpă de porc, 15 lei. Aici avem fleică cu os, 364 de ruble kilogramul. Această bucată este de la gât. Cel puțin așa îmi traduce aplicația, 449 de ruble kilogramul. Mușchiul costă 570, între 5 și 6 euro mușchiul de porc”

Carnea de porc, în general, este la mare căutare în Rusia, iar prețurile sunt mai mici decât în România. „Carnea de porc între 1,5 euro și 6 euro kilogramul. Avem coaste ceva mai ieftine, la 4 euro, sunt mai micuțe, au ceva mai multă grăsime. Avem și mici. Bine, nu sunt mici, seamănă - 1,7 euro kilogramul. Am ajuns la carnea de vită. Aici pare mușchi, pare carne macră -600 de ruble, 8 euro kilogramul. Priviți ce avem aici, ditamai bucată. Nu vreau să trag concluzii pripite, dar nu îmi pare scump. 9 euro, 890 de ruble, aici avem mușchi. Priviți cum arată. 200 de ruble 500 de grame de carne tocată.”

Mai departe, românul a prezentat și prețurile unor produse din carne de pui sau vită. „Avem și de pui și de vită și de porc. Prețurile acolo se învârt. Două picioare de porc, 1,5 euro. Foarte multe tipuri de carne. Foarte multe tipuri de mezeluri, iar până acum prețurile nu îmi par mari. Nu vreau să mă grăbesc. Am găsit salată boeuf. Acum nu știu dacă e salată boeuf sau salată rusească, oricum seamănă.”

Mâncarea bio e mai scumpă

Legumele și fructele au și ele prețuri abordabile, mai puțin cele bio.

„Avem și sfeclă roșie - 120 de ruble. Murături, foarte multe murături. Aici pare morcov - 500 de grame de morcov murat cred 159 de ruble. 2 euro 50 această salată. Și aici cred că dacă vrei să mănânci mai sănătos, prețurile cresc.”

Printre produse a găsit și unele tipic rusești, dar și piftie sau răcituri, cum sunt cunoscute în România: „Ce ai luat? Ce aveam? Clătite cu zmeură. Cât costă? 129 de ruble. Aceasta vrea să fie un soi de răcitură - 4 euro, 429 de ruble. Un tort din răcitură. 300 de ruble kilogramul. Priviți câte tipuri de răcitură. În zona la noi se spune răcitură. Știu că în alte zone se numește piftie. Priviți-o pe aceasta sub formă de porcușor. 399 în ofertă. Varză murată, 139 de ruble 500 de grame. Castraveți murați, 182 kilogramul. Și aici avem murături. 139 de ruble 800 de grame.”

Prețurile la salate se apropie de cele din România: „Pe partea aceasta avem salată verde. 50 de cenți 125 de grame. Brocoli, conopidă, între 100 și 200 de ruble pentru 300 de grame. ”

În ce privește brânzeturile, brandurile italiene par să aibă partea leului. „Am ajuns la brânzeturi. 90 de ruble 300 de grame. 257 de ruble această bucată, are 300 de grame. Aici pare mai spre Italia, 300 de ruble 200 de grame. Și prețul se duce înspre Italia. Am găsit creveți congelați, 459 de ruble kilogramul. Priviți cât sunt de mari. Fructul dragonului, 200 de ruble, 10 lei. Dacă nu mă înșel la noi costă 20 de lei. Avem mâncare gătită, cârnați, pui - 39 de ruble 100 de grame. Sau la 28.”

Atunci când sunt luate în cantități mai mari, prețurile sunt și mai mici. „Saci cu ceapă, 17 de ruble kilogramul. Morcovi, 20 de ruble kilogramul, 20 de cenți kilogramul. Cartofi - 30-40 de ruble kilogramul. Brocoli, 249 de ruble kilogramul. Vinete, nu arată tocmai plăcut - 149 cred sau 129.”

La fructele exotice, prețurile sunt ceva mai mari: „Ananas, lumea cumpără ananas, 269 bucata. „Haideți să vedem perele -300 de ruble kilogramul. Între 100 și 140 kilogramul de mere. Aruncăm o privire și la roșii. Castraveții nu sunt ieftini, 4 euro, 400 de ruble. 200 de ruble kilogramul. Același lucru și la roșii. Avem roșii cherry la 300 de ruble kilogramul. Roșiile normale sunt puțin cam decolorate, la 330 kilogramul. Foarte multe roșii cherry în schimb - 299. Avem și semințe, semințe de dovleac, semințe de floarea soarelui.”

„Miroase foarte bine”

Peștele este la fel de consumat de ruși ca odinioară în România, iar prețurile sunt dintre cele mai diferite: „Am ajuns la pește, pește congelat - 200 de ruble kilogramul. Nu știu să vă spun ce tip de pește este acesta. Nu arată tocmai plăcut. Avem aici pește proaspăt, 700 de ruble kilogramul. Cred că este biban acesta, nu vreau să greșesc - 870. Iar dorada 750. Aici 500 de ruble, acesta este mai ieftin. Haideți să vedem somonul. 1.000 de ruble kilogramul, 10 euro și ceva. Aici avem câteva bucățele de ton la 900. 900 de ruble rondelele de somon. Dacă vreți pentru ciorbă, 129 de ruble. Am găsit și pește afumat, pește uscat. 50, 70 de ruble 100 de grame. Miroase foarte bine.”

Există însă și produse de lux la prețuri pe măsură, la fel cum există pește foarte ieftin: „90 de ruble această bucată de pește, este redusă. 200 de ruble acesta. O bucată de macrou fără cap afumat 129 de ruble, are 200 de grame. Priviți somonul, culoarea nu este ea cea mai plăcută, 2300 de ruble, 23 de euro un kilogram. Am găsit caviar. Între 17 și 28 de euro borcănelul cam așa văd. 5.400 de ruble kilogramul. Acesta este 54.000 de ruble kilogramul, nu am cum să vi-l arăt pentru că este închis frigiderul.”

Orezul și pastele sunt și ele la prețuri mici. „800 de grame de orez, 55 de ruble. Cel basmati este mai scump, 221 de ruble kilogramul. Aici avem paste. Văd că nu este nimeni în acest compartiment. Paste integrale Barilla, 110 de ruble. Penele sunt 100 de ruble.”

Băuturi alcoolice importate din toată lumea

Uleiurile au și ele prețuri diverse, iar cel mai ieftin e cel de floarea-soarelui. Explicabil dacă pornim de la ideea că Rusia este, alături de Ucraina, una dintre țările cu producții imense de floarea-soarelui. „129 de ruble litrul de ulei de floarea soarelui. Din nou 120. Cam acesta este prețul cel mai mic al uleiului. 129 de ruble litrul. Avem și mai scump, la 150 de ruble. Mai scump, mai colorat, o culoare mai intensă. Avem ulei de avocado, 1372 de ruble un litru. Ulei de măsline, 150 de ruble jumătate de litru. Ulei extravergine, 1.500 de ruble, 15 euro. 1.532 de ruble litrul.”

Băuturile alcoolice, printre care se regăsesc bere din Danemarca și vinuri franceze și italiene, sunt la prețuri apropiate. „55 de ruble o bere, bere rusească. Tuborg cu gust de mango, 60 de ruble. Nu avem bidoanele clasice de 2 litri jumătate. 1 litru jumătate, 266. Între 50 și 144, 189 cum avem aici, cam acestea sunt prețurile la bere. 500 de ruble, 800 de ruble. Avem și la 1.150. Prosecco, 1.300 de fapt. Avem și la 1.000, sticlă de 75ml. Cabernet, 350 de ruble. Cel mai ieftin de până acum este acesta la 250. Vodka, 1000 de ruble.

Două feluri de Coca Cola

Printre băuturile răcoritoare și energizate și-a făcut loc și o Coca Cola rusească, alături de cea produsă de cunoscuta companie americană. „Coca-Cola rusească. Două tipuri de Coca-Cola rusească văd. Sau sunt două etichete diferite. Cred că aceasta vrea să fie Fanta. 100 de ruble, 1,5 litri. Energizante, 145. Red Bull-ul este 95. Varianta lor de Sprite cam așa arată. 99 de ruble, 2 litri. Cafea. 250 de grame de Gold Arabica, 670 de ruble. Jacobs, 267, 268”, a adăugat el.

La final, el a admis că nu a reușit să prezinte chiar tot ce și-a propus. „Cu siguranță am omis foarte multe lucruri, dar nu e simplu să filmez tot. Este greu. Pe lângă asta suntem îmbrăcați de iarnă gros, iar aici este cald. Ne-am încălzit, am transpirat deja. Iar oamenii cumpără în cantități industriale. Noi mare lucru nu putem cumpăra pentru că la hotel avem un friger foarte micuț, nu avem unde găti.”

Concluzia sa nu putea fi decât una singură. La un salariu mediu asemnănător celui din România, prețurile în Rusia, în Moscova, sunt, de regulă, mai mici. Nu este foarte clar ce prețuri ar fi însă în supermarketurile din zonele îndepărtate ale țării, acolo unde nici măcar nu locuiesc ruși și unde foarte mulți cetățeni ruși trăiesc din salariul minim pe economie, mai puțin de 200 de euro.

Pe de altă parte, în centrul Moscovei și în cartierele de lux populate cu oameni cu salarii de mii de euro, prețurile sunt mai mari, asemănătoare celor din magazinele noastre, spune vloggerul.