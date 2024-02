Icoana Maicii Domnului „Înjunghiata“. Originea acestei imagini unice a Fecioarei Maria rănite, cu pruncul în brațe

Icoana Maicii Domnului „Înjunghiata” este o frescă pictată în secolul al XIV-lea. Biserica are o poveste despre această icoană, cu o reprezentare unică, asupra căreia a ridicat mâna un călugăr.

Icoana Maicii Domnului „Înjunghiată” este una dintre icoanele făcătoare de minuni ale Născătoarei de Dumnezeu păstrate în Mănăstirea Vatoped, din Sfântul Munte Athos.

Icoana poartă denumirea de „Înjunghiata” din cauza unei întâmplări, relatate de Doxologia. ro. Într-o mănăstire trăia cândva un călugăr diacon. Acest călugăr ajungea la trapeza întotdeauna după terminarea mesei. Odată, părinții care strângeau masă s-au maniat pe faptul că a întârziat iarăși și nu i-au dat nimic de mâncare.

„Un ierodiacon ce avea ascultarea de ecleziarh, din cauza îndatoririlor sale, ajungea cu întârziere în trapeză. Odată, a ajuns după terminarea mesei, iar bucătarul a refuzat să îi mai dea de mâncare, amintindu-i că ar fi trebuit să vină la timp dacă dorește să mănânce. Cu sufletul plin de revoltă pentru cele petrecute, diaconul a plecat mâniat în biserică şi, oprindu-se în fața icoanei Maicii Domnului, nu se gândi să o roage să îl ajute, ci i-a spus: < De câtă vreme îţi slujesc? Am trudit, însă nu am cum arăta aceasta. Nu te îngrijeşti dacă am sau nu să mănânc? >, scrie Doxologia.ro.

Într-un moment de furie, călugărul a lovit chipul Maicii Domnului cu un cuțit în obraz. Din rană a izvorât sânge, iar chipul Maicii Domnului a devenit palid. După această întâmplare, călugărul și-a petrecut restul vieții într-o strană din partea opusă icoanei.

„Înfricoşat, călugărul a orbit şi a căzut în faţa icoanei, cu totul părăsit de simţuri, precum Cain, ucigaşul din vechime. El a rămas în starea aceasta vreme de trei ani. Apoi, datorită rugăciunilor stăruitoare ale stareţului şi ale călugărilor, Maica Domnului i s-a arătat stareţului şi i-a spus că diaconul este vindecat. Revenindu-și, diaconul s-a căit pentru fapta sa. Aşezându-se în faţa icoanei, a petrecut restul vieţii sale în pocăință”, spune legenda.

La trei ani după adormirea călugărului, atunci când a fost dezgropat, mâna lui cea dreaptă a fost găsită întreagă. Această mâna se păstrează și în zilele noastre, neputrezită, lângă icoana Maicii Domnului.

Începând de vineri, 9 februarie 2024, ora 17.00, până duminică, 11 februarie, ora 18.00, credincioșii din Arhiepiscopia Tomisului vor putea cinsti icoana Maica Domnului „Înjunghiata“, ce va fi adusă de la Mănăstirea Piatra Tăieturii, din Panaci, județul Suceava. Icoana este prăznuită la 21 ianuarie.