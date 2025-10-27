search
Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Hemoragie post-partum tratată în Germania. „Fiecare minut pierdut scade dramatic șansa la viață”

0
0
Publicat:

Iuliu Torje, medic primar în anestezie şi terapie intensivă la ECMO Center Klinicum Kassel, Germania, a prezentat un caz în care a tratat, alături de colegii săi, o pacientă afectată de „una dintre cele mai severe complicații obstetricale”. „În centre fără experiență și fără resurse materiale suficiente, timpul devine principalul dușman”, a arătat medicul.

Eexperiența și resursele materiale, vitale în cazurile de urgență FOTO: arhiva/Shutterstock
Eexperiența și resursele materiale, vitale în cazurile de urgență FOTO: arhiva/Shutterstock

Consilierul onorific al ministrului Sănătății, medicul Iuliu Torje, a detaliat, într-o postare pe contul său de Facebook, un moment pe care l-a catalogat ca fiind unul dintre cele mai grele din cariera sa. Cazul de la Constanța, în care o tânără a decedat la câteva ore după ce a născut un băiat, din cauza unei hemoragii post-partum, i-a readus în memorie experiența trăită.

Zilele acestea cazul de la Constanța a trezit în mine amintirea unuia dintre cele mai grele momente din cariera mea. Un caz care mi-a rămas întipărit în minte și care mi-a reamintit cât de necruțătoare poate fi o hemoragie post-partum. Este una dintre cele mai severe complicații obstetricale, o urgență care evoluează în minute și care, dacă nu este recunoscută și tratată prompt, poate deveni imposibil de controlat”, și-a început medicul expunerea.

Cazul pe care l-a adus în atenția cititorilor săi este al unei tinere mame pentru care medicii au aruncat în luptă tot ce aveau mai bun, dar nu a fost de ajuns.

Cazul ei era deja disperat când am fost chemați de către colegii noștri dintr-un alt spital (undeva la 40 km distanța), în urma unei hemoragii severe post-naștere.

Am plecat către acel spital cu echipamente avansate, medicamente, mase eritrocitare, factori de coagulare, REBOA (Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta – o procedură de urgență folosită pentru controlul sângerărilor masive, prin blocarea temporară a fluxului sanguin în aortă) și ECMO.

Când am ajuns, am găsit-o pe pacienta deja histerectomizată, în șoc hemoragic sever. Noradrenalina curgea la o rată amețitoare de 30 mg/h (150 ml/h), în încercarea disperată de a-i menține tensiunea arterială. Tocmai fusese reanimată timp de 15 minute și se confrunta cu o coagulopatie severă. Tamponada cardiacă și hemotoracele bilateral o aduceau tot mai aproape de pragul ireversibilului. Deja primise 10 unități de sânge, mase trombocitare, complex protrombinic, tranexamic, fibrinogen, dar fără nicio ameliorare”, a detaliat medicul.

Au început o luptă pe viață și pe moarte, dar nu au ezitat nicio secundă. Medicii, a explicat dr. Iuliu Torje, au adus cu ei pentru salvarea femeii alte 8 unități de sânge, fibrinogen și complex protrombinic, rFVIIa. „Am drenat toracele bilateral, am drenat pericardul, din care am drenat aproape 3 litri de lichid hematic. Având indicii de sângerare arterială persistentă în sfera abdominală, am decis montarea unui cateter REBOA, pentru a limita fluxul distal și a stabiliza hemodinamic pacienta. În paralel am inițiat corecția tulburărilor metabolice severe, acidoză metabolică, hipocalcemie și dezechilibre electrolitice apărute în contextul pierderilor masive de sânge și al transfuziei prelungite. În această etapă, am introdus și vasopresină, având nevoie de un agent presor care să acționeze eficient indiferent de pH, am asociat și hidrocortizon, pentru susținerea răspunsului vasopresor, în condițiile unui șoc refractar sever.

Am reușit să o stabilizăm suficient cât să o putem transporta la noi în clinică, în sala de operație, dar acolo ne aștepta o nouă provocare. Nu am găsit nicio sângerare activă, ci o hemoragie difuză pe fondul unei coagulopatii refractare la orice terapie. În total, am transfuzat 40 de unități de sânge, 20 de mase trombocitare, 20 de unități de plasmă, 22 grame de fibrinogen, 12.000 de unități de complex protrombinic, 7 mg de Novoseven, Desmopresină, Factor XIII – 7000 UI, Factor VIII – 7000 UI, și multe altele care s-au pierdut în tumultul acestei bătălii”, a continuat medicul să detalieze la ce resurse au fost nevoiți să apeleze.

Imaginea ROTEM-ului, tromboelastograma complet plată în toate canalele, a fost cea care a pecetluit soarta pacientei. În ciuda tuturor eforturilor, a trebuit să acceptăm înfrângerea”, a dezvăluit dr. Torje și finalul trist.

„Atunci când aceste cazuri sunt gestionate în timp real șansele de supraviețuire cresc considerabil”

Medicul a explicat că momentele în care echipa luptă până la epuizare pentru viața unui om și în cele din urmă îl pierd sunt cele mai grele din viața profesională. „Dar aceste pierderi nu se opresc doar la pacientă. Ele se răsfrâng asupra întregii echipe. Și totuși, simt nevoia să subliniez ceva important. Niciuna dintre hemoragiile post-partum care s-au produs în clinica noastră și au fost tratate integral la noi în clinică nu s-a soldat cu deces (cel puțin în ultimii 6 ani)”, a subliniat dr. Torje.

Citește și: Medic: Un moment foarte greu când trebuie să anunţi un deces. Şi mai greu atunci când trebuie să anunţi o mamă că şi-a pierdut copilul

În astfel de cazuri, fiecare minut pierdut contează, cum la fel de mult contează și infrastructura, antrenamentul și capacitatea de a reacționa rapid și coordonat, a mai arătat Torje, făcând din nou trimitere la cazul tinerei care a fost tratată inițial în clinica privată din Constanța și ulterior transferată la spitalul județean.

„Atunci când aceste cazuri sunt gestionate în timp real, într-un centru cu experiență, cu echipe multidisciplinare și resurse complete, șansele de supraviețuire cresc considerabil. Din păcate, în centre fără experiență și fără resurse materiale suficiente, timpul devine principalul dușman. Fiecare minut pierdut scade dramatic șansa la viață. Cazul de la Constanța ne reamintește exact acest lucru... infrastructura, antrenamentul și capacitatea de a acționa rapid și coordonat în fața unei urgențe majore.

Menirea noastră nu este doar să salvăm vieți, este să nu încetăm niciodată să încercăm”, și-a încheiat dr. Iuliu Torje mesajul.

Ceea ce abordați aici este aproape SF pentru România, și va mai dura mult timp până ce vom putea spera ca lucrurile să se schimbe”, i-au transmis urmăritorii în comentarii.

Asta e medicina de vârf și nu are acoperire peste tot și nici nu poate avea din motive de cost. Nici un sistem de sănătate nu ar putea finanța accesul tuturor la o medicina de nivelul asta. La Constanța greșeală a fost că s-a acceptat nașterea naturala pe care au refuzat-o alte x clinici. Medicina nu e pe cerere ci pe ce se poate, că nu e Mc Donald's. Mai departe e o nebuloasa, dar semnături exista de refuz al histerectomiei, o culpă reală va fi greu de dovedit”, a comentat un alt cititor. Investițiile în sănătate sunt extrem de costisitoare, iar ca spitalele private de anvergură să fie și profitabile, costurile unei nașteri ar fi foarte mari, fiind vorba de logistică, consumabile, specialiști, spațiu organizat astfel încât să respecte circuitele funcționale, s-a mai menționat în comentarii.

Tot în comentarii, s-a pus problema crizei de produse de sânge din spitale.

Când am văzut 8 unități de CER mi-a dat cu blackout, că noi ne bucuram dacă primim 2 unitati /zi. Nu știu cât primesc urgentiștii/zi la un pacient”, este unul dintre comentarii.

Citește și: Cauza decesului Alexandrei, tânăra din Botoșani care a murit cu zile în maternitate. Ce au descoperit medicii legiști

Ca să fie totul complet, după ce negociezi la telefon cu laboratorul să îți dea măcar 1 unitate, dacă are, asistenta de la centrul de transfuzii nu poate veni că e singură. Dacă le adunăm toate, cum să faci gărzi în România. Trebuie sa fii sinucigaș profesional. În caz de malpraxis, judecătorul care nu e medic nu știe și nici nu-l interesează aceste detalii.. Cam asta este diferența dintre medicina din România și medicina din Germania”, a fost o altă observație.

Cazul tinerei polițiste de 29 ani care a născut un băiețel la o clinică privată din Constanța, ulterior starea sa de sănătate înrăutățindu-se, ceea ce i-a determinat pe medici să solicite transferul la spitalul de stat, unde pacienta a decedat, a stârnit un val de reacții. Ministrul Sănătății a anunțat rezultatele controalelor administrative desfășurate la clinică, menționând că unitatea a fost avizată în ciuda faptului că nu îndeplinea multe dintre condițiile impuse de normative. Raportul de control, a mai transmis ministrul, va fi trimis către organele de cercetare penală.

În paralel se desfășoară o altă anchetă care va stabili cauzele care au dus la decesul femeii.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
digi24.ro
image
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
stirileprotv.ro
image
Având noroc cu carul, a câștigat marele premiu la Loto 6/49. MOTIVUL pentru care a ascuns față de nevasta lui că a devenit milionar peste noapte
gandul.ro
image
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
mediafax.ro
image
”Cea mai fierbinte nevastă de fotbalist” povestește prin ce e nevoită să treacă aproape zilnic. Soția lui Gabi Enache recunoaște că s-a obișnuit deja cu astfel de situații
fanatik.ro
image
Primul ordin dat de Vladimir Putin după ce a testat „Burevestnik”, racheta cu „rază de acțiune nelimitată”
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cele cinci orașe care trăiesc cu un pas înaintea lumii: Aici putem vedea cum va arăta viitorul
antena3.ro
image
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
observatornews.ro
image
GESTUL lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. A fost singurul care a făcut asta!
cancan.ro
image
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
prosport.ro
image
Permisul auto fără durată fixă: Ce schimbări pregătește Ministerul Afacerilor Interne în legislația rutieră
playtech.ro
image
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali i-a lăsat pe toți ”mască” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”M-a bufnit plânsul”. Gestul neașteptat
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
image
Noua lege pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
romaniatv.net
image
Vești excelente! Se dau mai multe zile libere pentru români!
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru bogați și personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
click.ro
image
Artistul internațional care nu și-a mai văzut de trei ani copilul diagnosticat cu autism, născut din relația cu o româncă. Dezvăluiri uluitoare despre ultima lor întâlnire! „Copilul striga la ușă disperat: Tati, tati!”
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Regina Letizia Felipe Leonor și Sofia profimedia 1047996945 jpg
Mama măsura XS, fiicele cu siluete... lumești. Regina Letizia, superbă, dar îngrijorător de slabă la Premiile Prințesa de Asturia
okmagazine.ro
Keira Knightley foto Profimedia jpg
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!
clickpentrufemei.ro
Sosirea regelui Matia Corvin la Buda, pictură de Henrik Weber (© Wikimedia Commons)
Legenda Grasei de Cotnari: Vița nobilă a Moldovei, un dar de la Matia Corvinul
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele

OK! Magazine

image
Mama măsura XS, fiicele cu siluete... lumești. Regina Letizia, superbă, dar îngrijorător de slabă la Premiile Prințesa de Asturia

Click! Pentru femei

image
Cele 3 semne zodiacale chinezești care atrag abundența în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?