Putin, deschis la o întâlnire cu Donald Trump găzduită de Viktor Orban. Premierul ungar, vizită rară la Moscova

Președintele rus Vladimir Putin l-a primit vineri la Moscova pe premierul Ungariei, Viktor Orban, care a efectuat una dintre rarele vizite ale unui lider dintr-o țară membră UE și NATO în Rusia, relatează Reuters. Întâlnirea a avut loc în contextul eforturilor diplomatice privind conflictul din Ucraina și al dependenței puternice a Ungariei de energia rusească.

Putin i-a transmis lui Orban că este în continuare deschis ideii ca Budapesta să găzduiască o întâlnire între el și președintele american Donald Trump, după ce un astfel de summit fusese planificat pentru octombrie, dar a fost anulat de liderul american, care a declarat că nu vrea „o pierdere de timp” fără garanții privind rezultatele.

Viktor Orban, aflat la a 14-a întrevedere cu liderul de la Kremlin, și-a menținut relațiile strânse cu Rusia în ciuda invaziei din Ucraina, care a provocat 19 runde de sancțiuni europene. Premierul ungar se opune ajutorului militar occidental pentru Kiev și a spus că vizita la Moscova are ca scop discuții detaliate despre aprovizionarea cu petrol și gaze, esențiale pentru securitatea energetică a Ungariei.

În paralel, trimisul lui Donald Trump, Steve Witkoff, urmează să ajungă săptămâna viitoare la Moscova pentru discuții cu Putin, într-un nou efort de mediere. „Sperăm foarte mult că propunerile de pace aflate pe masă vor duce la un armistiţiu şi la pace”, a declarat Orban. El a precizat și pe Facebook că se află la Moscova pentru a se asigura că Ungaria va avea energie suficientă pentru această iarnă și pentru anul viitor.

Statele Unite i-au acordat recent Ungariei o derogare de la sancțiuni pentru a putea utiliza petrol și gaze rusești, după ce Orban a cerut amânări în urma unei întâlniri prietenoase cu Trump la Washington. Totodată, Budapesta a semnat un acord cu SUA privind cooperarea în domeniul energiei nucleare, pentru a cumpăra combustibil și tehnologie de stocare pentru centrala Paks I – construită de Rusia. Între timp, proiectul de extindere Paks II, realizat de Rosatom, rămâne în întârziere.

Potrivit Ministerului ungar de Externe, Ungaria a importat anul acesta 8,5 milioane de tone de țiței și peste 7 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Rusia. Putin a apreciat poziția Ungariei față de războiul din Ucraina ca fiind „echilibrată” și a precizat că, deși schimburile comerciale bilaterale au scăzut cu 23% anul trecut din cauza „restricțiilor externe”, ele au crescut cu 7% în 2025.