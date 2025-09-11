search
Joi, 11 Septembrie 2025
Un bărbat a ajuns în comă la spital, după ce a căzut cu o trotinetă electrică. Titi Aur: „În lumea civilizată e pericol public"

Un bărbat în vârstă de 58 de ani a ajuns în comă la Spitalul Municipal din Mediaş, după ce a căzut de pe trotineta electrică, fără să poarte cască de protecţie pe cap. 

Accident cu trotineta electrică FOTO: Arhivă, Adevărul
Accident cu trotineta electrică FOTO: Arhivă, Adevărul

Din primele cercetări efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada Stăvilarului din municipiul Mediaş, un localnic în vârstă de 58 de ani, s-a dezechilibrat şi a căzut pe carosabil.

„În urma autoaccidentului, bărbatul a suferit vătămări corporale grave, fiind transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. În cauză, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Mediaş efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs autoaccidentul şi luarea măsurilor legale în consecinţă”, a transmis purtătorul de cuvânt a Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, Isabela Brad, pentru Agerpres.

Potrivit sursei citate, la faţa locului au intervenit două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Sibiu, unul cu medic şi unul de tip B.

„Echipajele medicale au găsit bărbatul în stare de inconştienţă, în comă. Acesta a fost intubat şi transportat la CPU Mediaş, prezentând un traumatism cranian grav”, a mai precizat ISU Sibiu.

Este al doilea caz de comă cauzată de căderea de pe o trotinetă electrică în numai o săptămână. 

Un copil de 13 ani se află de şapte zile, în comă, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, după ce a căzut de pe trotineta electrică. Băiatul a fost operat, însă în continuare starea lui este gravă. 

Titi Aur, semnal de alarmă despre o noua categorie de teribiliști în trafic

În urmă cu câteva zile, expertul în conducere defensivă Titi Aur a cerut adoptarea urgentă a unor măsuri care să prevină aceste accidente.

„La noi, siguranţa rutieră nu există. Neexistând pe lista celor care ne conduc, circulaţia se derulează într-o junglă. Mai mult, a apărut trotineta electrică, care, odată cu telefonul mobil, cele două evoluţii tehnice extraordinare nu fac decât să aducă mai multe cauze din care avem accidente cu morţi şi răniţi grav. Telefonul mobil prin distragerile la care ne supune, fiind tentaţi să îl folosim, iar trotineta electrică prin faptul că este aproape nereglementată. În România, se prevede că trebuie să ai 14 ani şi să mergi pe carosabil. Punct. Altceva nu se prevede”, a declarat Titi Aur. 

Specialistul susține că în România nu există o metodă de control în privința teribiliștilor care conduc trotinete electrice, cu viteză extrem de mare. Trotineta electrică trebuie să meargă cu 25km/h, dar cam toate merg cu 50 km/h.

Societate

