Turist șocat de nota de plată primită într-o cafenea din centrul Craiovei: „S-au trezit toți săracii să bea cafele aici, nu în Viena sau Paris”

Un turist venit în Centrul vechi al orașului Craiova s-a plâns că a trecut printr-un șoc din cauza notei de plată pe care a trebuit să o achite la un local în care a intrat la întâmplare pentru a bea o cafea. A plătit o mulțime de bani numai pe apa îmbuteliată, a reclamat acesta.

Prețul unei sticle de apă îmbuteliată într-un local din Centrul vechi al Craiovei și nota de plată pe care a trebuit să o achite un turist ajuns în „Bănie” l-au revoltat pe oaspetele unui local bine poziționat din oraș.

„Sunt eu neieșit în lume sau 30 de lei e noua normă pe o apă plată la 750 ml?”, s-a plâns tânărul care a avut de achitat 72 de lei, fără a mai pune la socoteală bacșișul pentru un capucino, o cafea și o sticlă de apă plată, consumate în restaurant.

Bărbatul a publicat nota de plată pe platforma Reddit, iar numeroși români s-au arătat și ei revoltați în special de prețul sticlei de apă plată. O explicație pentru costurile mari ale apei îmbuteliate ar fi brandul acesteia, Acqua panna, o companie a Nestle care îmbuteliază apa provenită de la izvoarele din Munții Apenini, din Italia.

Pe pagina companiei care livrează apa îmbuteliată în România o sticlă la 0,75 litri costă 10 lei, însă pe alte magazine on-line, cei care vor să consume apa brandului premiat de-a lungul timpului pentru calitățile ei, un pet de 1,5 litri costă 5,5 lei.

Ironii pe seama clientului „păgubit”

Unii români au comentat ironic prețul apei consumate de clientul nemulțumit.

„Mergeți, vere, la voi în Dubai, venirăți la noi în oraș să ne împuțiți orașul a sărăcie”, a glumit un localnic.

„Cea mai scumpă resursă a lumii la 30 de lei, ai prins ieftin”, a spus un alt comentator.

„S-au trezit toți săracii să bea cafele la Craiova, în loc să meargă la Viena sau Paris”, a glumit un alt internaut.

„Tu știi cât hidrogen si oxigen este în apa aia? Astea sunt scumpe!”, i-a transmis un alt român.

„Dar cine este șef și se hidratează cu acqua panna și minerale toscaneze?”, scrie altcineva.

„Ne zgârcim la o apă? La două cafeluțe, ar fi trebuit să fie două ape!”, a fost un alt mesaj.

„Nu uita de bacșiș”, i-a transmis un alt român. „Tips, te rog, că nu mai folosim termenii aceștia învechiți și degradanți”, l-a corectat un alt internaut. „Dacă nu lași 10 la sută bacșiș, își ascut săbiile”, i-a scris un român.

„Apa este informație... De aceea costă 30 de lei”, a concluzionat un alt român, parafrazându-l pe candidatul independent la prezidențiale, Călin Georgescu.

„Mi-e jenă că sunt clujean. Cum adică este mai scump la Craiova? E revoltător”, a comentat, ironic, un alt internaut.

Prețurile nu mai sunt pentru oricine

Unii comentatori s-au declarat dezamăgiți de prețul pe care l-a plătit clientul, susținând că a căzut într-o capcană întinsă turiștilor.

„Am lucrat la un hotel care avea și restaurant. Prețurile sunt mari datorită locului și pentru că nu localnicii sunt clienții lor țintă. Ei vor turiști străini, IT-ști, interlopi (nu glumesc) sau membri de partid. Eu i-am avertizat localnicii veniți aici ca oaspeți că avem preturi mari, unii nu m-au crezut. Au întrebat cât este o cafea, iar când le-am zis ca este 12 lei începea săli se încrețească fruntea”, spune unul dintre ei.

Un fost barman din Craiova spune că restaurantele câștigă foarte mult datorită adausului pe care îl au produsele consumate aici.

„Restaurantul nu este magazin. Nu plătești produsul, costul produsului este infim. Plătești locația, atmosfera, curentul, angajații, patronul. Produsul este doar asa, un bonus”, spune acesta.

Un alt român crede că astfel de prețuri se găsesc la localurile din „centrul vechi” al oricăror orașe mari și le depășesc pe cele din Italia sau alte destinații turistice din Occident.

„Sunt într-o vizită la Veneția, într-un orășel turistic. Tocmai am ieșit dintr-un bar destul de drăguț, unde am consumat patru bruschete cu specific local (pește), aperol spriț, San Pelegrino, o cafea și m-au costat 20.8 euro. Nici o asteptare pentru bacșiș, evident, deși am servit la masă”, a relatat un alt român.

Ce pot face turiștii nemulțumiți

Unii români spun ce ar trebui să facă turiștii dacă ajung în astfel de localuri și nu le convin prețurile serviciilor.

„Intru, mă uit la meniu, dacă văd prețuri exorbitante, fără logică, ies”, recomandă unul.

„La prețul ăla nici nu mai îndrăzneam să cer ceva. Mergeam la baie și luam un gât direct de la robinet”, spune un alt internaut.

„În momentul când lumea nu se va mai duce (că nu va mai avea bani) la astfel de localuri, vor scădea și prețurile. Deocamdată toți ne plângem de prețuri, dar restaurantele sunt pline, cafenele sunt pline, târgurile de Crăciun sunt pline, românul consumă, este pe tocat bani la greu. Când nu va mai fi bunăstare, să vezi atunci plânsete și cum vor scădea prețurile. Până atunci, sunt prețuri mari dacă și cererea este mare, românul dă oricât doar să se simtă bine, iar occidentalul este considerat zgârcit când se uită la fiecare cent. Poate avem și noi o parte de vină, cine știe?”, crede un alt român.

„Sunt absolut sigur ca dacă ar fi cerut chiar și triplu, ar avea clienți. De ce? Românul este mândru și chiar dacă nu are bani, trebuie măcar să dea impresia ca are”, adaugă un internaut.