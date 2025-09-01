În ce condiții pot merge elevii gratuit cu trenul și cum își pot lua biletele și abonamentele

Elevii pot circula gratuit cu trenul, pe tot parcursul anului școlar, în baza carnetului/legitimației de elev cu viza pentru anul şcolar în curs sau a adeverinţei şcolare valabilă pentru anul școlar în curs, a informat luni CFR Călători.

Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază, pe tot parcursul anului școlar, în baza carnetului/legitimației de elev cu viza pentru anul şcolar în curs sau a adeverinţei şcolare valabilă pentru anul școlar în curs, de:

bilete de călătorie gratuite în trafic intern, la toate categoriile de trenuri (R, IR, IC), clasa a 2-a, inclusiv tariful de rezervare gratuit la trenurile cu regim de rezervare;

abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii, clasa a 2-a, la toate categoriile de trenuri.

pentru călătoria la clasă superioară sau la vagoanele de dormit şi cuşetă, elevii vor achita integral diferențele tarifare și tariful de rezervare.

Perioada de valabilitate a facilităților

Facilitățile acordate pe baza vizei pentru anul școlar 2024/2025 sunt valabile până la 30 septembrie 2025, inclusiv. Excepție: elevii pentru care anul școlar 2024-2025 este an terminal nu mai beneficiază de aceste facilități începând cu 8 septembrie 2025.

Începând cu data de 01 octombrie 2025, facilitățile se acordă numai pe baza documentelor vizate pentru anul școlar 2025/2026.

Emiterea biletelor și abonamentelor

Biletele de călătorie gratuite se pot procura de la:

casele de bilete din stațiile de cale ferată cu personal propriu și agențiile de voiaj CFR Călători;

online și de la automatele de bilete CFR Călători amplasate în stații, pe baza ID-ului de elev valabil pentru anul școlar obținut după confirmarea/validarea calității de elev la casele de bilete;

personalul de tren, în baza carnetului/legitimației de elev vizat, în următoarele situații:

stația de urcare nu este deservită de case de bilete sau îmbarcarea este în afara programului caselor de bilete;

stația nu este deservită de personal CFR Călători.

Începând cu data de 01 octombrie sunt valabile numai ID-urile de elev pentru anul școlar 2025/2026.

Abonamentele lunare gratuite se pot obține de la:

casele de bilete (pe suport tip carton) din stațiile de cale ferată cu personal propriu și agențiile de voiaj CFR Călători;

online, prin aplicația descărcabilă pe telefon sub formă de cod QR cu elemente dinamice și de la automatele de bilete CFR Călători, pe baza ID-ului de elev valabil pentru anul școlar obținut după confirmarea/validarea calității de elev la casele de bilete.

Documente necesare la emiterea biletelor/abonamentelor

Pentru emiterea biletelor și abonamentelor lunare gratuite pentru elevi, este necesară prezentarea următoarelor documente:

carnetul/legitimația de elev vizată pentru anul școlar în curs, cu nume, prenume și CNP;

sau adeverința emisă de unitatea de învățământ conform modelului H.G. nr. 810/2023;

Alte tipuri/modele de adeverințe pentru emiterea biletelor/abonamentelor de călătorie elevilor, nu sunt acceptate.

Verificarea în tren

La verificarea legalităţii călătoriei în tren, elevii trebuie să prezinte următoarele:

biletul/abonamentul gratuit valabil (în original sau cod QR pentru cele digitale);

un document de identitate (CI, pașaport, permis de ședere/conducere) sau, pentru cei sub 14 ani, certificatul de naștere (original/copie);

în lipsa unui document de identitate, se poate prezenta carnetul/legitimația de elev (doar dacă include fotografia și CNP-ul).

Atenționare

Elevii care nu prezintă documentele menționate vor fi considerați fără bilet/abonament și vor fi taxați conform legislației în vigoare (se vor aplica tarife de taxare în tren, superioare celor de la casele de bilete).