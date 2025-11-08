search
Sâmbătă, 8 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Alexandru Rogobete: „Mâncarea din spital nu e un moft, ci terapie nutrițională și respect pentru pacient”

0
0
Publicat:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că mâncarea din spitale nu este un moft, ci reprezintă terapie nutrițională și un semn de respect pentru pacienți, subliniind importanța calității hranei și a modului în care este servită în unitățile medicale din România.

FOTO: Facebook
FOTO: Facebook

 „Am spus de fiecare dată, şi o repet şi astăzi: mâncarea din spital nu este un moft. Este, în primul rând, terapie nutriţională, iar în al doilea rând, o formă de respect - respectul sistemului, al spitalului şi al managerului pentru pacient”, a scris Rogobete pe Facebook.

El atrage atenţia că modul de preparare, prezentare și servire a mesei reflectă grija, demnitatea și responsabilitatea față de pacienți. „Mă bucur să văd tot mai multe spitale care pun preţ pe această formă de respect şi îşi îmbunătăţesc bucătăriile, meniurile şi condiţiile de servire. Da, ştiu că mai sunt spitale unde lucrurile nu stau bine — primesc zilnic mesaje în formularul electronic al pacientului de pe site-ul Ministerului Sănătăţii — şi vă încurajez să continuaţi să semnalaţi aceste situaţii”, a adăugat ministrul.

Rogobete citează ca exemplu pozitiv proiectul „Gustos şi Sănătos”, derulat de Asociaţia „Din grijă pentru copii”, unde chef Radu Darie a gătit alături de copii internaţi la Spitalul de Pediatrie din Piteşti.

„Pentru Chef Darie a fost simplu. Pentru copii, a însemnat enorm. Spitalul de Pediatrie din Piteşti este unul dintre aceste exemple. Un spital care funcţionează pe excedent bugetar, care investeşte banii în reabilitarea secţiilor, achiziţia de echipamente medicale şi, iată, în îmbunătăţirea modului în care este preparată şi servită mâncarea pacienţilor. Un spital al cărui management arată, zi de zi, că se poate. Încrederea ne face bine. Şi cred mult în acest lucru”, a mai spus ministrul.

De la jumătatea lunii iulie, Ministerul Sănătăţii a lansat un formular online pentru sesizarea problemelor legate de hrana din spitale. Ulterior, ministrul a făcut controale în diverse unități medicale, postând și fotografii cu meniuri oferite pacienților din țară.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce tactici folosesc „spionii sexuali” ai Rusiei și Chinei ca să fure tehnologii și secrete de stat. Dezvăluirile unui fost agent CIA
digi24.ro
image
Traian Băsescu: „Congresul PSD-ului a fost atât de greţos. N-aveau nevoie de 3.000 de oameni”
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Șofer român, reținut pentru omor calificat după ce a provocat moartea a 6 migranți în Bulgaria
mediafax.ro
image
Bijuteria care se construiește într-un mare oraș din România! E cel mai mare proiect de acest tip din țară și a costat peste 70 de milioane de euro
fanatik.ro
image
Stenograme DNA: omul de afaceri Fănel Bogoș cerea „un portbagaj cu bunătăți” pentru liderul PNL Vaslui
libertatea.ro
image
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Gigi Becali a ajuns la spital și s-a comportat ca un star rock pe holuri
digisport.ro
image
VIDEO Un nou trend periculos a ajuns în România. Provocarea a luat amploare, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor. Ce presupune "Raw Egg Trend"
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
Tradiţii şi obiceiuri de Sf. Mihail şi Gavril. Ce trebuie să evităm astăzi cu orice preţ
observatornews.ro
image
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
La ce temperatură să setezi centrala termică pentru a nu plăti mai mult de 200 de lei la căldură în 2025
playtech.ro
image
Roman Abramovich, vizat de o investigație a englezilor. Ce s-a descoperit despre casele de lux ale fostului patron de la Chelsea
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Dan Petrescu a slăbit 30 de kilograme!" Detalii despre transformarea îngrijorătoarea a antrenorului de 57 de ani
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Pericol major în România. Grad de risc ridicat în jumătate dintre locuințe
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Tragedie în Vama Veche. Omul de afaceri Florin Dinu, găsit spânzurat în campingul Sandalandala. De ce și-a pus capăt zilelor
actualitate.net
image
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Cum să îndepărtezi grăsimea de pe dulapurile de bucătărie. Un truc simplu care dizolvă chiar și cele mai lipicioase pete
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
vedete foto instagram jpg
Mărimea chiar contează, pentru că dimensiunea bărbăției lui le-a distrus mariajul!
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd și codul roșu de erori în comunicare! Urmează o perioadă de revizuire, nu de lansări

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?