Hemoragie post-partum tratată în Germania. „Fiecare minut pierdut scade dramatic șansa la viață”

Iuliu Torje, medic primar în anestezie şi terapie intensivă la ECMO Center Klinicum Kassel, Germania, a prezentat un caz în care a tratat, alături de colegii săi, o pacientă afectată de „una dintre cele mai severe complicații obstetricale”. „În centre fără experiență și fără resurse materiale suficiente, timpul devine principalul dușman”, a arătat medicul.

Consilierul onorific al ministrului Sănătății, medicul Iuliu Torje, a detaliat, într-o postare pe contul său de Facebook, un moment pe care l-a catalogat ca fiind unul dintre cele mai grele din cariera sa. Cazul de la Constanța, în care o tânără a decedat la câteva ore după ce a născut un băiat, din cauza unei hemoragii post-partum, i-a readus în memorie experiența trăită.

„Zilele acestea cazul de la Constanța a trezit în mine amintirea unuia dintre cele mai grele momente din cariera mea. Un caz care mi-a rămas întipărit în minte și care mi-a reamintit cât de necruțătoare poate fi o hemoragie post-partum. Este una dintre cele mai severe complicații obstetricale, o urgență care evoluează în minute și care, dacă nu este recunoscută și tratată prompt, poate deveni imposibil de controlat”, și-a început medicul expunerea.

Cazul pe care l-a adus în atenția cititorilor săi este al unei tinere mame pentru care medicii au aruncat în luptă tot ce aveau mai bun, dar nu a fost de ajuns.

„Cazul ei era deja disperat când am fost chemați de către colegii noștri dintr-un alt spital (undeva la 40 km distanța), în urma unei hemoragii severe post-naștere.

Am plecat către acel spital cu echipamente avansate, medicamente, mase eritrocitare, factori de coagulare, REBOA (Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta – o procedură de urgență folosită pentru controlul sângerărilor masive, prin blocarea temporară a fluxului sanguin în aortă) și ECMO.

Când am ajuns, am găsit-o pe pacienta deja histerectomizată, în șoc hemoragic sever. Noradrenalina curgea la o rată amețitoare de 30 mg/h (150 ml/h), în încercarea disperată de a-i menține tensiunea arterială. Tocmai fusese reanimată timp de 15 minute și se confrunta cu o coagulopatie severă. Tamponada cardiacă și hemotoracele bilateral o aduceau tot mai aproape de pragul ireversibilului. Deja primise 10 unități de sânge, mase trombocitare, complex protrombinic, tranexamic, fibrinogen, dar fără nicio ameliorare”, a detaliat medicul.

Au început o luptă pe viață și pe moarte, dar nu au ezitat nicio secundă. Medicii, a explicat dr. Iuliu Torje, au adus cu ei pentru salvarea femeii alte 8 unități de sânge, fibrinogen și complex protrombinic, rFVIIa. „Am drenat toracele bilateral, am drenat pericardul, din care am drenat aproape 3 litri de lichid hematic. Având indicii de sângerare arterială persistentă în sfera abdominală, am decis montarea unui cateter REBOA, pentru a limita fluxul distal și a stabiliza hemodinamic pacienta. În paralel am inițiat corecția tulburărilor metabolice severe, acidoză metabolică, hipocalcemie și dezechilibre electrolitice apărute în contextul pierderilor masive de sânge și al transfuziei prelungite. În această etapă, am introdus și vasopresină, având nevoie de un agent presor care să acționeze eficient indiferent de pH, am asociat și hidrocortizon, pentru susținerea răspunsului vasopresor, în condițiile unui șoc refractar sever.

Am reușit să o stabilizăm suficient cât să o putem transporta la noi în clinică, în sala de operație, dar acolo ne aștepta o nouă provocare. Nu am găsit nicio sângerare activă, ci o hemoragie difuză pe fondul unei coagulopatii refractare la orice terapie. În total, am transfuzat 40 de unități de sânge, 20 de mase trombocitare, 20 de unități de plasmă, 22 grame de fibrinogen, 12.000 de unități de complex protrombinic, 7 mg de Novoseven, Desmopresină, Factor XIII – 7000 UI, Factor VIII – 7000 UI, și multe altele care s-au pierdut în tumultul acestei bătălii”, a continuat medicul să detalieze la ce resurse au fost nevoiți să apeleze.

„Imaginea ROTEM-ului, tromboelastograma complet plată în toate canalele, a fost cea care a pecetluit soarta pacientei. În ciuda tuturor eforturilor, a trebuit să acceptăm înfrângerea”, a dezvăluit dr. Torje și finalul trist.

„Atunci când aceste cazuri sunt gestionate în timp real șansele de supraviețuire cresc considerabil”

Medicul a explicat că momentele în care echipa luptă până la epuizare pentru viața unui om și în cele din urmă îl pierd sunt cele mai grele din viața profesională. „Dar aceste pierderi nu se opresc doar la pacientă. Ele se răsfrâng asupra întregii echipe. Și totuși, simt nevoia să subliniez ceva important. Niciuna dintre hemoragiile post-partum care s-au produs în clinica noastră și au fost tratate integral la noi în clinică nu s-a soldat cu deces (cel puțin în ultimii 6 ani)”, a subliniat dr. Torje.

În astfel de cazuri, fiecare minut pierdut contează, cum la fel de mult contează și infrastructura, antrenamentul și capacitatea de a reacționa rapid și coordonat, a mai arătat Torje, făcând din nou trimitere la cazul tinerei care a fost tratată inițial în clinica privată din Constanța și ulterior transferată la spitalul județean.

„Atunci când aceste cazuri sunt gestionate în timp real, într-un centru cu experiență, cu echipe multidisciplinare și resurse complete, șansele de supraviețuire cresc considerabil. Din păcate, în centre fără experiență și fără resurse materiale suficiente, timpul devine principalul dușman. Fiecare minut pierdut scade dramatic șansa la viață. Cazul de la Constanța ne reamintește exact acest lucru... infrastructura, antrenamentul și capacitatea de a acționa rapid și coordonat în fața unei urgențe majore.

Menirea noastră nu este doar să salvăm vieți, este să nu încetăm niciodată să încercăm”, și-a încheiat dr. Iuliu Torje mesajul.

„Ceea ce abordați aici este aproape SF pentru România, și va mai dura mult timp până ce vom putea spera ca lucrurile să se schimbe”, i-au transmis urmăritorii în comentarii.

„Asta e medicina de vârf și nu are acoperire peste tot și nici nu poate avea din motive de cost. Nici un sistem de sănătate nu ar putea finanța accesul tuturor la o medicina de nivelul asta. La Constanța greșeală a fost că s-a acceptat nașterea naturala pe care au refuzat-o alte x clinici. Medicina nu e pe cerere ci pe ce se poate, că nu e Mc Donald's. Mai departe e o nebuloasa, dar semnături exista de refuz al histerectomiei, o culpă reală va fi greu de dovedit”, a comentat un alt cititor. Investițiile în sănătate sunt extrem de costisitoare, iar ca spitalele private de anvergură să fie și profitabile, costurile unei nașteri ar fi foarte mari, fiind vorba de logistică, consumabile, specialiști, spațiu organizat astfel încât să respecte circuitele funcționale, s-a mai menționat în comentarii.

Tot în comentarii, s-a pus problema crizei de produse de sânge din spitale.

„Când am văzut 8 unități de CER mi-a dat cu blackout, că noi ne bucuram dacă primim 2 unitati /zi. Nu știu cât primesc urgentiștii/zi la un pacient”, este unul dintre comentarii.

„Ca să fie totul complet, după ce negociezi la telefon cu laboratorul să îți dea măcar 1 unitate, dacă are, asistenta de la centrul de transfuzii nu poate veni că e singură. Dacă le adunăm toate, cum să faci gărzi în România. Trebuie sa fii sinucigaș profesional. În caz de malpraxis, judecătorul care nu e medic nu știe și nici nu-l interesează aceste detalii.. Cam asta este diferența dintre medicina din România și medicina din Germania”, a fost o altă observație.

Cazul tinerei polițiste de 29 ani care a născut un băiețel la o clinică privată din Constanța, ulterior starea sa de sănătate înrăutățindu-se, ceea ce i-a determinat pe medici să solicite transferul la spitalul de stat, unde pacienta a decedat, a stârnit un val de reacții. Ministrul Sănătății a anunțat rezultatele controalelor administrative desfășurate la clinică, menționând că unitatea a fost avizată în ciuda faptului că nu îndeplinea multe dintre condițiile impuse de normative. Raportul de control, a mai transmis ministrul, va fi trimis către organele de cercetare penală.

În paralel se desfășoară o altă anchetă care va stabili cauzele care au dus la decesul femeii.