Video Județele aflate sub Cod portocaliu de ninsoare și vânt puternic: strat de zăpadă de 35 cm, rafale de peste 100 km/h și vizibilitate redusă în zonele montane

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă dimineața coduri galben și portocaliu pentru ninsoare și vânt puternic în mai multe județe montane, unde stratul de zăpadă și rafalele de peste 100 km/h au făcut ca traficul să fie dificil.

În județele Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița, la altitudini de peste 1.800 de metri, ninsoarea va fi însoțită de vânt cu rafale de 85–120 km/h, vizibilitatea scăzând sub 50 de metri, ceea ce face ca deplasările să fie extrem de dificile, în special pe drumurile montane.

Stratul de zăpadă depus va fi local semnificativ, iar viscolul va crea condiții deosebit de periculoase pentru circulație și pentru activitățile în aer liber.

Meteorologii ANM atrag atenția că fenomenele pot evolua rapid, avertizările nowcasting fiind emise pentru perioade scurte, de maximum șase ore, tocmai pentru a preveni incidentele generate de condițiile severe.

De asemenea, ANM a emis cod galben pentru județele Maramureș, Bistrița-Năsăud și Cluj, unde, la altitudini de peste 1.800 de metri, ninsoarea va fi însoțită de vânt cu rafale de 70–90 km/h, vizibilitatea scăzând sub 100 de metri.

În aceste zone, circulația poate fi, de asemenea, dificilă, dar riscul este considerat mai redus decât în zonele vizate de cod portocaliu.

Strat de zăpadă de peste 35 de cm

Vremea de iarnă s-a făcut simțită și în alte zone montane, inclusiv în Caraș-Severin și Gorj, unde ninsorile au creat probleme în trafic. Pe DN 67C, circulația a fost oprită din cauza nămeților, iar stratul de zăpadă căzut noaptea trecută a depășit 35 de centimetri.

Oficialii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova au transmis că „în zona montană a județului Gorj a nins însemnat cantitativ și vântul a viscolit zăpada proaspăt depusă. S-a acţionat toată noaptea pentru menținerea carosabilului deschis circulației rutiere. Pe partea carosabilă se înregistrează strat de 1-2 cm între Novaci și Rânca, din zona km 22 până la km 34+800.”

Autoritățile rutieră recomandă: „Nu vă deplasați pe sectoarele de drum unde se înregistrează ninsori cu autovehicule neechipate corespunzător pentru iarnă! La această oră ninge mărunt și vântul suflă moderat.”

În restul țării, cerul va fi mai mult noros, cu ploi și intensificări ale vântului, iar la munte precipitațiile vor fi mixte, posibil cu depunere de zăpadă la altitudini mari.

Temperaturile maxime vor fi mai ridicate decât normalul perioadei în nord-vest, nord și nord-est, iar în restul regiunilor se vor încadra în valori apropiate de media climatologică pentru sfârșitul lunii martie.

Cum se circulă în țară

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră (07:00), nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice.

La nivel național, circulația rutieră se desfășoară în general în condiții de ploaie, carosabilul fiind preponderent umed, cu valori de trafic reduse pentru acest moment.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile: A 1 București - Pitești, A 2 București - Constanța, A 3 București - Ploiești, A 4 Ovidiu - Agigea, A 7 Ploiești - Adjud, precum și DN 1 Ploiești - Brașov, respectiv DN 7 Pitești - Sibiu, traficul se desfășoară de asemenea pe un carosabil ud, cu precipitații sub formă de ploaie, fluent, fără probleme de aglomerație.

„Pentru evitarea accidentelor rutiere în aceste condiții de ploaie, recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată situației meteorologice, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, să evite depășirile riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să circule cu atenție sporită, adoptând o conduită vigilentă pe toată durata deplasării!”, a transmis Poliția Română.