Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Metoda 50/30/20 pentru economisire. În ce constă și cum funcționează

Cheltuielile inutile, emoționale și haotice aduc adesea probleme financiare. Specialiștii propun o soluție pentru optimizarea cheltuielilor recurente: metoda 50/30/20.

Doi tineri își planifică cheltuielile
Planificarea bugetului ne ferește de cheltuieli inutile. FOTO Shutterstock

Lipsa de planificare a bugetului este una dintre cauzele problemelor financiare. Cu ajutorul unei strategii simple și eficiente, putem evita blocajele și face chiar investiții, pe lângă cheltuielile uzuale, iar, în plus, vom avea asigurat și un buget pentru vacanțe.

Metoda 50/30/20 este considerată una dintre cele mai eficiente formule de planificare a bugetului personal.

În primul rând, trebuie să ne alcătuim bugetul personal lunar cu sumele care ne vin în minte, împărțite pe venituri și cheltuielile. Nu este obligatoriu ca cifrele să fie fixe de la început, ci cât mai bine aproximate, dar important este să le trecem pe toate, iar apoi să le revizuim.

Ordonăm apoi cheltuielile pe metoda 50/30/20 (50% - satisfacerii nevoilor de zi cu zi, 30%, cheltuielilor pentru satisfacerea dorinţelor și 20% din venituri le alocăm economiilor), potrivit Școlii de bani.

Cum aplicăm metoda 50/30/20

Este vorba despre trei pași simpli și anume:

  • 50% din venituri sunt alocate satisfacerii nevoilor precum: locuință, coș zilnic de cumpărături, utilități, facturi, transport, etc. În cazul în care nu ne putem încadra în procentul de 50%, este un semn că ar trebui reduse cheltuielile. Dacă venitul este suficient pentru ca jumătate din el să poată acoperi aceste cheltuieli mai mari, de aici se poate economisi.
  • 30% se alocă satisfacerii dorințelor: garderobă, ieșiri în oraș sau vacanțe. Dacă nu putem pleca într-o vacanță, este bine totuși să ne bucurăm de mici plăceri precum: un bilet de teatru sau la film, cărți, albume de muzică etc.
  • 20% din veniturile noastre trebuie orientate spre un fond de economii. Este vorba despre fondul de economii necesar rambursării datoriilor, economiilor, cheltuielilor neprevăzute şi pensiei. Procentul economisirii ar trebui să crească odată cu vârsta: de la 5% la 20 - 25 de ani la 10 - 15% în perioada cea mai activă a vieţii (30 - 50 de ani), pentru ca după această vârstă, capacitatea de economisire să depăşească 20%.

Important este ca acest procent să nu fie depăşit nici dacă există venituri mai mari.

Modelul 50/30/20 a fost popularizat în Statele Unite ale Americii de senatoarea Elizabeth Warren, și de fiica sa, Amelia Warren Tyagi, în cartea lor din 2005, "All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan". 

