Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri

Cum va ajunge Lumina Sfântă în România anul acesta: anunțul trimisului Patriarhiei la Ierusalim, în plin război

Trimisul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, Ioan Meiu, a transmis de la Ierusalim cum este sărbătorit Paștele catolic în plin conflict și a dezvăluit cum va putea fi adusă Lumina în țara noastră, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu ar putea îngreuna acest lucru.

FOTO Arhivă

„De aici, de la Ierusalim, ne pregătim pentru sărbătoarea Învierii Domnului. Chiar și așa, în condițiile acestea speciale de alertă și de război, alerta este ridicată în Israel la maximum, adică 9 din 9. Sirene avem în continuare și la Ierusalim și în alte orașe din Israel. Din fericire, majoritatea rachetelor sunt interceptate. Au mai căzut anumite părți din rachetele interceptate, rămășițe ale acestora, dar nerănind pe nimeni, din fericire, doar au produs niște pagube materiale minore. Despre Săptămâna Mare, slujbele se vor oficia în mod deosebit anul acesta, asemănător fiind cu perioada pandemiei, când la Sfântul Mormânt au intrat doar delegațiile oficiale, însoțite de ierarhi și preoți”, a declarat Ioan Meiu pentru Antena 3.

Cum va ajunge Lumina în țara noastră

„Despre această ceremonie vă putem spune că, datorită insistențelor ambasadelor: Ambasada României și Ambasada Rusiei de aici, de la Ierusalim, din Țara Sfântă, precum și din Tel Aviv, Ministerul Afacerilor Externe israelian a deschis un culoar special și a dat undă verde acestor avioane speciale, care vor zbura în Sâmbăta Mare către țările ortodoxe.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Teofil al III-lea al Ierusalimului, precum și cu ajutorul ambasadei noastre de aici, din Țara Sfântă, și cu această undă verde primită din partea Ministerului de Externe israelian, am pregătit și noi anul acesta, chiar dacă mult mai greu decât în alți ani, aducerea Sfintei Lumini în România.

Prin acest culoar special, se va zbura în Sâmbăta Mare de pe Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. Ne dorim să nu escaladeze tensiunile și să ne vedem cu bine pe Aeroportul Otopeni, sâmbătă seara, cu această mare binecuvântare a Ierusalimului și a Mormântului Domnului”, a mai spus el.

El a dezvăluit, totodată, că anul acest nu vor exista procesiuni nici de Florii, nici celebra procesiune a spălării picioarelor din Joia Mare și nici Drumul Crucii din Vinerea Mare, prin parcurgerea cetății vechi a Ierusalimului către Golgota.

„Deci aceste procesiuni nu vor fi anul acesta. În schimb, slujbele se vor ține în mod normal și regulat în Mormântul Domnului. Toate deniile și slujbele speciale se vor ține și vor sluji episcopii și clerul ortodox la Sfântul Mormânt. Doar aceștia vor avea permisiunea de a intra în Mormântul Domnului și în Golgota și în celelalte locuri sfinte. Creștinii care sunt în zonă, fie ei români, greci, ruși, palestinieni, nu vor avea acces la niciuna din slujbele acestea la Mormântul Domnului și nici la ceremonia de aprindere a Sfintei Lumini din Sâmbăta Mare”, a mai precizat acesta.

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
De la ce vârstă a avut telefon Gigi Becali! Dezvăluiri despre copilăria din Pipera: „Mama ne spăla cu apa de la ploaie!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
De ce se numește Săptămâna Patimilor. Ce s-a întâmplat în fiecare zi până la Înviere
playtech.ro
image
Culisele transferului lui Ciprian Marica la Șahtior Doneţk! „Ahmetov ne-a organizat Miss Ucraina la hotel! Eu le-am spus că vreau numărul 2 și numărul 3.”
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Anunț devastator despre starea lui Mircea Lucescu. Fiu lui, Răzvan Lucescu, a venit urgent în țară
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
Kate, William, George, Charlotte, Louis, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Varianta finală și unită! Kate și William au preluat ”conducerea” familiei regale la slujba de Paște
okmagazine.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!