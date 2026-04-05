search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mesaje de Florii transmise de liderii politici. „Ne amintim de însemnătatea iertării, a sacrificiului și a devotamentului pentru ceilalți”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Mai mulți lideri politici români au transmis mesaje de felicitare și urări de bine românilor, în Ziua de Florii și de Paștele catolic, evidențiind valori precum bucuria, solidaritatea și pacea.

Procesiune de Florii FOTO Mediafax
Președintele Nicușor Dan a adresat un mesaj amplu celor care celebrează Învierea: „Tuturor credincioșilor care celebrează Învierea, le doresc ca aceste zile de sfântă sărbătoare să fie un prilej de bucurie alături de cei dragi, de speranță și liniște sufletească. Cristos a înviat! Este mesajul esențial care ne reconfirmă încrederea în puterea vieții asupra morții, a adevărului asupra minciunii, a luminii asupra întunericului.

Învierea ne reconectează la valorile profunde ale umanității – compasiunea, responsabilitatea pentru semeni și solidaritatea. Acestea sunt valorile pe care ne dorim să construim în continuare o societate liberă, în care conviețuim cu toții în pace.

Pentru cei care celebrează astăzi Duminica Floriilor, Intrarea Domnului în Ierusalim vestește Paștele și ne amintește, simbolic, de însemnătatea iertării și a echilibrului, a sacrificiului și a devotamentului pentru ceilalți. La mulţi ani celor care îşi sărbătoresc ziua onomastică de Florii!”

Mesaj de Florii transmis de președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan FOTO Mediafax
Bolojan: „Sănătate și bucurii alături de cei dragi”

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, premierul Ilie Bolojan le-a urat tuturor celor care își celebrează numele în ziua de Florii multă sănătate și momente frumoase alături de familie. „Cu ocazia sărbătorii Floriilor, transmit tuturor românilor care își serbează onomastica sănătate și bucurii alături de cei dragi. La mulți ani!”, a transmis acesta.

Dominic Fritz: „Sărbători fericite tuturor!”

Dominic Fritz, președintele USR a transmis un mesaj multicultural, tradus integral în română: „Ce inspirație încurajatoare e Timișoara în aceste vremuri măcinate de ură și înverșunare. Sărbătorim împreună Paștele Catolic, Floriile Ortodoxe și Pesahul, în marea familie timișoreană multiculturală. Sărbători fericite tuturor! Duminică de Florii fericită și La mulți ani celor care sărbătoresc onomastica.”

Kelemen Hunor: „Tradițiile au o putere aparte”

Liderul UDMR Kelemen Hunor a postat un mesaj în limba maghiară despre tradițiile pascale și forța lor: „Tradițiile au o putere aparte. Această putere se arată cu adevărat atunci când cineva încearcă să le șteargă. Sfințirea mâncărurilor are rădăcini încă din secolul al VII-lea. Credincioșii binecuvântau primele alimente festive după Postul Mare, crezând că binecuvântarea se extinde asupra întregii familii, a casei și a comunității. La Miercurea Ciuc s-a păstrat această frumoasă tradiție până când dictatura comunistă a încercat să o anuleze. Pentru o vreme, sfințirea alimentelor se ținea pe stradă, lângă biserică, apoi a fost mutată în bisericile mici sau cimitire. Dar nu au putut să o elimine. Tradiția nu s-a rupt și astfel și-a arătat adevărata putere. Când a fost din nou posibil, s-a întors în centrul orașului, pe piața principală. Și ceea ce e poate cel mai frumos: tradiția sfințirii alimentelor în aer liber s-a răspândit în toată Transilvania. La Cluj-Napoca, în fața Bisericii Sf. Mihail, la Oradea în fața catedralei, la Sfântu Gheorghe în piața centrală și în alte localități, credincioșii se adună. Este ca și cum am spune peste tot același lucru: sărbătoarea e completă atunci când suntem împreună. Puterea tradiției se vede. Și se vede că românii o redescoperă an de an. Sărbători Pascale binecuvântate!”

Și reprezentanții AUR au transmis urări: „La mulți ani tuturor celor care poartă nume de flori! Duminică binecuvântată alături de familie și cei dragi”.

De asemenea, PSD a transmis mesajul: „Florii Binecuvântate! Ziua de Florii să vă aducă în suflet iubire și pace!”

Mesaj și din partea fostului președinte

La rândul său, fostul președinte Klaus Iohannis a participat sâmbătă seara la slujba de Înviere, organizată la Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime”, unde a fost însoțit de soția sa, Carmen Iohannis.

Cei doi s-au oprit pentru scurt timp pentru a transmite un mesaj celor prezenți. „Vă doresc Sărbători Pascale liniștite!”, a spus fostul șef al statului, în timp ce soția sa a completat urările cu un simplu „La mulți ani”.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
image
OK! Magazine

image
Click! Pentru femei

image
Click! Sănătate

image
