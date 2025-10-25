Video Alexandru Rogobete le cere medicilor de la Terapie Intensivă să nu mai poarte bijuterii: „Renunțați la verighetă sau plecați din ATI!”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un avertisment ferm angajaților din secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), cerându-le să renunțe la bijuterii, verighete și unghii false, întrucât acestea pot reprezenta surse de transmitere a bacteriilor către pacienți. Decizia sa a stârnit nemulțumiri, iar personalul a inițiat o campanie pe rețelele de socializare intitulată „Nu renunțăm la verighetă”.

„Vă dau un exemplu banal și o să fac și paranteză semi-amuzantă. Nu e chiar amuzantă, dar e în acea direcție. Unghiile false și bijuteriile în ATI. Conform legislației actuale din România, personalul ATI nu are voie să poarte bijuterii, verighete sau unghii false. Am spus asta public. Sigur că au început tot felul de controale. A început și o grupare interesantă în zona de social media, care este evident împotriva mea și care se numește «Nu renunțăm la verighetă». Eu spun ferm: «Ba renunțați la verighetă sau plecați din ATI!». Pentru că acea verighetă poate omorî un om, pentru că e sursă de depozitare și de transmitere”, a spus Rogobete.

Ministrul a cerut, totodată, rapoarte privind infecțiile nosocomiale și luarea de măsuri urgente pentru limitarea acestora.

„În Germania se raportează de două ori mai multe infecții nosocomiale ca în România. Nu înseamnă că în România nu există, sau că noi suntem mai buni. Înseamnă că nu le raportăm. Îi încurajez pe toți (medicii – n.r.) și o spun și acum. Raportați infecțiile nosocomiale. Atunci când apare o infecție într-o unitate de terapie intensivă, raportați-o și luați măsuri! Ce înseamnă măsuri? Înseamnă că ai izolat pacientul. Înseamnă că ai blocat internarea. Nu mai internezi pacienți noi. Înseamnă că respecți un proces de dezinfecție, dacă doriți, mai accelerat, mai puternic”, a adăugat ministrul.

Alexandru Rogobete a subliniat că problema principală în România nu este lipsa investițiilor, ci nerespectarea protocoalelor existente.

„Vedeți cum e cu infecțiile acestea nosocomiale… 20 de ani s-a tot discutat despre ele. Toată lumea constată: avem infecții nosocomiale, nu le raportăm, sau nu le raportăm suficient, sau le ascundem. Eu cred că a sosit momentul să acționăm proactiv pentru a le controla și pentru a le limita. Niciunde în lumea asta nu există spitale unde există activitate chirurgicală – ATI, bloc operator – unde să nu existe infecții asociate activității medicale. Important este să le monitorizăm. Important este să le detectăm în timp util. Și aici s-au făcut investiții masive în 119 spitale din România cu bani din PNRR, unde au fost dezvoltate și extinse laboratoarele de microbiologie tocmai pentru a putea detecta în timp util germenul patogen. Problema la noi este alta. Problema este că nu se respectă protocoalele. Sigur, ele trebuie îmbunătățite”, a conchis Rogobete.