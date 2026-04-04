Cum va ajunge Lumina Sfântă în România anul acesta: anunțul trimisului Patriarhiei la Ierusalim, în plin război

Trimisul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, Ioan Meiu, a transmis de la Ierusalim cum este sărbătorit Paștele catolic în plin conflict și a dezvăluit cum va putea fi adusă Lumina în țara noastră, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu ar putea îngreuna acest lucru.

„De aici, de la Ierusalim, ne pregătim pentru sărbătoarea Învierii Domnului. Chiar și așa, în condițiile acestea speciale de alertă și de război, alerta este ridicată în Israel la maximum, adică 9 din 9. Sirene avem în continuare și la Ierusalim și în alte orașe din Israel. Din fericire, majoritatea rachetelor sunt interceptate. Au mai căzut anumite părți din rachetele interceptate, rămășițe ale acestora, dar nerănind pe nimeni, din fericire, doar au produs niște pagube materiale minore. Despre Săptămâna Mare, slujbele se vor oficia în mod deosebit anul acesta, asemănător fiind cu perioada pandemiei, când la Sfântul Mormânt au intrat doar delegațiile oficiale, însoțite de ierarhi și preoți”, a declarat Ioan Meiu pentru Antena 3.

Cum va ajunge Lumina în țara noastră

„Despre această ceremonie vă putem spune că, datorită insistențelor ambasadelor: Ambasada României și Ambasada Rusiei de aici, de la Ierusalim, din Țara Sfântă, precum și din Tel Aviv, Ministerul Afacerilor Externe israelian a deschis un culoar special și a dat undă verde acestor avioane speciale, care vor zbura în Sâmbăta Mare către țările ortodoxe.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Teofil al III-lea al Ierusalimului, precum și cu ajutorul ambasadei noastre de aici, din Țara Sfântă, și cu această undă verde primită din partea Ministerului de Externe israelian, am pregătit și noi anul acesta, chiar dacă mult mai greu decât în alți ani, aducerea Sfintei Lumini în România.

Prin acest culoar special, se va zbura în Sâmbăta Mare de pe Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. Ne dorim să nu escaladeze tensiunile și să ne vedem cu bine pe Aeroportul Otopeni, sâmbătă seara, cu această mare binecuvântare a Ierusalimului și a Mormântului Domnului”, a mai spus el.

El a dezvăluit, totodată, că anul acest nu vor exista procesiuni nici de Florii, nici celebra procesiune a spălării picioarelor din Joia Mare și nici Drumul Crucii din Vinerea Mare, prin parcurgerea cetății vechi a Ierusalimului către Golgota.

„Deci aceste procesiuni nu vor fi anul acesta. În schimb, slujbele se vor ține în mod normal și regulat în Mormântul Domnului. Toate deniile și slujbele speciale se vor ține și vor sluji episcopii și clerul ortodox la Sfântul Mormânt. Doar aceștia vor avea permisiunea de a intra în Mormântul Domnului și în Golgota și în celelalte locuri sfinte. Creștinii care sunt în zonă, fie ei români, greci, ruși, palestinieni, nu vor avea acces la niciuna din slujbele acestea la Mormântul Domnului și nici la ceremonia de aprindere a Sfintei Lumini din Sâmbăta Mare”, a mai precizat acesta.