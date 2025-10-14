search
15 octombrie, ziua în care Regele Ferdinand I și Regina Maria au fost încoronați la Alba Iulia

La 15 octombrie 1922, Regele Ferdinand I și Regina Maria au fost încoronați la Alba Iulia, marcând astfel simbolic recunoașterea României Mari după Marea Unire.

Regele Ferdinand I și Regina Maria au fost încoronați la Alba Iulia FOTO Arhivă
Regele Ferdinand I și Regina Maria au fost încoronați la Alba Iulia FOTO Arhivă

1815 – Exilul lui Napoleon la Sfânta Elena

După înfrângerea de la Waterloo din iunie 1815, Napoleon Bonaparte a fost capturat de britanici. Pentru a preveni orice tentativă de revenire la putere, autoritățile l-au trimis în insula izolată Sfânta Elena, aflată în Oceanul Atlantic de Sud, la peste 1.800 km de coastele Africii.

A sosit acolo pe 15 octombrie 1815 și a rămas sub supraveghere constantă până la moartea sa, în 1821. Condițiile au fost strict controlate de administrația britanică, iar contactul cu exteriorul era limitat.

1893 – Nașterea lui Carol al II-lea

Carol al II-lea s-a născut la 15 octombrie 1893, fiind fiul regelui Ferdinand I și al reginei Maria a României. A devenit rege în 1930, după ce renunțase anterior la drepturile succesorale din cauza relației cu Elena Lupescu și absentei din țară.

Domnia lui (1930–1940) a fost marcată de instaurarea unui regim autoritar în 1938 și limitarea puterii partidelor politice. A abdicat în 1940 în favoarea fiului său, Mihai I, și a murit în exil în 1953.

1917 – Execuția lui Mata Hari

Margaretha Geertruida Zelle, cunoscută ca Mata Hari, a fost dansatoare originară din Țările de Jos și a trăit o perioadă în Franța. În timpul Primului Război Mondial a fost acuzată de spionaj în favoarea Germaniei.

La 15 octombrie 1917, autoritățile franceze au condamnat-o la moarte și a fost executată prin împușcare la Vincennes. Documentele desecretizate ulterior au menținut suspiciunile de activitate dublă, dar implicarea ei reală rămâne disputată.

1922 – Încoronarea lui Ferdinand I și a Reginei Maria

Ceremonia de încoronare a avut loc la Alba Iulia la 15 octombrie 1922, după recunoașterea internațională a Marii Uniri din 1918. Ferdinand I a devenit oficial „Rege al tuturor românilor”.

Evenimentul a fost organizat într-o catedrală special construită pentru ocazie. Regina Maria a fost încoronată alături de el, rolul ei diplomatic în recunoașterea României Mari fiind deja cunoscut.

2011 – Protestele globale din 15 octombrie

La 15 octombrie 2011 au avut loc manifestații în 951 de orașe din 82 de țări. Mișcarea a fost inițiată de platforma spaniolă „¡Democracia Real Ya!” și amplificată de rețele sociale și grupuri civice.

Protestele au vizat în principal creșterea inegalității economice, influența corporațiilor asupra politicii și austeritatea post-criză. Mișcarea a fost corelată cu Occupy Wall Street și Indignados din Spania.

2019 – Moartea Tamarei Buciuceanu-Botez

Tamara Buciuceanu-Botez s-a născut în 1929 și a fost una dintre cele mai cunoscute actrițe române de teatru și film. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București.

A jucat pe scene importante, inclusiv Teatrul Național și Teatrul Bulandra, și în filme românești notabile precum „Liceenii”. A murit pe 15 octombrie 2019, la vârsta de 90 de ani.

