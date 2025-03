Românii nu mai vor să lase bacșiș. „Nu este responsabilitatea mea, ca și client, să vă subvenționez eu viața”

Românii critică tot mai des faptul că li se cere să lase bacșiș în diverse locuri, de la restaurante și până la service-uri, în condițiile în care frecvent calitatea serviciilor lasă de dorit, iar cei care vor recompensa au un comportament lipsit de profesionalism.

O amplă discuție legată de faptul că românilor li s-a luat să dea bacșiș a luat naștere pe un grup de Reddit, intitulat CasualRo, ce are sute de mii de membri. Și numeroase persoane au relatat cazuri variate în care li s-a cerut bacșiș.

„Mi se pare că efectiv am înnebunit de tot ca nație cu lăsatul bacșișului. Tips la restaurant, tips la bar, tips la băieții de cară mobilă, tips la frizer, tips la curieri, tips la service auto, tips la femeia de serviciu, de taximetriști nici nu mai zic, că te trezești cu un scuipat între ochi dacă nu lași (sau dacă ai ‘tupeul’ să ceri cumva rest la o bancnotă mare). Lăsatul bacșișului a ajuns dintr-un gest de recunoștință pentru un serviciu excelent într-un fel de negociat cu teroriști. Mulți dintre acești prestatori de servicii au ajuns aşa nesimțiți că ajunsesem la un moment dat să las bacșiș numai de frică să nu mi se facă probleme”, a scris un internaut pe Reddit.

Același utilizator a dat și două exemple de cazuri recente ce l-au determinat ca pe viitor să dea bacșiș doar oamenilor care merită cu adevărat.

Primul caz. Bărbatul respectiv a comandat mobilă și a plătit în avans și livrarea până în casă. Numai că livratorii au ajuns cu mobila, l-au pus să semneze hârtiiile și au lăsat cutiile cu mobilă în holul blocului, după care au plecat: „Am așteptat și am așteptat, crezând că s-au dus să mai aducă cutii, dar de fapt ei plecaseră de tot și m-au lăsat cu vreo 200 kg de mobilă pe holul blocului. Mizerii de oameni. Vă dați seama că dacă vedeau sutica, își făceau treaba până la capăt, și poate dădeau și bună ziua”.

Al doilea caz s-a întâmplat la o petrecere, într-un local, când respectivul a comandat și plătit direct la bar două ginuri tonice, pe care a plătit aproape 100 de lei, moment în care fata de la bar l-a întrebat ce bacșiș lasă.

„Când îi zic că nu las bacșiș, face o față de parcă tocmai am înjurat-o de mamă și își dă ochii peste cap. Mi s-a tăiat tot cheful instant. Acum nu mai las tips decât foarte rar, la oamenii care merită. Nu mai las pentru că “așa se face”. Și înainte să-mi săriți în cap ăștia care vă lamentați că nu puteți trăi fără tips: Nu este responsabilitatea mea, ca și client, să vă subvenționez eu viața. Am și eu facturi de plătit, la fel ca voi. Nu sunteți îndreptățiți să primiți tips numai pentru că vă faceți munca pentru care deja sunteți plătiți să o faceți. Vreți mai multe tips, e simplu - servicii mai bune, atitudini mai bune. Nu sunteți mulțumiți de salariu? Cereți o mărire sau schimbați-vă jobul. Nu poți să faci o muncă pe care o poate face orice analfabet și să ai pretenția să fii plătit bine”, mai povestește bărbatul.

Un alt utilizator de pe Reddit a precizat că a fost recent să facă ITP-ul, iar angajatul de acolo i-a zis la final: „și dacă vrei și tu să lași de o bere..."

„Eu las bacșiș doar la localurile în care mă duc periodic, pentru că mâncarea e excelentă și chelnerii deja mă știu. Atât. După ce că totul e ultra scump, să mai și dai bani în plus doar de complezență...”, a replicat o femeie.

„O să mai dau bacșiș când calitatea mâncării ajunge din urmă prețul ei”

Un alt internaut este de părere că România e o țară cu restaurante și baruri mediocre cu prețuri umflate cu pompa: „O să dau bacșiș când patronii nu mai încearcă să îmi vândă o sticlă de vin de 15 lei cu 100 și când calitatea mâncării ajunge din urmă prețul ei, până atunci sunt convins că la cum stau lucrurile se descurcă ei și fără bacșiș”.

Un român care lucrează ca taximetrist în Barcelona a spus și că se poartă la fel de profesionist indiferent dacă primește sau nu bacșiș: „Încerc să îmi fac treaba cât de bine pot. Dacă îmi lasă bacșiș, mulțumesc ai dacă nu îmi lasă, la fel. Bacșișul este o mulțumire pentru un serviciu bine făcut, nu ceva obligatoriu”.

O tânără din București a criticat faptul că s-a schimbat procedura privind bacșișul în localuri. Concret, înainte fiecare putea lăsa bacșiș cât considera de cuviință. Acum, în schimb, bacșișul este trecut în diferite procente pe nota de plată: „Am ajuns în momentul de față să las mult mai rar și mult mai puțin bacșiș decât înainte pentru că mi se pare o măgărie”.

Un român care locuiește în Craiova a povestit pe Reddit că la o vulcanizare i s-a cerut o sumă mult mai mare decât se așteptase și a cerut bon fiscal. Iar acolo a constatat că angajatul vulcanizării adăugase un bacșiș în cuantum de 50% din valoarea serviciului prestat.

„Ai o întreagă operațiune "în spate" care prepară, livrează, aranjează un preparat și chelnerul doar ți-l livrează la masă, dar are pretenții de bacșiș. Nici nu știu dacă ajunge tot la el sau îl împarte cu restul echipei. Simplu, evit restaurantele și aia e”, a scris o altă persoană.

Un bărbat care a luat recent cina într-un restaurant din centrul Bucureștiului a relatat experiența neplăcută : „Nu a fost nimic wow la servire dar nici groaznic. Totul ok că să zic așa. Cer not, zic că plătesc cu cardul și vine chelnerul cu POS-ul și se uită peste capul meu în timp ce vorbea cu mine, îmi zice: “Aaa, să-mi spuneți dacă a fost totul în regulă și cât punem tip: 10%?” Chestia asta agresivă cu pus omul în situația să-ți dea tips mi se pare de toată jena. Credeam că e la latitudinea mea. Oricum aveam de gând să las ceva că DEH, așa SE FACE… i-am zis nu, că las cash și să-mi dea să plătesc cât e nota. Am lăsat cash dar cam în scârbă. Te simți așa că sunt cu mâna la tine în buzunar și că li se cuvine bacșișul ăla de 10%”.

„Salvamarului, pompierului sau paramedicului îi dați bacșiș?”

Alți romani au explicat de ce nu lasă bacsiş:„Când vine pompierul să îți stingă focul îi dați bacșiș? Sau ambulanțierului...că și ăia sunt drăguți, nu? Sau salvamarului, sau băbuței care vinde 10 ouă de casă la tarabă...fiecare are salariu, nu-i place,caută în altă parte, la noi cei care se angajează întreabă și dacă le iese ciubuc”.

O postare similară a avut și utilizatorul ForceBulky456: „Ce părere avem despre amărâții care lucrează legal și nu cer bacșiș? Șoferul de autobuz, paramedicul care te ajută când ești în insuficientă cardiacă acută, învățătoarea care preda la clasa 1, doamna/domnul care curăță toalete la locul tău de muncă? Pe ăia nu îi pomenește nimeni pentru că nu fac scandal și nu cer bacșiș”.

Un bărbat a venit și cu propuneri legate de aceastǎ problemǎ.

„Dacă chelnerul X își găsește un loc mai bun de muncă, nu scade numărul de lucrători care se bazează pe tips pentru că un altul îi va lua locul. Problema e una sistemică și trebuie tratată prin soluții sistemice. Cauza: angajatori mizeri care pun tips-ul că beneficiu, plătind angajații la negru sau gri pe minim pe economie, promițând perspectiva unui bacșiș. Ei sunt cei care aștepta să le subvenționăm modelurile de business nesustenabile, care se bazează doar pe sclavie și mila clienților. Soluția: statul să își facă treaba și să meargă în control ca să găsească situațiile astea de plată la negru sau gri. Așa scade și evaziunea și lucrătorii își primesc drepturile. Orice om care muncește full time merită să aibă o viață decentă și să aibă o pensie, deci contribuții, nu plata la negru”, a scris bărbatul respectiv pe Reddit.