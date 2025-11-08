Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că mâncarea din spitale nu este un moft, ci reprezintă terapie nutrițională și un semn de respect pentru pacienți, subliniind importanța calității hranei și a modului în care este servită în unitățile medicale din România.

„Am spus de fiecare dată, şi o repet şi astăzi: mâncarea din spital nu este un moft. Este, în primul rând, terapie nutriţională, iar în al doilea rând, o formă de respect - respectul sistemului, al spitalului şi al managerului pentru pacient”, a scris Rogobete pe Facebook.

El atrage atenţia că modul de preparare, prezentare și servire a mesei reflectă grija, demnitatea și responsabilitatea față de pacienți. „Mă bucur să văd tot mai multe spitale care pun preţ pe această formă de respect şi îşi îmbunătăţesc bucătăriile, meniurile şi condiţiile de servire. Da, ştiu că mai sunt spitale unde lucrurile nu stau bine — primesc zilnic mesaje în formularul electronic al pacientului de pe site-ul Ministerului Sănătăţii — şi vă încurajez să continuaţi să semnalaţi aceste situaţii”, a adăugat ministrul.

Rogobete citează ca exemplu pozitiv proiectul „Gustos şi Sănătos”, derulat de Asociaţia „Din grijă pentru copii”, unde chef Radu Darie a gătit alături de copii internaţi la Spitalul de Pediatrie din Piteşti.

„Pentru Chef Darie a fost simplu. Pentru copii, a însemnat enorm. Spitalul de Pediatrie din Piteşti este unul dintre aceste exemple. Un spital care funcţionează pe excedent bugetar, care investeşte banii în reabilitarea secţiilor, achiziţia de echipamente medicale şi, iată, în îmbunătăţirea modului în care este preparată şi servită mâncarea pacienţilor. Un spital al cărui management arată, zi de zi, că se poate. Încrederea ne face bine. Şi cred mult în acest lucru”, a mai spus ministrul.

De la jumătatea lunii iulie, Ministerul Sănătăţii a lansat un formular online pentru sesizarea problemelor legate de hrana din spitale. Ulterior, ministrul a făcut controale în diverse unități medicale, postând și fotografii cu meniuri oferite pacienților din țară.