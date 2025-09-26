„În alte țări se face educație rutieră și la grădiniță”. Titi Aur atrage atenția asupra pericolului ignorat al trotinetelor electrice

Titi Aur avertizează că trotinetele electrice au devenit un real pericol în trafic, în contextul în care de la începutul anului 2025 s-au înregistrat peste 1.500 de răniţi şi 7 persoane au murit în urma unor accidente în care au fost implicate astfel de mijloace de deplasare.

Trotinetele electrice sunt tot mai prezente pe străzile orașelor, iar mulți, mai ales adolescenţii, le privesc ca pe o alternativă practică și ecologică. Din păcate, însă, numărul accidentelor provocate de utilizatorii lor a crescut alarmant, mulți dintre aceștia ignorând regulile de circulație sau circulând în zone interzise.

În contextul în care bilanţul în 2025 este unul tragic, cu peste 1.500 de persoane rănite și 7 decese, Titi Aur, cunoscut specialist în conducerea defensivă, atrage atenţia, în cadrul unui interviu pentru Click! asupra faptului că problema este mult mai gravă decât pare: „Băgăm mereu sub preș numărul răniților grav”.

În Europa, copiii învață regulile din grădiniță

Potrivit lui Titi Aur, România suferă grav la capitolul educație rutieră. În timp ce alte țări încep instruirea copiilor încă din grădiniță, în România, nici măcar școala de șoferi nu pregătește cursanții pentru o conduită responsabilă în trafic.

„În foarte multe țări, există, mai ales în școli, un program de educație rutieră, prin care tinerii, aflați pe biciclete sau pe trotinete electrice, dar și cei care trec strada, să conștientizeze pericolul din trafic”, afirmă expertul, care adaugă faptul că în România nici în școala de șoferi nu se învață despre prevenție sau conducere defensivă.

„În Danemarca, se face educație rutieră și la grădiniță și în școli. Copiii sunt duși în coloană, sub îndrumarea unui profesor, și li se explică, într-un spațiu special amenajat, cum să traverseze strada, cum să circule cu bicicleta. Asta se întâmplă și în Franța, și în Elveția. Acolo, primăriile amenajează un poligon special pentru ore de educație rutieră. De aceea, la alții sunt mai puține accidente, iar noi suntem campioni la morți pe șosea”, a explicat el cum stau lucrurile în alte ţări, care pun preţ pe educaţia rutieră.

„La noi, verifică, oare, cineva?”

Pe lângă educație, și legislația este mult mai riguroasă în străinătate, viteza maximă admisă pentru trotinetele electrice fiind limitată la 25 km/h.

„În Olanda, de pildă, ești oprit de polițist, iar un tehnician specialist îți calculează viteza pe care o poate prinde trotineta. Dacă poate depăși cei 25 de km/h, ți se aruncă trotineta într-o dubă și ți se confiscă. La noi, în România, verifică, oare, cineva?”, se întreabă retoric Titi Aur.

„Băgăm mereu sub preș numărul răniților grav”

Autoritățile anunță frecvent scăderi ale accidentelor rutiere, însă Titi Aur consideră că aceste cifre sunt înșelătoare. Nu e vorba de o îmbunătățire a comportamentului rutier, ci pur și simplu de faptul că iarna mai puțini oameni folosesc trotinetele.

„Prin conferințe, ne tot păcălim că la sfârșitul anului se înregistrează scăderea numărului de accidente în trafic. Normal că scade, cine se mai urcă pe trotinetă electrică iarna?”, explică el, considerând că astfel „se bagă sub preş”, adică se minimalizează numărul răniţilor grav în astfel de accidente.

Mai mult, spune specialistul, scăderea numărului de decese nu se datorează unei conduite mai prudente, ci avansului tehnologic.

„Numărul morților a mai scăzut nu că șoferul conduce mai bine, mai atent, ci pentru că mașinile sunt mult mai dotate, te protejează în caz de accident. Plus că a progresat sistemul de intervenție. Dacă acum 20-30 de ani venea Salvarea după trei ore, acum vine în câteva minute, există telefoane mobile, ca să anunți, sunt medici, paramedici, elicoptere”, a explicat Titi Aur.

Reguli mai stricte şi în România

După bilanțul negru al anului 2025, autoritățile române au anunțat începerea discuțiilor pentru modificarea legislației privind trotinetele electrice. Astfel, ministrul Lucian Bode a declarat că vor fi introduse reguli mai clare și mai stricte, care prevăd limitarea vitezei la 25 km/h, motor de maximum 2 kW, obligativitatea purtării căștii de protecție și introducerea unei asigurări de răspundere civilă pentru daunele produse terților. De asemenea, se dorește creșterea vârstei minime pentru utilizatori de la 14 la 16 ani.