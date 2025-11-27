O înregistrare rară din 1931, aflată în arhiva Associated Press, o arată pe Regina Maria pozând pentru fiica sa preferată, Principesa Ileana, în timp ce aceasta îi sculpta portretul. Filmarea, realizată de o casă de producție engleză, dezvăluie nu doar talentul artistic al Ilenei, ci și legătura strânsă dintre ele, un document cu atât mai valoros cu cât România marchează „Ziua Reginei Maria“ și 150 de ani de la nașterea suveranei.

Sursa video: Facebook/ Regatul României

Principesa Ileana a fost considerată cel mai frumos și mai iubit copil al Reginei Maria. Fiica cea mică a cuplului regal, Ileana se bucura de o afecțiune aparte din partea mamei sale. De-a lungul timpului, au circulat zvonuri potrivit cărora tatăl biologic al Ilenei ar fi fost Barbu Știrbei, însă Regele Ferdinand a recunoscut întotdeauna paternitatea. La Curte, Ileana a crescut alături de cei patru frați mai mari - Carol, Elisabeta, Maria și Nicolae și de fratele ei mai mic, Mircea, despre care s-a spus același lucru. Din păcate, Prințul Mircea a murit la doar patru ani, răpus de febră tifoidă.

Până la vârsta de cinci ani, Ileana a trăit privilegiile vieții la palat. Intrarea României în Primul Război Mondial a schimbat însă destinul familiei, obligând-o să se refugieze la Iași, alături de guvern și parlament. Acolo și-a continuat educația sub îndrumarea tutorilor, a personalului de la Curte și a părinților. De la Regina Maria a învățat engleza și franceza, iar de la Regele Ferdinand - germana.

Copil curajos, alături de mamă pe frontul durerii

Deși era doar un copil, la Iași, Principesa Ileana își însoțea adesea mama în vizitele din spitale, unde Regina Maria îi îmbărbăta pe răniți. Curajul și empatia i-au marcat întreaga viață.

Fire energică și pasionată de aventură, Ileana iubea sportul și navigația. A obținut brevetul de căpitan pentru barca sa cu vele, „Isprava“, devenind singura femeie din România cu o astfel de competență.

Educația din Marea Britanie, la Colegiul din Heathfield-Ascot, i-a cultivat și talentul pentru arte. A studiat sculptura cu Ion Jalea și pictura cu Jean Al. Steriadi, participând ulterior la două expoziții în București.

Filmarea prețioasă: Regina Maria, model pentru fiica sa

Din perioada în care Principesa Ileana se dedica artei provine și înregistrarea video din 1931. Filmul o surprinde pe Regina Maria pozând pentru o statuie-portret realizată de fiica ei. În imagini apare și soțul Ilenei, Arhiducele Anton al Austriei, căruia ea îi cere părerea. Dialogul dintre ei se poartă în limba engleză, limba maternă a Reginei Maria.

Înregistrarea, păstrată în arhiva Associated Press, este o mărturie rară a relației afectuoase dintre cele două și a talentului artistic al Principesei Ileana.

Aceste imagini capătă o încărcătură emoțională specială în contextul în care România se pregătește să celebreze „Ziua Reginei Maria“, pe 29 noiembrie, recent decretată oficial. Tot în acest an se împlinesc 150 de ani de la nașterea suveranei, iar secvențele în care o vedem și o auzim vorbind reprezintă o legătură vie cu trecutul monarhiei române.