Video Imagini spectaculoase la Miercurea Ciuc: mii de credincioși, aliniați la sfințirea bucatelor de Paște

Mii de oameni s-au adunat duminică, de Paște, în centrul orașului Miercurea Ciuc, unde au participat la tradiționala sfințire a bucatelor. Imaginile impresionante cu credincioșii aliniați perfect au devenit rapid virale.

Mii de oameni s-au adunat duminică, de Paște, în centrul orașului Miercurea Ciuc FOTO: Teutsch Tamás/ Facebook Kelemen Hunor

Ceremonia de la Miercurea Ciuc a adus laolaltă o mulțime impresionantă de credincioși, care au venit cu coșurile pregătite pentru binecuvântare. Fotografiile surprinse la eveniment au fost publicate pe Facebook de liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Acesta a explicat că obiceiul sfințirii bucatelor datează încă din secolul al VII-lea, când credincioșii obișnuiau să binecuvânteze primele mese de după Postul Mare, având convingerea că binecuvântarea se răsfrânge asupra întregii familii, a casei și a comunității.

O tradiție care a supraviețuit comunismului

Potrivit lui Kelemen Hunor, nici perioada comunistă nu a reușit să distrugă acest obicei: „Tradiția nu s-a întrerupt, demonstrându-și astfel adevărata putere. Când a fost din nou posibil, s-a întors în inima orașului, în piața principală”.

Liderul UDMR a subliniat că tradiția sfințirii bucatelor în aer liber s-a extins în timp în mai multe orașe din Transilvania. „La Cluj-Napoca, în fața Bisericii Sfântul Mihail, la Oradea, în fața catedralei, la Sfântu Gheorghe, în piața principală, și în alte localități se adună credincioșii. De parcă am spune același lucru peste tot: sărbătoarea este completă doar dacă suntem împreună”.

La finalul mesajului său, Kelemen Hunor le-a transmis tuturor credincioșilor urări de Sărbători pascale binecuvântate.