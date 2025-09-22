Sindicatul Europol solicită stații mobile pentru măsurarea vitezei trotinetelor electrice. Sindicaliștii: „Siguranţa rutieră nu e opţională”

Sindicatul Europol atrage atenția că siguranța rutieră nu este opțională și solicită autorităților dotarea polițiștilor cu stații mobile pentru măsurarea vitezei trotinetelor electrice, după ce mai mulți adolescenți au fost răniți sau și-au pierdut viața în accidente în acest an.

„Siguranța rutieră nu e opțională! În timp ce în România apar zilnic incidente tragice cu implicarea trotinetelor sau altor vehicule electrice, în multe țări europene autoritățile au achiziționat deja stații mobile de măsurare a vitezei acestor mijloace de transport”, au transmis luni sindicaliștii Europol.

Aceștia subliniază că, în alte state, polițiștii pot verifica în timp real dacă trotinetele sau bicicletele electrice au fost modificate pentru a depăși viteza maximă legală. În România, aceste verificări sunt posibile doar prin R.A.R., printr-o procedură birocratică și anevoioasă, punând vieți în pericol.

„Este timpul să înțelegem că tehnologia ne poate ajuta să salvăm vieți. România are nevoie de măsuri rapide și eficiente pentru protejarea tuturor participanților la trafic”, au adăugat sindicaliștii.

Majoritatea accidentelor cu trotinete electrice s-au sfârșit tragic în acest an. Mai mulți adolescenți și-au pierdut viața sau au fost răniți. În Piatra Neamț, autoritățile au interzis circulația trotinetelor electrice închiriate după ce un adolescent de 15 ani și-a pierdut viața într-un accident. Alte șapte persoane au fost rănite în acest an în Piatra Neamț în accidente cu trotinete electrice de închiriat.