Iarnă în Bucegi, la sfârșit de martie. Condiții extreme pe Vârful Omu: viscol, troiene și vizibilitate aproape zero

La peste 2.500 de metri altitudine, iarna pare departe de a se încheia. Imaginile surprinse vineri, 27 martie, la Stația Meteorologică de pe Vârful Omu și publicate pe pagina de Facebook „Hello, Bușteni” arată un tablou hibernal în toată regula, în ciuda faptului că ne aflăm la final de martie.

În înregistrarea video se vede că zăpada s-a acumulat în cantități impresionante și e aproape să blocheze accesul în stația meteo.

Vântul bate cu putere, iar vizibilitatea e redusă la câțiva metri.

Condițiile sunt specifice mijlocului de iarnă, nu începutului de primăvară.

Stația de pe Vârful Omu, cea mai înaltă stație meteorologică locuită permanent din România, se află la 2.505 metri altitudine, în Munții Bucegi, potrivit Tvr Info.

Accesul este dificil chiar și în sezonul cald, însă în aceste zile însă, viscolul și stratul consistent de zăpadă fac ca zona să fie practic izolată.

Amintim că, începând de joi, 26 martie, România este sub instabilitate atmosferică, cu vânt puternic, ploi extinse și ninsori la munte.

Meteorologii spun că astfel de fenomene se vor menține până duminică dimineață.

În plus, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o avertizare Cod portocaliu de viituri, valabilă până sâmbătă la miezul nopţii pe râuri din judeţele Gorj şi Mehedinţi, respectiv un Cod galben de inundaţii, ce vizează cursuri de apă de pe raza a 16 judeţe, până duminică la prânz.